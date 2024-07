Samsung Galaxy S25 & Exynos 2500: Performance niedriger als beim Bionic A16 Chipsatz

Samsung scheint beim Eynos 2500 Prozessor nicht nur in der Produktion Probleme zu haben, sondern es gibt Bericht, dass auch die Performance des neuen Chipsatzes deutlich unter den Erwartungen liegt. Angeblich soll der Exynos 2500 leistungsmäßig noch unter dem Apple A16 Bionic Prozessor aus 2022 liegen – das wäre für ein Topmodell in 2025 daher wohl keine gute Wahl.

Bei Sammyfans schreibt man dazu:

Der Exynos 2500 liegt möglicherweise weit hinter den aktuellen Apple-Chips zurück. In einer aufregenden Entwicklung wurde bekannt, dass Samsung tatsächlich den Exynos-Flaggschiff-Prozessor der nächsten Generation auf den Markt bringt. Allerdings könnte es hinsichtlich Leistung und Effizienz hinter seinen Pendants von Qualcomm und Apple zurückbleiben. Einem Bericht zufolge könnte Samsungs Exynos 2500 den A15 Bionic-Chip übertreffen. Es klingt frustrierend, da die aktuellen Apple-Chips A17 Pro und A16 Bionic sind. Der A15 Bionic wurde erstmals mit der iPhone 13-Serie und der iPhone 14-Serie mit verbesserter GPU vorgestellt. Apple wird bald sein iPhone der nächsten Generation vorstellen, das voraussichtlich mit dem A18 Pro ausgestattet sein wird.

Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Samsung die eigenen Topmodelle mit so wenig Leistung in den Wettbewerb schicken wird, daher bleibt abzuwarten, welche Lösung das Unternehmen für die Probleme beim Exynos 2500 finden wird.

Gnadenfrist bis Herbst 2024

Samsung scheint kurzfristig die Planungen für die Galaxy S25 Serie umstellen zu müssen, denn die Produktion der hauseigenen Exynos 2500 Prozessoren für die Modelle läuft richtig schlecht. Die Ausbeute von funktionierenden Chipsätzen ist so gering, dass Samsung nun die Reißleine gezogen hat und angeblich nur noch auf die teureren Snapdragon 8 Gen 4 Prozessoren setzen wird. Damit soll die gesamte Galaxy S24 Serie nur noch Snapdragon Prozessoren bekommen und zwar weltweit und auch in Deutschland. Hintergrund dafür sind Informationen von Analyst Ming-Chi Kuo wonach die Ausbeute bei der Produktion der Chips so niedrig ist, dass sich aktuell eine Massenfertigung kaum lohnt. Samsung selbst hat sich noch nicht dazu geäußert.

Der Analyst schreibt dazu:

Qualcomm wird wahrscheinlich der einzige SoC-Lieferant für das Samsung Galaxy S25 sein (gegenüber 40 % für das S24), da der Exynos 2500 aufgrund der geringer als erwarteten 3-nm-Ausbeute von Samsung möglicherweise nicht ausgeliefert wird. Neben der deutlichen Steigerung des Lieferanteils wird es beim Snapdragon 8 Gen 4 von Qualcomm zu einem Preisanstieg von 25-30 % kommen, sodass Qualcomm deutlich vom gestiegenen Anteil der S25-Bestellungen profitieren wird. Da TSMC der exklusive Lieferant von Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (unter Verwendung des N3E) ist, wird erwartet, dass TSMC auch erheblich vom Anstieg der Qualcomm-Bestellungen profitieren wird.

Es gibt allerdings mittlerweile Hinweise, dass Samsung bei der Entscheidung für den Snapdragon 8 Gen 4 Chipsatz noch nicht komplett festgelegt ist. Laut Gizchina will das Unternehmen die Entscheidung erst im Oktober treffen. Man gibt dem Exynos 2500 also noch einige Woche Zeit. Wenn bis dahin die Ausbeute bei der Produktion zufriedenstellend gesteigert werden kann, könnte es doch noch Galaxy S25 Modelle mit dem neuen Chipsatz geben. Falls nicht bleibt es bei dem Plan, alle Galaxy S25 mit dem teureren Snapdragon 8 Gen 4 Chipsatz auszustatten.

Möglicherweise wird dann erst ein Samsung Galaxy S25 FE mit einem Exynos Chipsatz auf den Markt kommen, wenn Samsung bis dahin die Produktion in den Griff bekommen hat. Dazu könnten auch die Fold- und Flip-Modelle im kommenden Jahr mit Exynos Chipsätzen ausgestattet werden, um den Einsatz im Galaxy S25 etwas auszugleichen. Sicher ist dies aber natürlich noch nicht, Samsung hat – wie oben bereits erwähnt – bisher noch keine Hinweise oder Bestätigungen dazu gegeben.

Zuletzt aktualisiert: 21. Juli 2024