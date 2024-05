POCO F6: Internationaler Start am 23. Mai

Die Launch-Webseite für das neue Poco F6 ist online und dort findet sich auch ein zeitraum für die Reservierung des Gutscheins für die neuen Modelle. Dazu hat das Unternehmen auch gleich den Termin für den internationale Launch dort mitgeteilt: Startschuss ist wie folgt: Dubai丨23.05.2024丨13:00 CET

Fans müssen also gar nicht mehr so lange warten, bis die neuen Modelle verfügbar sind. Dazu werden die Geräte auch in Deutschland zu haben sein, denn auch die deutschen Nutzer können sich bereits dafür redgistrieren.

Preislich dürften sich die Modelle wieder im Bereich der Mittelklasse einordnen, dass heißt wohl wieder ein Kaufpreis von 300 bis 400 Euro für die neuen Modellen (wie auch bereits beim Vorgänger).

Das ist bereits zum Poco F6 bekannt

Das Poco F6 wurde zwar noch nicht offiziell vorgestellt, aber es gibt bereits einige Informationen aus zuverlässigen Quellen:

Technische Daten (angeblich):

Prozessor: Snapdragon 8s Gen 3 oder Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8s Gen 3 oder Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8GB bis 16GB

8GB bis 16GB Speicher: 128GB bis 256GB

128GB bis 256GB Bildschirm: 6,67 Zoll AMOLED, 120Hz Bildwiederholfrequenz, 1220 x 2712 Pixel Auflösung

6,67 Zoll AMOLED, 120Hz Bildwiederholfrequenz, 1220 x 2712 Pixel Auflösung Hauptkamera: 50MP Samsung HM2

50MP Samsung HM2 Weitere Kameras: Je nach Modell 8MP Ultraweitwinkel, 2MP Makro und/oder 16MP Selfie-Kamera

Je nach Modell 8MP Ultraweitwinkel, 2MP Makro und/oder 16MP Selfie-Kamera Akku: 5.000mAh

5.000mAh Schnellladen: 90W oder 120W

90W oder 120W Betriebssystem: Android 14 mit MIUI 14

Weitere Informationen:

Das Poco F6 soll in zwei Varianten auf den Markt kommen: Poco F6 und Poco F6 Pro .

und . Die globale Version des Poco F6 soll identisch mit dem chinesischen Redmi Turbo 3 sein.

Das Poco F6 wird voraussichtlich ein leistungsstarkes Smartphone zum günstigen Preis sein.

sein. Offizieller Launch: Der globale Launch des Poco F6 ist für den 23. Mai 2024 angekündigt.

Zuletzt aktualisiert: 14. Mai 2024