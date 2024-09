Xiaomi 15: nächster Schritt hin zum Marktstart

Nach der Vorstellung der Xiaomi 14T kann sich das Unternehmen nun auch die15er Modelle konzentrieren und zum Start ist ein weiterer Schritt gemacht, dann die neuen Smartphones haben die ersten Zertifizierungen bekommen. Die Xiaomi 15 sind mit der Modellnummer 25010PN30G bei der EEC aufgetaucht – leider gibt es aufgrund des Eintrags keine neuen Informationen zur Technik.

Angeblich sollen die neuen Modelle aber bereits im Februar 2025 offiziell in den Handel gehen. Das würde zum bisherigen Zeitplan von Xiaomi passen.

Ladeleistung offiziell bei 90 Watt

Die Zertifizierung der Xiaomi 15 bei der 3C bestätigt nun, dass die Ladeleistung der Modelle bei 90 Watt liegen wird. Damit sind die Modelle deutlich schneller aufgeladen als beispielsweise die kommenden Samsung Galaxy S25. Ein Update im Vergleich zum Vorjahr gibt es aber nicht. Auch die Xiaomi 14 hatten schon eine Aufladung mit 90 Watt.

Erfreulich: die Zertifizierung bestätigt auch, dass es weiterhin ein Ladegerät in der Box geben wird. Nutzer des Xiaomi 15 müssen sich also nicht extra einen Charger kaufen.

4 Modelle des Xiaomi 15 geplant

Xiaomi wird wohl bei der Xiaomi 15 Serie wieder regulär auf ein Pro-Modell setzen (und nicht wie in diesem Jahr nur als Limited Edition), so dass man mit vier neuen Smartphones der Serie rechnen kann. Diese müssen allerdings nicht zusammen erscheinen. Es spricht einiges dafür, dass Xiaomi die Ultra-Modell wieder mit etwas Abstand auf den Markt bringt. Das erwartete Lineup sieht wie folgt aus:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Das Xiaomi 15S Pro ist bisher noch nicht direkt aufgetaucht, daher bleibt offen, was das Unternehmen bei diesen Modellen konkret plant. Es könnte sich wieder um eine günstigere Version der Xiaomi 15 Serie handeln, aber dagegen spricht das Pro im Namen. Die Modelle könnten also auch nochmal ein Update der Ultra-Variante sein.

Viel KI-Power aber keine Satellitenkommunikation

Die Daten des neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor von Qualcomm wurden geleakt und da alle Modelle der Xiaomi 15 Serie diesen Prozessor bekommen werden, kann man nun bereits einige Hinweise auf die Funktionen der neuen Modelle bekommen.

Klar war und ist, dass Qualcomm mit dem neuen Chipsatz mehr Power im Bereich der KI bekommen wird und der aktuelle Leak zum Prozessor bestätigt dies. Qualcomms Fokus auf KI setzt sich mit dem Snapdragon 8 Gen 4 fort, nachdem bereits in den Snapdragon 8 Gen 3 investiert wurde. Der neue Chipsatz wird ein dediziertes Low Power Artificial Intelligence (LPAI)-Subsystem beinhalten, inklusive eines eNPU (DSP Artificial Intelligence Accelerator), der Always-On-Audio-, Kamera- und Sensorfunktionen unterstützt. Der Qualcomm Sensing Hub (QSH) wird dabei eine zentrale Rolle bei der Implementierung von generativen KI-Funktionen auf dem Gerät spielen.

Die Xiaomi 15 Modelle werden als genug Hardware Power für viele KI Funktionen bekommen,bleibt abzuwarten, was das Unternehmen davon umsetzen wird.

Weniger gut sieht es im Bereich Kommunikation aus. Im Prozessor ist das FastConnect 7900 System verbaut und damit ein schnelles Modem für fast alle Zwecke. Allerdings liegt die Technik nur als Release 17 vor – Satellitenkommunikation hat Qualcomm erst für Rel. 18 angekündigt. Daher findet man im Datenblatt des Prozessors auch noch keine Hinweise auf diese Technik – die Xiaomi 15 und Xiaomi 15 ultra werden daher nur terrestrisch funken.

Xiaomi 15: kleinere Ränder und kleinere Kamera-Cutout

Xiaomi wird beim Xiaomi 15 wohl das Design nicht wesentlich verändern, aber die Details anpassen. So sollen die Rändern in allen Bereichen reduziert werden nur noch bei einer Dicke von 1,5mm liegen. Dazu wird auch das Punch-Hole kleiner ausfallen. Der Durchmesser soll bei den Xiaomi 15 nur noch 2,5mm betragen (im Vergleich zu den 3,9mm aus dem Vorjahr). Insgesamt bleibt damit mehr Platz für das Display beim Xiaomi 15 und weniger Bereiche, in denen es klein Display gibt. Wie sich die Verkleinerung des Punch-Hole Bereiches auf die Frontkamera auswirkt, ist aber noch nicht bekannt.

UPDATE Dazu gab es mittlerweile auch Leaks zur Kamera und es sieht so aus, als würden sich die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger in Grenzen halten.

Neuer Prozessor beim Xiaomi 15 sicher

Das Xiaomi 15 soll auch in diesem Jahr wieder das erste Smartphone mit den neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor von Qualcomm werden und daher liegen Veröffentlichungsdatum des Chipsatzes und die Vorstellung von Xiaomi 15 wieder sehr nah beieinander. Der neue SoC soll im Oktober 2024 durch Qualcomm vorgestellt werden und noch im gleichen Monat wird auch das Xiaomi 15 vorgestellt.Damit wäre das Unternehmen nochmal schneller als im letzten Jahr, denn die Xiaomi 14 wurde Anfang November vorgestellt. In diesem Jahr wird es stattdessen bereits der Oktober werden. Allerdings muss man wohl auch wieder davon ausgehen, dass die Xioami 15 erst mit etwas Verzögerung nach Deutschland kommen werden.

Es gibt auch bereits weitere Hinweise zur Technik der neuen Modelle: Konkret soll das Xiaomi 15 pro und auch die Ultra-Version mit einem Ultraschall-Fingerabdruckscanner ausgerüstet werden um die Erfassung von biometrischen Daten zu Entsperrung noch sicherer und schneller zu machen. Auf diese Weise sollen die neuen Modelle noch etwas zuverlässiger entsperrt werden können.

Konkret heißt es zur neuen Technik:

Laut dem Tippgeber Smart Pikachu auf Weibo ist bestätigt, dass das Xiaomi 15 pro und das Xiaomi 15 Ultra über einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner verfügen. Das reguläre Xiaomi 15 ist noch im Gespräch. Vielleicht wäre das ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Vanilla- und Premium-Modellen des Xiaomi 15. Ultraschall ist eine Premium-Funktion, die bisher nur auf ausgewählten Telefonen verfügbar ist. Wie der Tippgeber jedoch anmerkt, wird die Funktion mit der Übernahme durch Xiaomi und weitere Marken populärer und schließlich demokratisiert. Mit anderen Worten: Eines Tages werden auch Telefone der unteren Preisklasse davon profitieren.

Ultraschall-Fingerabdruckscanner arbeiten mit einem 3D Modell der Fingerabdrücke und lassen sich daher mit reinen Fotos von Abdrücken nicht mehr überlisten. Dazu erfolgt die Erfassung deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen und ist auch weniger anfällig für verschmutze Finger oder Feuchtigkeit auf dem Display oder den Fingern. Generell ist dieser Schritt bei den neuen Xiaomi 15 Modellen daher eine gute Entwicklung für die Nutzer der zukünftigen Xiaomi 15 pro und Xiaomi 15 ultra.

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 14

Neue Beiträge zu Xiaomi

Zuletzt aktualisiert: 28. September 2024