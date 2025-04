Samsung Galaxy S26: One UI 8.5 und ein Downgrade bei der Kamera

Normalerweise veröffentlicht Samsung mit den neuen Galaxy S-Modellen auch immer die neusten One UI Version. Im kommenden Jahr könnte sich das ändern, denn die Galaxy S25 sollen nicht mit One UI 8 oder 8.1 erscheinen, sondern direkt One UI 8.5 bekommen. Hinweise in Systemdateien deuten darauf hin, dass One UI 8.5 aktiv getestet wird und wahrscheinlich für die Galaxy S26 Serie zum Einsatz kommen wird. Gründe für diese Änderung bei den Versionen gibt es bisher nicht. Möglicherweise will Samsung so aber One UI und Android-Versionen synchronisieren um den Überblick einfacher zu machen.

Dazu gibt es wohl weniger Objektive bei der Kamera der Galaxy S26 Ultra. Der X-Nutzer @Vhsss_God behauptet, dass Samsung das Galaxy S26 Ultra mit drei Rückkameras testet. Der Prototyp soll einen 200-Megapixel-Hauptsensor, eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einen 200-Megapixel-Telefotosensor mit 4-fachem optischen Zoom haben. Samsung könnte beim nächsten Flaggschiff-Modell auf zwei Telefotosensoren verzichten. Dieses Gerücht deutet darauf hin, dass Samsung beim Hauptsensor des kommenden Modells eine variable Blende zurückbringen könnte.

Zum Vergleich: Das Galaxy S25 Ultra verfügt über ein Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite, bestehend aus einer 200-Megapixel-Hauptkamera, einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, einer 20-Megapixel-Telefotokamera mit 3-fachem optischen Zoom und einer 50-Megapixel-Telefotokamera mit 5-fachem optischen Zoom. Bestätigt ist diese Änderung bisher aber noch nicht durch andere Leaker.

Es bleibt dabei – keine Under-Display Kamera

Das Samsung Galaxy S26 und auch das Samsung Galaxy S26 Ultra wird keine UDC Kamera bekommen. Die Qualität der Aufnahmen von Under-Display Kamera ist nach wie vor nicht auf dem Level, den Samsung sich für die Premium-Modelle vorstellt und daher wird es auch im kommenden Jahr ein Punch.Hole Display mit Öffnung für die Frontkamera geben. Samsung hat dies bisher natürlich noch nicht selbst bestätigt – Grundlage dafür sind Berichte aus Südkorea zur Lieferkette der neuen Galaxy S26 Serie.

Wenig Änderungen beim Design erwartet

Es gibt einen neuen Lea zu dem Rahmendaten der neuen Galaxy S26 Serie und wenn die Angaben stimmen, wird es zumindest bei den Dimensionen der neuen Geräte wenig Änderungen geben. Samsung setzt auf weitgehend die gleichen Abmessungen, lediglich die Rahmen um das Display sollen leicht kleiner ausfallen. Wahrscheinlich wird man diesen Unterschied aber nur bemerken, wenn man die Geräte direkt nebeneinander hält.

Akku soll größer werden

Aktuell nutzt das Samsung Galaxy S25 Ultra nur einen Akku mit 5.000mAh und das wirkt um Vergleich mit anderen Modellen doch etwas klein für ein Premium-Modell. Im kommenden Jahr könnte sich dies nun verbessern, denn nach aktuellen Berichten arbeitet Samsung an einer neuen Akku-Technologie, die bei gleicher Größe einen Akku mit einer Kapazität von 5.500 bis 6.000 mAh erlauben würde. Leider fehlen bisher noch weitere Bestätigungen dafür und Samsung selbst hat sich dazu natürlich auch noch nicht geäußert. Daher ist dies bisher nur ein Gerücht – bleibt abzuwarten, was die kommenden Monate dazu bringen werden.

Deutsche Modelle bekommen wieder Exynos-Prozessoren

Mittlerweile ist klar, dass die Samsung Galaxy S25 komplett auf Snapdragon Prozessoren setzen, aber im kommenden Jahr wird Samsung wieder die hauseigenen Exynos Prozessoren zur Verfügung haben. Nach aktuellen Berichten läuft die Entwicklung des Samsung Exynos 2600 Chipsatzes dabei gut. Die Ausbeute bei der Produktion liegt deutlich höher als in diesem Jahr und Ende 2025 soll der neue Chipsatz zur Verfügung stehen. Daher scheint es aktuell keine Probleme zu geben, den neuen Prozessor beim Samsung Galaxy S26 zum Einsatz bringen. Wir rechnen daher wieder mit einer 2-Prozessor-Lösung für die deutschen Modelle:

Samsung Galaxy S26 und S26+ werden den Exynos 2600 Chipsatz bekommen

Samsung Galaxy S26 ultra setzt wohl auch im kommenden Jahr auf den Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor

wie es bei einem eventuellen Galaxy S26 FE und einem Galaxy S26 EDGE aussehen wird, ist nicht offen, hier kann man noch nicht sagen, welche Prozessor-Lösung Samsung anstreben wird.