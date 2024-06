Samsung Galaxy A06 zeigt sich zum ersten Mal

Samsung arbeitet an Verstärkung für den günstigen Einsteiger-Bereich und wird wohl zeitnah für die aktuellen Galaxy A06 einen Nachfolger auf den Markt bringen. as Samsung Galaxy A06 zeigt sich dabei bereits im Leistungstest mit der Modell-Nummer SM-A065F und damit dürfte bestätigt sein, dass Samsung an diesen Geräten arbeitet.

Bei mysmartprice schreibt man zu den neuen Modellen:

Die Modellnummer des Samsung Galaxy A06 lautet SM-A065F. Im Geekbench 4.2-Benchmark-Test erzielte es in der Single-Core- bzw. Multi-Core-Runde 1.644 bzw. 5.326 Punkte. Die Auflistung deutet darauf hin, dass es über 6 GB RAM verfügen und mit Android 14 geliefert wird. Das Samsung Galaxy A06 wird mit einem Octa-Core-MediaTek-Prozessor mit der Modellnummer MT6769V/CZ, einer Spitzenfrequenz von 1,80 GHz und einer Mali G52-GPU ausgestattet sein. Dies könnte der MediaTek Dimensity G85 SoC sein.

Rein von den Leistungsdaten sind die Modelle wieder eher im günstigen und damit leistungsarmen Bereich zu finden. Man sollte also keine wirklich hohen Werte erwarten:

In Deutschland könnten die Galaxy A06 wieder als leicht abgewandelte Galaxy A06s auf den Markt kommen, bestätigt ist dies bisher aber noch nicht.

BILD Samsung Galaxy A05s