Samsung Galaxy S25 ultra: Es bleibt beim HP2 Kamera-Sensor aus dem Galaxy S23

In den letzten Wochen gab es immer wieder Hinweise, dass Samsung bei der Kamera-Technik in den neuen Galaxy S25 wenig Neuerungen bringen wird. Konkret soll es beim Spitzenmodell Galaxy S25 ultra weiter den 200 MP HP2 Hauptsensor von Samsung für die Kamera geben. Diesen Typ kennt man bereits von Galaxy S23 ultra und auch dem Galaxy S24 ultra und er wird laut Leaker Ice-Universe auch 2025 in den Ultra-Modelle verbaut sein. Damit setzt Samsung selbst beim Premium-Modell auf Technik aus 2023.

Der Leaker schreibt dazu:

Sogar Apple wird in diesem Jahr den IMX903-Sensor mit Top-Technologie einsetzen.

Es verwendet ein doppelschichtiges Transistordesign, das 1/1,14 Zoll erreicht, und seine umfassende Stärke kann einige 1-Zoll-Sensoren übertreffen.

Und Samsung? Es wird immer noch den HP2-Sensor (nur 1/1,3″) vor drei Jahren im S25Ultra verwenden. Was Sie wissen müssen, ist, dass die Spezifikationen der HP2 vor drei Jahren sehr leistungsstark waren, aber im Jahr 2025 weit zurückgefallen sind.

Bereits in diesem Jahr haben es die Galaxy S24 ultra nicht in die Top10 der Handys mit der besten Kamera bei DXOmark geschafft und da es technisch kaum Verbesserungen beim Galaxy S25 geben wird, steht zu befürchten, dass Samsung im Kamera-Ranking noch weiter abrutschen wird. Natürlich setzt das Unternehmen wohl wieder auf Verbesserungen bei der Software und der AI-Optimierung für die Aufnahmen, aber ob das reichen wird, um wirklich mit den Topmodellen der anderen Hersteller zu konkurrieren, ist eher fraglich.

Was kann der Samsung Galaxy HP2 Bild-Sensor?

Der Samsung ISOCELL HP2 ist ein 200-Megapixel-Bildsensor für mobile Geräte, der im Januar 2023 vorgestellt wurde. Er ist der Nachfolger des ISOCELL HP1 und bietet einige neue Funktionen und Verbesserungen:

Höhere Auflösung: Mit 200 Millionen 0,6-Mikrometer-Pixeln (μm) in einem optischen Format von 1/1,3 Zoll bietet der HP2 die höchste Auflösung, die derzeit in einem mobilen Bildsensor verfügbar ist. Dies ermöglicht die Aufnahme von Fotos mit unglaublichen Details, die auch bei großem Zoom noch scharf bleiben.

Verbesserte Low-Light-Leistung: Dank der Tetra²pixel-Technologie kann der HP2 bei schlechten Lichtverhältnissen vier benachbarte Pixel zu einem größeren Pixel zusammenfügen. Dies erhöht die Lichtempfindlichkeit und sorgt für rauscharme Fotos und Videos auch bei schwachem Licht.

Schneller Autofokus: Der HP2 verfügt über ein Super QPD, bei dem jedem Mikrolinsen-Paar vier Autofokus-Pixel zugeordnet sind. Dies ermöglicht eine schnellere und genauere Fokussierung, insbesondere bei sich bewegenden Objekten.

HDR-Aufnahmen: Der HP2 unterstützt HDR-Aufnahmen mit bis zu 50 Megapixeln. Dies ermöglicht die Aufnahme von Bildern mit einem größeren Dynamikbereich, wodurch Details in hellen und dunklen Bereichen des Bildes besser erhalten bleiben.

Weitere Funktionen:

Dual Slope Gain-Technologie für verbesserte Farbwiedergabe

Smart-ISO Pro für optimierte ISO-Werte in verschiedenen Lichtsituationen

Reduzierte Verschlussverzögerung für schnellere Aufnahmen

8K-Videounterstützung bei 30 fps

4K-HDR-Videounterstützung bei 60 fps

Zuletzt aktualisiert: 16. Juni 2024