iPhone 16: Ränder soll schrumpfen

Apple wird beim iPhone 16 wohl keine größeren Änderungen am Design vornehmen, aber zumindest sollen die Rändern auf der Vorderseite etwas kleiner ausfallen als beim Vorgänger. Leaker IceUniverse hat dazu auch einen Vergleich als Bild erstellt, das den Unterschied zwischen iPhone 15 pro max und iPhone 16 pro max bei den Rändern zeigt. Es bleibt daher bei den neuen Modellen mehr Platz für das Display, allerdings ist der Unterschied auch nicht wirklich auffällig. Wenn man nur die neuen iPhone 16 betrachtet, dürfte den meisten Nutzern ie kleinere Rändern kaum auffallen.

Dazu ist noch nicht sicher, ob Samsung auch beim normalen iPhone 15 die Ränder reduziert oder ob diese so ausfallen werden wie im letzten Jahr.

iPhone 16: AI Funktionen nur für die Pro-Modelle, AI-Siri erst 2025

Es gab in dieser Woche weitere Detail zum iPhone 16 und iOS 18 und leider kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die meisten der neuen AI Funktionen, die Apple in diesem Jahr für die Modelle plant, wohl nur bei den Pro-Versionen zu finden sein werden. Man muss also mindestens das iPhone 16 pro oder das iPhone 16 pro max nutzen, wenn man diese Technik haben möchte.

Dazu wird Siri in diesem Jahr mit iOS 18 noch nicht den vollen AI Funktionsumfang bekommen. Stattdessen soll es erst 2025 die komplett überarbeitet Version mit allen Features geben – die iOS 18 Siri wird also wohl etwas schlauer werden, aber noch nicht so intelligent, wie sich viele Nutzer das möglicherweise wünschen.

Aktuell arbeitet Apple bei den AI Funktionen wohl mit OpenAI und damit ChatGPT zusammen. Die Verhandlungen mit Google sollen aber auch noch laufen und daher bleibt offen, welche Technik 2025 für die Apple iPhone und Siri zur Verfügung stehen wird.

