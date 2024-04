Samsung Galaxy S24: Mai Update scheint sich zu verspäten

Normalerweise gibt es zum 21. des Monats bei Samsung immer bereits zumindest eine Testversion des nächsten Firmware-Updates. Bei der Samsung Galaxy S24 fehlen aktuell aber noch generell alle Hinweise auf eine neue Version und das ist dann doch ungewöhnlich, denn immerhin bekommen die Topmodelle monatliche Updates und das sollte auch im Mai wieder so sein. Offizielle Details, warum es bisher noch keine Hinweise auf das Mai Update gibt, fehlen aktuell noch. Daher schießen die Spekulationen in den Raum, warum Samsung in diesem Monat so spät ist.

Die positive Interpretation ist dabei, dass Samsung mit dem April Update sehr viele Neuerungen bringen wird und es daher mehr Zeit als normal braucht, um die neue Version fertig zu bekommen. Vor allem bei der Kamera wären Updates und Verbesserungen durchaus angebracht, aber sicher ist das natürlich nicht.

Die negative Herangehensweise bedeutet, dass es wohl sowohl in den Versionen der anderen Geräte und auch beim Galaxy S24 zu viele Fehler gab und gibt und man damit beschäftigt ist, die alten Versionen zu fixen. Die Fehler in den April-Versionen sind mittlerweile bekannt und durchaus auch ärgerlich, daher gibt es durchaus Gründe, von dieser Annahme auszugehen.

Unabhängig was nun zutrifft: Samsung scheint aktuell beim den Firmware Updates für die Galaxy S24 Serie nicht im Plan zu liegen und das könnte bedeuten, dass es erst Mitte oder Ende Mai ein neues Update für die Modelle gibt.

Zuletzt aktualisiert: 22. April 2024