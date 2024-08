Android 15: Keine Details beim Google Event

Beim Google Event hat das Unternehmen eine ganze Reihe von neuer Technik vorgestellt und vieles war bereits im Vorfeld bekannt. Eine Überraschung gab es dann aber doch, denn die gesamte Pixel 9 Serie kommt mit Android 14 auf den Markt. Die Pixel Smartphones bekommen also aktuell nicht die neusten Android Version und Google hat auch keine Hinweise gegeben, wann der Start von Android 15 geplant ist. Aktuell scheint man also noch so weit von einer Markteinführung von Android 15 entfernt zu sein, dass man die Pixel 9 Modelle lieber mit der Vorgänger-Version auf den Markt bringt. Aktuell kann man die Geräte aber ohnehin nur vorbestellen – durchaus denkbar, dass Google bis Anfang September noch Android 15 nachreicht.

Android 15: manueller Schutz-Modus für den Akku

Bei jedem Smartphone kommt der Zeitpunkt, an dem der Akku ersetzt werden muss. Die Lebensdauer des Akkus vor einem Austausch hängt von vielen Faktoren ab. Nutzer können jedoch die Lebensdauer ihres Akkus verlängern, indem sie das Aufladeverhalten kontrollieren. Viele Smartphone-Hersteller unterstützen dies durch Funktionen zur Akkugesundheit, die den Ladevorgang verlangsamen oder stoppen, wenn ein bestimmter Ladestand erreicht ist. Zum Beispiel bieten Google Pixel-Telefone eine adaptive Ladeoption, die Ladeaktivitäten überwacht und den Ladevorgang auf 80 % begrenzt, bis kurz bevor das System erwartet, dass man das Telefon vom Ladegerät trennt. Bald könnte es bei Pixel-Telefonen eine zusätzliche Option geben, um das Laden manuell auf 80 % zu beschränken. Laut Androidauthority soll ein solchen Feature in Android 15 enthalten sein und daher können Pixel Nutzer aber früher oder später auch andere Android Nutzer bald die Aufladung manuell einschränken können um den Akku zu schützen.

Android 15: nächste Meilenstein mit Beta3-Version erreicht

Google hat die Android 15 Beta 3 Version veröffentlicht und damit die Plattformstabilität erreicht. Das ist ein neuer Meilenstein hin zur Veröffentlichung einer finalen Variante, denn damit ist die Entwicklung der API und der App-Steuerungen abgeschlossen und Entwickler können nun starten, die Drittangebote auf Android 15 zu optimieren.

Google schreibt selbst dazu:

Die heutige Veröffentlichung von Android 15 Beta 3 bringt Android 15 auf Plattformstabilität, was bedeutet, dass die Entwickler-APIs und alle App-bezogenen Verhaltensweisen nun endgültig sind und Sie sie überprüfen und in Ihre Apps integrieren können, und Apps, die auf Android 15 ausgerichtet sind, können in Google Play verfügbar gemacht werden . Vielen Dank für Ihr kontinuierliches Feedback, das uns zu diesem Meilenstein verholfen hat. Mit Android 15 setzen wir unsere Arbeit fort, um eine Plattform zu schaffen, die Ihnen hilft, Ihre Produktivität zu verbessern und Ihnen gleichzeitig neue Möglichkeiten bietet, erstklassige Medien- und KI-Erlebnisse zu produzieren, Geräteformfaktoren zu nutzen, die Auswirkungen auf den Akku zu minimieren, die reibungslose App-Leistung zu maximieren und die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer zu schützen. Alles auf den unterschiedlichsten Geräten.

Aktuell sind jetzt noch etwa 2 Monate Tests und Optimierungen der neuen Version geplant und dann soll bereits eine finale Version vorliegen. Mit den Pixel 9 wird dann in diesem Jahr zum ersten Mal ein Smartphone mit Android 15 ausgeliefert werden.

