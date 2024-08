Samsung Galaxy S24 FE: Es bleibt bei der 25 Watt Aufladung

Bei Androidheadlines hat man die Grafiken zu den neuen Galaxy S24 FE in die Finger bekommen und auch gleich geleakt. Damit gibt es an sich kaum noch Fragen zum Design der neuen Modelle und auch einige technische Punkte werden geklärt. Der Launch soll dabei im Oktober erfolgen und zwar nachdem iPhone und Pixel Geräte gestartet wurden.

UPDATE Mittlerweile gibt es mehrere Hinweise, dass Samsung beim Galaxy S24 FE den Exynos 2400e Prozessor zum Einsatz bringen wird, der im Vergleich zum normalen Exynos 2400 etwas weniger hoch getaktet ist. Im Leistungstest zeigte sich der Chipsatz mit einem Cortex X4 Core, zwei Cortex A720 Kernen, 3 Cortex A720 Cortes und 4 Cortex A520 Kernen. Das dürfte ein Leistungsupdate im Vergleich zum Galaxy S23 FE bedeuten, aber wohl etwas weniger Power also die normalen S24 Modelle.

UPDATE II Die neuen Galaxy S24 FE sind in der internationalen Version (die wohl auch in Deutschland angeboten werden wird) bei der Bluetooth SIG zertifiziert. Die Modellnummer dabei lautet SM-S721U und damit ist ein weiterer Schritt hin zum Marktstart gemacht.Dazu gibt es weitere Zertifizierungen, die noch etwas mehr zur Technik verraten:

Bei Androidheadlines schreibt man zu den Details der neuen Modelle:

Für das Galaxy S24 FE wird es in mindestens fünf Farben erhältlich sein. Diese Farben umfassen nicht die exklusiven Optionen von Samsung.com. Wir betrachten Graphit, Blau, Silber/Weiß, Grün und Gelb. Und wahrscheinlich zwei weitere Optionen, die exklusiv auf der Samsung-Website verfügbar sein werden. Wie üblich können diese Farben je nach Region variieren.

Samsung bringt Galaxy AI auch auf das Galaxy S24 FE, was absolut niemanden überraschen dürfte. Auf diesem Telefon wird außerdem mindestens One UI 6.1.1 ausgeführt. Dies liegt daran, dass die Portrait Studio-Funktion ausgeführt wird, die nur auf One UI 6.1.1 verfügbar ist. Da One UI 7 vor der Tür steht, würden wir nicht erwarten, dass dieses Telefon damit auf den Markt kommt. Es enthält auch andere KI-Funktionen wie Generative Bearbeitung, Kreis zum Suchen, Skizze zum Bild und Live-Übersetzung, um nur einige zu nennen.

Wir kennen den Preis dieses Telefons noch nicht, gehen aber davon aus, dass es dem Vorjahresmodell ähnelt, das bei 599 US-Dollar startete. Da Samsung dieses Jahr jedoch die Preise für seine Flaggschiffe erhöht, könnten wir einen Anstieg auf 649 $ oder 699 $ erleben.