Samsung Galaxy S25: die drei Modelle im Vergleich

Es geht weiter mit dem grafischen Material rund um die neue Samsung Galaxy S25 Serie. Leaker IceUniverse hat Displayschutzfolien der drei neuen Geräte veröffentlicht und damit kann man bereits jetzt sehen, wie sich die Modelle im kommenden Jahr staffeln werden. Es gibt die sehr abgerundeten Galaxy S25 und S25+ und das auch etwas abgerundete und nicht mehr so eckige Galaxy S25 Ultra.

Dummy zeigt bereits das finale Design

Xleaks hat nun auch den Dummy der normalen Galaxy S25 Modelle veröffentlicht (nach dem Galaxy S25 ultra) und damit gibt es nun auch einen Blick auf das finale Design des Galaxy S25. Große Überraschungen sind aber ausgeblieben und waren auch nicht erwartet gewesen.

An der Vorderseite des Geräts befindet sich ein Punch Hole für die Frontkamera, während auf der Rückseite drei separate Linsen für das Hauptkamerasystem angeordnet sind. Bei dem Galaxy S25 wird erwartet, dass die Linsen weniger stark aus dem Gehäuse hervortreten als bei den Vorgängermodellen. Die Abmessungen des Dummys sind mit 146,94 mm x 70,46 mm x 7,25 mm angegeben. Zum Vergleich hat das Galaxy S24 die Maße 147,0 mm x 70,6 mm x 7,6 mm. Das Galaxy S24 zeichnet sich durch ein relativ geringes Gewicht von 167 Gramm aus. Es wird erwartet, dass auch der Nachfolger ein ähnlich leichtes Gewicht haben wird. Dies könnte besonders ansprechend für Nutzer sein, die große Smartphones wie das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra sowie deren Nachfolger als zu groß und schwer empfinden. Der Gehäuserahmen ist dabei wieder flach gehalten – größere Abrundungen an den Kanten gibt es also nicht.

Insgesamt bleibt daher auch das 25. Modell der Galaxy S-Serie im Rahmen der Erwartungen und setzt die Formsprache der aktuellen Geräte weitgehend fort.

25 Watt Aufladung bestätigt

Es gibt eine neue Zertifizierung bei der 3C für die Galaxy S25 Modelle und dabei wird auch offiziell die Ladeleistung erwähnt. Die Geräte laden maximal mit 25 Watt auf und aus dem Eintrag geht auch hinzu, dass es kein Ladegerät beim Verkauf mit dazu geben wird.

Beides ist keine große Überraschung, denn die Hinweise dazu wurden im Vorfeld bereits geleakt. Mit de Eintrag bei der 3C wird dies nun aber offiziell bestätigt und damit damit zerschlägt sich die kleine Hoffnung, dass es eventuell in diesem Jahr doch etwas mehr Ladeleistung geben könnte.

Samsung Galaxy S25 als Satelliten-Terminal gelistet

Die erwartete Modem-Technik für das Galaxy S25 lässt keine Satelliten-Verbindungen erwarten, aber beim China Quality Center sind die neuen Modelle als „satellite mobile terminal“ gelistet und das deutet darauf hin, dass es doch Möglichkeiten geben wird, Satelliten-Verbindungen (wohl nur als Notruf) zu etablieren.

Möglicherweise setzt Samsung daher auf eine eigene Technik und Lösung für die Kommunikation mit Satelliten um dies für dies (möglicherweise auch nur für die Samsung Galaxy S25 Ultra-Modelle) anbieten zu können. Bisher ist auch nicht bekannt, wer der Partner dafür sein wird – also welches Satelliten-Netzwerk die Geräte für die Kommunikation nutzen werden.

Snapdragon Prozessoren für alle Galaxy S25 Modelle

Samsung wollte im Herbst prüfen, ob die Ausbeute bei der Produktion der Exynos 2500 Prozessoren soweit gesteigert werden konnte, das man die Chipsätze wirtschaftlich bereits beim Galaxy S25 einsetzen kann. Das scheint nicht geklappt zu haben, denn in einem neuen Bericht aus Südkorea heißt es, dass Samsung nun doch alle Modelle der Galaxy S25 Serie mit dem Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor ausstatten möchte. Den Exynos 2500 soll es dann erst später geben – es bleibt also noch mehr Zeit, die Produktion zu verbessern.

Im Bericht heißt es dazu:

Alle Modelle des strategischen Smartphones „Galaxy S25“ von Samsung Electronics, das im Januar nächsten Jahres auf den Markt kommen wird, werden mit einem Anwendungsprozessor (AP) von Qualcomm in den USA ausgestattet sein. Es entschied sich für eine andere Strategie als beim Galaxy S24, das Samsungs selbst entwickelte „Exynos“ und Qualcomms „Snapdragon“ zusammen verwendete. Branchenanalysten sagen, dass Samsung versucht hat, mit Apple und chinesischen Unternehmen auf dem neu eröffneten Markt für Telefone mit künstlicher Intelligenz (KI) Schritt zu halten, indem es nur die leistungsstärksten Komponenten verwendet. Laut der Branche am 1. hat Samsung Electronics beschlossen, den „Snapdragon 8 Gen4“ AP von Qualcomm auf die Galaxy S25-Serie anzuwenden. Das Exynos 2500 AP, das von der System LSI Division von Samsung Electronics entworfen und von der Foundry Division produziert wird, wird als Teil eines faltbaren Telefons angesehen, das in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres anstelle des S25 auf den Markt kommen soll.

Mit den aktuellen Quartalszahlen hatte Samsung auch einen Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf gegeben und darin ist von Problemen rund um den neuen Exynos 2500 Prozessor nicht die Rede. Im Gegenteil: Samsung spricht davon, dass man „eine stabile Versorgung der Flaggschiffmodelle mit dem Exynos 2500 sicherzustellen“ möchte. Das deutet eher darauf hin, dass man sich im Unternehmen sehr sicher ist, dass die Galaxy S25 auch mit Exynos Modellen ausgestattet sein werden. Konkret schreibt Samsung zu den Entwicklungen:

Die ersten Reaktionen auf den neuen SoC für Wearables, der mit der branchenweit ersten 3-nm-Technologie ausgestattet ist, waren positiv und es wird erwartet, dass die Akzeptanz von SoCs mit dieser Technologie bei wichtigen Kunden in der zweiten Jahreshälfte zunehmen wird. Das Unternehmen plant außerdem, eine stabile Versorgung der Flaggschiffmodelle mit dem Exynos 2500 sicherzustellen.

Das scheint sich dann aber doch nicht auf die Samsung Galaxy S25 Modelle zu beziehen, sondern auf anderen Flaggschiff-Geräte, wie eben die neuen faltbaren Smartphones.

Samsung Galaxy S25 & Exynos 2500: Performance-Desaster beim neuen Top-Prozessor?

Samsung scheint beim Eynos 2500 Prozessor nicht nur in der Produktion Probleme zu haben, sondern es gibt Bericht, dass auch die Performance des neuen Chipsatzes deutlich unter den Erwartungen liegt. Angeblich soll der Exynos 2500 leistungsmäßig noch unter dem Apple A16 Bionic Prozessor aus 2022 liegen – das wäre für ein Topmodell in 2025 daher wohl keine gute Wahl, denn damit würden die Galaxy S25 wohl bei der Leistung deutlich zurückfallen.

Bei Sammyfans schreibt man dazu:

Der Exynos 2500 liegt möglicherweise weit hinter den aktuellen Apple-Chips zurück. In einer aufregenden Entwicklung wurde bekannt, dass Samsung tatsächlich den Exynos-Flaggschiff-Prozessor der nächsten Generation auf den Markt bringt. Allerdings könnte es hinsichtlich Leistung und Effizienz hinter seinen Pendants von Qualcomm und Apple zurückbleiben. Einem Bericht zufolge könnte Samsungs Exynos 2500 den A15 Bionic-Chip übertreffen. Es klingt frustrierend, da die aktuellen Apple-Chips A17 Pro und A16 Bionic sind. Der A15 Bionic wurde erstmals mit der iPhone 13-Serie und der iPhone 14-Serie mit verbesserter GPU vorgestellt. Apple wird bald sein iPhone der nächsten Generation vorstellen, das voraussichtlich mit dem A18 Pro ausgestattet sein wird.

Damit dürfte der Prozessor wohl auch deutlich hinter den aktuellen Qualcomm-Modelle liegen und vor allem hinter dem Snapdragon 8 Gen 4 Chipsatz, der für das Galaxy S25 Ultra erwartet wird.

Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Samsung die eigenen Topmodelle mit so wenig Leistung in den Wettbewerb schicken wird, daher bleibt abzuwarten, welche Lösung das Unternehmen für die Probleme beim Exynos 2500 finden wird.