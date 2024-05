HMD Global bringt das Lumia Feeling zurück

HMD Global wird in den kommenden Wochen eine Reihe von eigenen Smartphones veröffentlichen und damit den Nokia Modelle einige eigene Geräte zur Seite stellen. Geplant sind unter anderem das HMD Arrow, das HMD Tomcat (im Bild) und das HMD Fusion.

Das HMD Arrow und das Tomcat werden dabei in einem Retro-Design auf den Markt kommen, dass sehr an die früheren Lumia Modelle von Nokia erinnert: leuchtende Farben, große Flächen und ein sehr reduziertes Design. Das Unternehmen will also wohl an die Lumia Zeiten anknüpfen, auch wenn auf den neuen Modellen Android laufen wird und kein Windows Mobile.

Unsicher ist dabei noch, ob die Modelle in Deutschland in den Handel kommen werden. Das Arrow scheint auf jeden Fall nur für Indien vorgesehen, aber vielleicht wird man das HMD Tomcat auch in Deutschland bekommen können.

Was steckt hinter der Marke Lumia?

Lumia war eine Serie von Mobiltelefonen und Tablet-Computern, die von Microsoft Mobile entwickelt und vermarktet wurden. Ursprünglich wurden die Geräte von Nokia hergestellt, bis Microsoft im April 2014 die Sparte für mobile Geräte von Nokia übernahm.

Der Name “Lumia” leitet sich von der Partitivform des finnischen Wortes lumi ab, das “Schnee” bedeutet.

Die Lumia-Geräte waren für ihr innovatives Design, ihre hochwertige Hardware und ihre gute Kamera bekannt. Sie liefen auf dem Betriebssystem Windows Phone, das später in Windows 10 Mobile umbenannt wurde.

Microsoft stellte die Entwicklung der Lumia-Serie im Jahr 2017 ein, da das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, mit den dominierenden Betriebssystemen Android und iOS zu konkurrieren.

Einige beliebte Lumia-Geräte sind:

Nokia Lumia 920: Das erste Lumia-Smartphone mit einem PureView-Kamerasensor.

Das erste Lumia-Smartphone mit einem PureView-Kamerasensor. Microsoft Lumia 950: Das erste Lumia-Smartphone mit Windows 10 Mobile.

Das erste Lumia-Smartphone mit Windows 10 Mobile. Microsoft Lumia 650: Ein beliebtes Mittelklasse-Smartphone.

Lumia-Telefone sind zwar nicht mehr in Produktion, aber sie sind immer noch beliebt bei Benutzern, die ein Windows-Smartphone mit guter Hardware und Kamera suchen.

Zuletzt aktualisiert: 18. Mai 2024