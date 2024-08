iPhone 16: Start am 10. September ohne Apple Intelligence

Es gibt erste brauchbare Hinweise auf das Datum des Apple Events für das iPhone 16. Laut Mark Gurman wird Apple die Vorstellung in diesem Jahr zu einem ähnlichen Zeitpunkt abhalten wie im letzten Jahr und das bedeutet wohl den 10. September als Termin für den Launch der neuen iPhone 16 Modelle.

Spannend ist aber, dass Apple Intelligence zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig sein wird. Eine wichtige Funktion für die Apple iPhone 16 wird daher wohl erst nachgeliefert werden müssen. Laut Gurmann sollen die Geräte daher im September mit iOS 18 und ohne Apple Intelligence starten und dann im Oktober ein Update auf iOS 18.8 bekommen, dass die KI Funktionen mitbringt.

Für die EU sieht es aber weiterhin schlecht aus. Deutsche Nutzer und generell Nutzer aus der EU werden wohl 2024 noch keinen Zugriff auf Apple Intelligence bekommen und es ist auch nicht sicher, wann dieser Zugriff kommen wird.

Action-Button und Apple-Intelligence auch für die normalen Modelle

Einige Unterschiede, die es beim iPhone 15 zwischen den normalen Versionen und den Pro-Modellen gibt, werden wohl beim iPhone 16 weg fallen. Laut Mark Gurmann sollen nutzen dies vor allem in zwei Bereichen merken:

die iPhone 16 in der normalen Version bekommen auch die Action-Taste, die es beim iPhone 15nur für die Pro-Modelle gibt (aber eventuell gibt es eine neue exklusive Kamera-Steuerung für die iPhone 16 pro an der Seite)

Apple Intelligence wird es auch für die normalen iPhone 16 geben – bei der 15er Version ist dies (sobald iOS 18 zur Verfügung steht) nur für die Pro-Modelle verfügbar

Aktuell sieht es daher so aus, als würde die neusten Entwicklungen immer erst mit einem Jahr Verspätung auf den normalen Modellen ankommen, so dass die Pro-Serie immer ein Jahr Vorsprung bei der Technik hat.

Große Zulieferer gehen nicht von einer Erhöhung der Produktion aus

Zwei große Zulieferer von Apple (TSMC und Largan) haben bei ihren Quartalsmitteilungen auch Hinweise zur weiteren Geschäftsentwicklung gegeben und bei beiden Präsentationen wurden keine größeren Erhöhungen im Auftragsvolumen bei den Smartphones kommuniziert. Laut Apply Analyst Ming-Chi Kuo gehen beide Unternehmen von einem ähnlichen Volumen wie im letzten Jahr aus:

TSMC: Wir haben keinen plötzlichen Anstieg der Stückzahlen gesehen.

Largan: Die Bestellungen für High-End-Modelle sind in diesem Jahr ähnlich wie im letzten Jahr.

Damit dürften Spekulationen, dass Apple mit einem deutlichen Anstieg der Verkäufe bei der iPhone 16 Serie rechnet, eher vom Tisch sein. Kuo geht von 87 Millionen produzierten iPhone 16 im 2. Halbjahr 2024 aus. Das wäre etwas weniger als im Vorjahr (91 Millionen iPhone 15 in Q2 2023).

Tetraprism-Kamera für alle Pro-Modelle

Beim iPhone 15 hatte Apple die Tetraprism-Kamera nur für die iPhone pro max Modelle angeboten, aber in diesem Jahr sollen wohl alle Modelle von der neuen Technik profitieren. Hintergrund dafür sind Aussagen des Zulieferers Largan, nach denen man im zweiten Halbjahr 2024 diese Kamera auch für andere Topmodelle anbieten wird. Damit kann an sich nur das normale iPhone 16 pro gemeint sein, auch Apple Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus. Es spricht also sehr viel dafür, dass in diesem Jahr sowohl iPhone 16 pro als auch das iPhone 16 pro max diese Technik bekommen werden. /

iPhone 16: alle Modelle mit A18 Chipsatz in diesem Jahr

Apple könnte in diesem Jahr wieder alle Modelle der iPhone 16 Reihe mit einem A18 Prozessor ausstatten. Darauf deuten zumindest die internen Modell-Namen der Reihe hin, die sich im Gegensatz zu den Vorjahren einheitlich darstellen. Dies deutet darauf hin, dass auch der verwendete Prozessor einheitlich ist und zumindest die gleiche Basis hat. Apple scheint also in diesem Jahr nicht mehr die Prozessoren aus dem Vorjahr für die normalen Modelle zu verwenden, sondern auch iPhone 16 und 16 plus mit einer neuen Generation an SoC auszustatten.

Bei Macrumors schränkt man aber auch etwas ein:

Obwohl wir davon ausgehen, dass alle vier „iPhone 16“-Modelle einen neuen A18-Chip verwenden, könnte Apple dennoch zwischen den Standardmodellen und den Pro-Modellen unterscheiden und den Chips sogar separate Namen als A18 und A18 Pro geben. Apple könnte für die „iPhone 16“-Modelle A18-Chips mit einer geringeren Anzahl an GPU-Kernen (entweder gruppiert oder deaktiviert) verwenden und gleichzeitig Chips mit einer besseren GPU für die iPhone 16 Pro-Reihe einsparen. Es wäre sinnvoll, dass alle vier „iPhone 16“-Modelle und ein zukünftiges „iPhone SE“ alle über denselben A18-Chip verfügen, da die Apple Intelligence-Funktionen in iOS 18 eingeführt werden. Apple Intelligence erfordert einen leistungsstarken Chip, damit die KI-Funktionen ausgeführt werden können -Gerät. Derzeit können nur das „iPhone 15 Pro“ und das Pro Max Apple Intelligence nutzen, und Apple möchte wahrscheinlich sicherstellen, dass alle zukünftigen Geräte über die erforderliche Leistung für maschinelles Lernen und Aufgaben der künstlichen Intelligenz verfügen.

Es ist daher durchaus möglich, dass Apple in diesem dennoch den iPhone 16 pro Modellen einen Vorteile beim Prozessor gibt, aber eben auf der A18 Basis und nicht mit komplett anderen Chipsätzen.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Zuletzt aktualisiert: 19. August 2024