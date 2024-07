iPhone 16: alle Modelle mit A18 Chipsatz in diesem Jahr

Apple könnte in diesem Jahr wieder alle Modelle der iPhone 16 Reihe mit einem A18 Prozessor ausstatten. Darauf deuten zumindest die internen Modell-Namen der Reihe hin, die sich im Gegensatz zu den Vorjahren einheitlich darstellen. Dies deutet darauf hin, dass auch der verwendete Prozessor einheitlich ist und zumindest die gleiche Basis hat. Apple scheint also in diesem Jahr nicht mehr die Prozessoren aus dem Vorjahr für die normalen Modelle zu verwenden, sondern auch iPhone 16 und 16 plus mit einer neuen Generation an SoC auszustatten.

Bei Macrumors schränkt man aber auch etwas ein:

Obwohl wir davon ausgehen, dass alle vier „iPhone 16“-Modelle einen neuen A18-Chip verwenden, könnte Apple dennoch zwischen den Standardmodellen und den Pro-Modellen unterscheiden und den Chips sogar separate Namen als A18 und A18 Pro geben. Apple könnte für die „iPhone 16“-Modelle A18-Chips mit einer geringeren Anzahl an GPU-Kernen (entweder gruppiert oder deaktiviert) verwenden und gleichzeitig Chips mit einer besseren GPU für die iPhone 16 Pro-Reihe einsparen. Es wäre sinnvoll, dass alle vier „iPhone 16“-Modelle und ein zukünftiges „iPhone SE“ alle über denselben A18-Chip verfügen, da die Apple Intelligence-Funktionen in iOS 18 eingeführt werden. Apple Intelligence erfordert einen leistungsstarken Chip, damit die KI-Funktionen ausgeführt werden können -Gerät. Derzeit können nur das „iPhone 15 Pro“ und das Pro Max Apple Intelligence nutzen, und Apple möchte wahrscheinlich sicherstellen, dass alle zukünftigen Geräte über die erforderliche Leistung für maschinelles Lernen und Aufgaben der künstlichen Intelligenz verfügen.

Es ist daher durchaus möglich, dass Apple in diesem dennoch den iPhone 16 pro Modellen einen Vorteile beim Prozessor gibt, aber eben auf der A18 Basis und nicht mit komplett anderen Chipsätzen.

