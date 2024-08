OnePlus 13: Längerer Update-Zeitraum und mehr Akku-Leistung

Das OnePlus 13 soll ein massives Update beim Akku bekommen und zukünftig auf 6.100 mAh Leistung setzen. Das wären mehr als 10 Prozent mehr als in diesem Jahr. Zum Vergleich: Der Akku des OnePlus 12 hat zwei Zellen mit je 2.700 mAh (7,82 V) Leistung und somit insgesamt 5.400 mAh (3,91 V).

Hintergrund ist wohl der neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor, der mehr Leistung braucht um die hohe Performance bieten zu können. Daher muss man wohl davon ausgehen, dass auch andere Modelle mit diesem Chipsatz (wie beispielsweise das Galaxy S24 oder das Xiaomi 15) einen größeren Akku bekommen werden. Dazu bedeutet der größere Akku wohl auch, dass die Geräte nochmal schwerer werden und im Bereich von um die 250 Gramm landen könnten.

Auch bei der Update Politik soll es Verbesserungen geben. Um mit der Konkurrenz mitzuhalten, soll es wohl 5 bis 6 Jahr Updates und auch neue OS Varianten geben. Damit würde OnePlus etwas näher an die Premium-Modelle von Samsung und Google heran kommen.

UPDATE Es gibt weitere Details zu den Modellen (wobei man nicht genau sagen kann, wie verlässlich die neuen Informationen sind). Demnach werden die OnePlus 13 ein BOE Oriental X2 Display bekommen und dazu ist ein neuer Ultrasonic Fingerabdruck Sensor im Display verbaut. Die Schutzklasse wird auf IP69 erhöht. Die Verbesserungen sehen dabei wie folgt aus:

6.82″ BOE X1 Curved → 6.82″ BOE X2 Micro Quad Curved OLED Displays

4500nits → Brighter display

Snapdragon 8 Gen3 → Snapdragon 8 Gen4

AI features → New AI features

64MP OV64B → 50MP Sony LYTIA 600 3x Periscope

5400mAh → 6100mAh battery

Optical → Ultrasonic Fingerprint scanner

IP65 → IP69

Glass back → Glass & Ceramic

OxygenOS 14 → OxygenOS 15

4 OS updates → 5 or 6 OS updates

OnePlus 13: Kamera-Bereich wie beim iPhone

Grafisches Material zum OnePlus 13 gibt es bisher noch nicht und daher war bisher offen, was genau das Unternehmen für die neuen Modelle Ende des Jahres plant. Auf Weibo ist aber nun eine Zeichnung aufgetaucht, die angeblich bereits das Kamera-Modul der neuen OnePlus 13 zeigt und wenn diese Daten stimmen, dass wird das Unternehmen in diesem Jahr auf einen quadratisches Kamera-Bereich setzen, der etwas an die aktuellen iPhone Modelle oder auch das Xiaomi 14 erinnert.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu:

Nun, basierend auf dem Beitrag von Fixed Focus Digital auf Weibo zeigt dieses Rendering ein „Schätzdiagramm“, das auf „Nachrichten aus der Außenwelt“ basiert. Sie müssen die Übersetzung entschuldigen, da es sich um eine maschinelle Übersetzung aus der chinesischen Sprache handelt. Es scheint, als hätte der Tippgeber entweder das Telefon gesehen oder arbeitet mit den ihm zur Verfügung gestellten Informationen. Unabhängig davon wird das Endprodukt anscheinend dem ähneln, was Sie unten sehen können. Die Rückplatte des Telefons ist zu den Seiten hin gebogen, wie wir es von OnePlus-Flaggschiffen gewohnt sind. Auf der Rückseite werden Sie eine rechteckige Kamerainsel bemerken, die keine Verbindung zur rechten Seite oder ähnliches hat.

Wirklich eigenständig wirken die Modelle damit aber leider nicht und es bleibt abzuwarten, welche anderen Elemente es noch für die Rückseite gibt, um das typische OnePlus-Feeling auch bei den OnePlus 13 wieder zu bekommen.

Titelbild: OnePlus 12