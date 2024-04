Samsung Galaxy S25: Noch mehr AI Power dank Gemini Nano 2 KI

Es gibt einen neuen Bericht vom Artificial Intelligence Semiconductor Forum zur Weiterentwicklung der KI Systeme. Dort soll Samsung Electronics Executive Director Cho Cheol mehrere Hinweise dazu gegeben haben, wie Samsung die Zukunft der Galaxy AI Systeme auf den eigenen Smartphones plant.

Die konkreten Hinweise dazu sehen wie folgt aus:

Samsung wird auch im kommenden Jahr mit Google und der Google Gemini Nano KI arbeiten um die Galaxy AI Funktionen auf die Modelle zu bringen

geplant ist dabei der Einsatz der Gemini Nano 2 KI von Google

das Samsung Galaxy S25 wird dabei wohl das erste Smartphone sein, dass diese neue KI mit an Bord haben wird – also dürften auch die Pixel 9 noch mit der aktuellen Gemini Nano 1 KI arbeiten.

Das sind erstaunlich konkrete Aussagen zu den Plänen des Unternehmens. Leider bleibt offen, was genau an neuen Funktionen die Gemini Nano 2 KI erlauben und ermöglichen wird, aber wahrscheinlich ist Samsung aktuell noch in der Entwicklung und daher weiß man wohl selbst noch nicht so genau, welche Features man letztendlich wird anbieten können.

Samsung Galaxy S25 ultra: wieder so groß wie das Galaxy S20

Samsung wird in diesem Jahr das Display beim Samsung Galaxy S25 ultra etwas größer machen. Laut aktuellen wird Leaks wird das Display bei einer Diagonale von 6,9 Zoll liegen. Im letzten Jahr beim Samsung Galaxy S24 Ultra waren es noch 6,8 Zoll gewesen und damit werden die Geräte geringfügig kleiner. Das ist ein interessanter Schritt, denn bereits das Samsung Galaxy S20 ultra hatte eine Größe von 6,9 Zoll und damit kehrt das Unternehmen zu den Anfängen des neuen Designs der Modelle zurück.

Interessant ist dabei auch der Hinweis auf das flache Display. Samsung wird also wohl beim Samsung Galaxy S25 ultra auch in diesem Jahr nicht auf abgerundete Ränder setzen – Fans dieser Technik müssen also zu anderen Modellen greifen.

Generell größeres Display bei der S25-Serie erwartet

Der Trend bei den Smartphones scheint wieder zu etwas größeren Display zu geben. Apple wird wohl beim iPhone 16 auf größere Display setzen und auch für Samsung gibt es Hinweise, dass die Smartphones etwas mehr Bildschirm mitbringen werden. Konkret soll das Display bei der normalen Version 6,36 Zoll groß werden. In diesem Jahr haben die Modelle ein 6,2 Zoll Display.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24

Zuletzt aktualisiert: 21. April 2024