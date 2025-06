Samsung: Galaxy Z Fold 5 mit Android 16 wird bereits getestet

Bei Geekbench ist ein Samsung Gala Z Fold 5 aufgetaucht, dass bereits mit Android 16 läuft und daher auch One UI 8 nutzen dürfte. Samsung testet die neue Version also bereits und es dürfte daher nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, bis auch für diese Modelle ein Beta-Test der neuen Android Version inklusive One UI 8 gestartet wird.

Android 16, kombiniert mit Samsungs One UI 8, bringt einige spannende Neuerungen für das Galaxy Z Fold 5. Basierend auf aktuellen Informationen, insbesondere aus Berichten über die Android-16-Tests auf dem Galaxy Z Fold 5, sind hier die wichtigsten neuen Funktionen:

Live-Updates auf dem Sperrbildschirm: Android 16 führt Echtzeit-Benachrichtigungen ein, ähnlich wie bei Apples iOS oder Samsungs Now Bar. Kompatible Apps können dynamische Updates wie Reiseinformationen oder Lieferstatus direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Dies nutzt das große Cover-Display des Z Fold 5 optimal aus. Verbessertes Multitasking mit Desktop-Fensterfunktion: In Zusammenarbeit mit Samsung hat Google eine Desktop-Fensterfunktion entwickelt, die speziell für Geräte mit großen Displays wie dem Z Fold 5 optimiert ist. Im Splitscreen-Modus können mehrere App-Fenster geöffnet, verschoben und in der Größe angepasst werden. Dies erweitert die ohnehin starken Multitasking-Fähigkeiten des Z Fold 5, etwa durch die Integration mit Samsung DeX, und macht es noch produktiver. HDR-Screenshots: Android 16 ermöglicht Screenshots in HDR-Qualität, wodurch Inhalte auf dem 7,6-Zoll-Hauptdisplay des Z Fold 5 in lebendigeren Farben und mit höherem Kontrast dargestellt werden. Dies ist besonders nützlich für die Bearbeitung und Weitergabe von Medien auf dem großen AMOLED-Bildschirm. Optimierte Benutzeroberfläche (Material 3 Expressive): Android 16 bringt ein überarbeitetes Design mit der Material 3 Expressive-Oberfläche, das optisch ansprechender und intuitiver sein soll. Obwohl einige Funktionen in der ersten Version noch nicht vollständig verfügbar sind, wird One UI 8 dies für das Z Fold 5 anpassen, um die Bedienung auf beiden Displays zu verbessern. KI-Verbesserungen durch One UI 8: Samsung integriert mit One UI 8 neue KI-Funktionen, wie z. B. Hintergrundaufzeichnungen, die speziell für Geräte wie das Z Fold 5 optimiert sind. Diese könnten die Produktivität und Kreativität, etwa bei der Bearbeitung von Inhalten oder Notizen mit dem S Pen, weiter steigern. Audio-Verbesserungen für Hörgeräte: Android 16 verbessert die Unterstützung für Hörgeräte mit LE-Audio-Standard, indem deren Frontmikrofone für die Audiowiedergabe genutzt werden können. Dies ist besonders praktisch für Nutzer des Z Fold 5, die Medien auf dem großen Display konsumieren. Adaptive Aktualisierungsrate und weitere Features: Android 16 bietet eine adaptive Bildwiederholrate, die Strom spart und die Darstellung auf dem Z Fold 5 flüssiger macht. Zudem gibt es neue Funktionen wie eine Identitätsprüfung und Unterstützung für elektronische Gesundheitsakten über Google Health Connect, die für Nutzer mit Fokus auf Gesundheits-Apps relevant sind.

Hinweis zum Rollout: Laut Berichten wird das Galaxy Z Fold 5 voraussichtlich Android 16 mit One UI 8 erhalten, da es in Samsungs Update-Garantie von vier großen Android-Updates (bis 2027) fällt. Tests auf dem Gerät wurden bereits auf Geekbench gesichtet, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeutet, vermutlich nach dem Start der Galaxy Z Fold 7 und Flip 7 im Juli 2025.

Einschränkung: Einige Funktionen, wie die Desktop-Fensterfunktion oder das neue Design, könnten in der ersten Android-16-Version noch nicht vollständig verfügbar sein und erst mit späteren Updates (z. B. Android 16 QPR1) vollwertig auf das Z Fold 5 kommen.

