Samsung Galaxy S22: Android 16 Version bereits im Einsatz

Samsung hat es bei One UI 8 richtig eilig. Noch haben nicht alle Modelle der Serie die Vorgänger-Version der Benutzeroberfläche bekommen, da startet das Unternehmen bereits die Tests zum Nachfolger. In den Samsung Communities sind die Foren-Bereich für den neuen Beta-Test schon online.

Dazu gibt es bei Geekbench mittlerweile auch einen ersten Test eines Galaxy S22+ mit Android 16 (und damit wohl auch One UI 8). Samsung hat damit also eine lauffähige Version von Android 16 auf den Galaxy S22 umgesetzt und das ist ein weiterer Schritt hin zu einer Beta-Version, die auch für die normalen Nutzer bereit steht. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis auch deutsche Nutzer die neue Version antesten können.

Erste Test-Builds mit One UI 7 online

Die Samsung Galaxy S22 Serie wird auf jeden Fall Android 15 über One UI 7 bekommen, aber aktuell fehlt noch ein Zeitplan von Samsung für das neue Update. Auf den Testservern ist aber nun eine erste Version von One UI 7 für die Samsung Galaxy S22 aufgetaucht. Die Build-Nummern dafür lauten: S908BXXUDFXKS/S908BOXMDFXKS/S908BXXUDFXKS

Damit ist klar, dass Samsung bereits an One UI 7 für die Samsung Galaxy S22 Serie arbeitet. Bleibt abzuwarten, ob es bei diesen Modellen auch so viele Probleme und Verzögerungen wie beim Samsung Galaxy S24 gibt oder ob das Unternehmen diese Version vielleicht sogar schneller anbieten können wird als bei den neueren Topmodellen.

November-Update ist gestartet

Samsung hat begonnen, das November-Update für die Samsung Galaxy S22 Serie auszuliefern und daher dürfte die neue Version in wenigen Tagen auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Die neue Version basiert dabei auf One UI 6.1 und hat die Build-Nummern S908NKSU6EXK4/S908NOKR6EXK4/ S908NKSU6EXJ7.

Größere Neuerungen sind nicht enthalten, aber es gibt die neusten Sicherheitspatches für den November, so dass die Modelle nach dem Update sicherheitstechnisch wieder auf dem neusten Stand sind..

Das Update für Galaxy S22 läuft derzeit bereits im Südkorea und dürfte in wenigen Tagen auch für die deutschen Nutzer zur Verfügung stehen.

Wie aktualisiert man die Samsung Galaxy S24?

So aktualisieren Sie Ihr Samsung Galaxy S22:

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Tippen Sie auf Software-Update. Tippen Sie auf Herunterladen und installieren.

Ihr Telefon sucht nach Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es angezeigt. Tippen Sie auf Herunterladen und installieren Sie das Update anschließend nach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipps:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon an eine Wi-Fi-Verbindung angeschlossen ist, bevor Sie ein Update herunterladen. Updates können groß sein und die Verwendung Ihrer mobilen Daten überschreiten.

Laden Sie Ihr Telefon vor dem Herunterladen und Installieren eines Updates vollständig auf.

Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie ein Update installieren, falls etwas schief geht.

Die neusten Artikel rund um Samsung