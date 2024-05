Samsung Galaxy S25 ultra: Richtig viel RAM geplant!

Samsung war in den letzten Jahren beim RAM-Speicher der Ultra-Modelle eher sparsam gewesen und hatte die Geräte maximal mit 12 GB RAM ausgestattet. Mit dem Samsung Galaxy S25 ultra wird sich dies nun ändern. Die günstigeren Varianten bleiben zwar weiter bei 12 GB RAM, aber es wird auch eine Top-Version geben, die 16 GB RAM mitbringt und dazu auf 512 GB internen Speicher setzt. Damit schließt das Unternehmen an die Ausstattung von Galaxy S20 und S21 an und das dürfte auch Fans mit großem Speicherbedarf zufrieden stellen. Das ist wichtig, da es wohl wieder keine Möglichkeit zur Speichererweiterung geben wird.

Etwas unsicher noch: Samsung bringt nicht immer alle Speichervarianten in allen Märkten. Daher bleibt offen, ob die 16 GB RAM Variante des Samsung Galaxy S25 ultra auch in Deutschland in den Handel kommt, aber wir bleiben da zuversichtlich.

Die schlechte Nachricht: Samsung wird beim Galaxy S25 zumindest bei den normalen Versionen den Speicher nicht erhöhen. Aktuell bietet die Geräte in der Einsteiger-Version 8 GB RAM und das wird wohl auch im kommenden Jahr so bleiben. Experten hatten damit gerechnet, dass Samsung in diesem Bereich etwas mehr Speicher bietet, da die Galaxy S25 im kommenden Jahr mit der nächsten Version von Galaxy AI ausgestattet sein sollen und daher mehr Power und mehr Speicher durchaus eine gute Option wäre. Aktuell sieht es aber so aus, als würde Samsung mit der Speicher-Konfiguration aus diesem Jahr auch bei den Galaxy S25 weiter machen, aber eventuell gibt es die nächste Generation von RAM-Chips, die dann etwas schneller sind auch wenn sie nicht mehr Speicher bieten.

Dazu bieten natürlich auch die Galaxy S25 wieder die RAM plus Option mit der interner Speicher auch als RAM genutzt werden kann – eine wirklich effektive Lösung ist das aber natürlich nicht.

Gemini Nano 2 KI soll für die Intelligenz sorgen

Es gibt einen neuen Bericht vom Artificial Intelligence Semiconductor Forum zur Weiterentwicklung der KI Systeme. Dort soll Samsung Electronics Executive Director Cho Cheol mehrere Hinweise dazu gegeben haben, wie Samsung die Zukunft der Galaxy AI Systeme auf den eigenen Smartphones plant.

Die konkreten Hinweise dazu sehen wie folgt aus:

Samsung wird auch im kommenden Jahr mit Google und der Google Gemini Nano KI arbeiten um die Galaxy AI Funktionen auf die Modelle zu bringen – eine eigene KI direkt von Samsung scheint also noch nicht einsatzbereit

geplant ist dabei der Einsatz der Gemini Nano 2 KI von Google – damit kommt der Nachfolger der aktuelle KI Generation zum Einsatz

das Samsung Galaxy S25 wird dabei wohl das erste Smartphone sein, dass diese neue KI mit an Bord haben wird – also dürften auch die Pixel 9 noch mit der aktuellen Gemini Nano 1 KI arbeiten.

Das sind erstaunlich konkrete Aussagen zu den Plänen des Unternehmens. Leider bleibt offen, was genau an neuen Funktionen die Gemini Nano 2 KI erlauben und ermöglichen wird, aber wahrscheinlich ist Samsung aktuell noch in der Entwicklung und daher weiß man wohl selbst noch nicht so genau, welche Features man letztendlich wird anbieten können.

