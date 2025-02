Samsung One UI 7: das sind die Neuerungen der Beta 4

Samsung hat die 4. Version der Beta-Version von One UI 7 für die Galaxy S24 Modelle bereit gestellt und bietet wieder eine ganze Reihe von Neuerungen und Verbesserungen. Wer am Beta-Test teilnimmt, kann auch bereits auf die neue Version wechseln.

Neue Funktionen und Verbesserungen in One UI 7 Beta 4:

Kamera-Verbesserungen: AI-Filter : Eine neue Funktion in der Kamera-App, die künstliche Intelligenz nutzt, um Filter anzuwenden und Fotos zu optimieren.

: Eine neue Funktion in der Kamera-App, die künstliche Intelligenz nutzt, um Filter anzuwenden und Fotos zu optimieren. Samsung Log (Log-Videoformat): Ermöglicht das Aufnehmen von Videos im logarithmischen Format für eine bessere Nachbearbeitung – allerdings nur für das Galaxy S24 Ultra verfügbar. Fehlerbehebungen: Quick Panel UI : Ein Fehler im Schnelleinstellungsmenü wurde behoben.

: Ein Fehler im Schnelleinstellungsmenü wurde behoben. Gruppierte Alarme : Probleme beim Gruppieren von Alarmen in der Uhr-App wurden gelöst.

: Probleme beim Gruppieren von Alarmen in der Uhr-App wurden gelöst. Fingerabdruckleser : Stottern beim Entsperren mit dem Fingerabdrucksensor wurde beseitigt.

: Stottern beim Entsperren mit dem Fingerabdrucksensor wurde beseitigt. Statusleiste : Ein Problem, bei dem die obere Leiste auf dem Homescreen verschwand, wurde korrigiert.

: Ein Problem, bei dem die obere Leiste auf dem Homescreen verschwand, wurde korrigiert. Animationen : Unnatürliche Animationen beim Öffnen und Schließen der zuletzt genutzten Apps wurden angepasst.

: Unnatürliche Animationen beim Öffnen und Schließen der zuletzt genutzten Apps wurden angepasst. Good Lock Quickstar: Ein Abstandsproblem in der Statusleiste nach der Installation des Moduls wurde behoben. Sicherheits-Update: Das Update bringt den Februar 2025 Sicherheitspatch, der verschiedene Sicherheitslücken schließt. Weitere Verbesserungen: Allgemeine Stabilitäts- und Performance-Optimierungen wurden implementiert, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wohl kein schneller Start für das Galaxy S24

Samsung plant angeblich noch 3 Beta-Versionen für One UI 7 für die Galaxy S24 Modelle. Der Zeitplan reicht bis in den April und erst dann soll es eine stabile Version der neuen Modelle geben. Wer auf einen schnellen Start von One UI 7 auf der Galaxy 24 Serie hofft, wird also leider eher enttäuscht werden. Der Zeitplan sieht dabei wie folgt aus:

Beta 4: Start wohl in der kommenden Woche im Februar. Aktueller Stand ist wohl Montag, 17. Februar als Termin für den Rollout der neuen Version.

Beta 5: Erscheint im März.

Beta 6: Erscheint im April und ebnet den Weg für die funktionsreiche stabile Version.

Die Entwicklung von Galaxy UI 7 für die Galaxy S24 Modelle geht aber grundsätzlich endlich weiter. Ein Moderator hat die Beta 4 für die kommende Woche angekündigt und damit bleibt es dabei, dass es zwar noch keine finale Version von One UI 7 für die Galaxy S24 geben wird, aber zumindest die nächste Version des Beta-Tests. Hoffentlich wird dies dann die letzte Beta-Version sein.

Samsung bleibt vage beim Zeitplan

Samsung hat mit der Galaxy S25 Serie auch One UI 7 offiziell vorgestellt. Allerdings bleibt es dabei, dass konkrete Aussagen zu Terminen und zum Start der neuen Software für andere Modelle fehlen. Offiziell schreibt Samsung lediglich:

Die offizielle Veröffentlichung von One UI 7 wird mit den kommenden Geräten der Galaxy S-Serie beginnen. Das Update wird voraussichtlich nach und nach auf andere Galaxy Geräte ausgeweitet.

Das liest sich weiter so, als hätte Samsung noch keine direkten Termine für den Start von One UI 7 für die älteren Geräte und es wird wohl von dem Verlauf der Beta-Tests abhängen, wann genau die neue Version kommt.

Das ist neu in der Beta 3 von One UI

Samsung hat die Beta 3 von One UI 7 zum testen online gestellt und man kann daher jetzt bereits die neue Beta-Version laden. Die One UI 7 Beta generell bringt dabei einige spannende Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Die Benutzeroberfläche wurde optimiert, mit frisch gestalteten Icons für ein moderneres Aussehen und anpassbaren Widgets für mehr Personalisierung der Startbildschirme.

Folgende Punkte wurden speziell in der Beta 3 verbessert:

Verbesserte vertikale Scrollfunktion : Das Scrollen in der App-Übersicht wurde optimiert, sodass es nun flüssiger und angenehmer verläuft.

: Das Scrollen in der App-Übersicht wurde optimiert, sodass es nun flüssiger und angenehmer verläuft. Schnellere Fingerabdruck-Erkennung: In der neuen One UI 7 Beta 3 Version hat Samsung den Fingerabdruck Sensor deutlich überarbeitet. Die Erkennung läuft deutlich schneller als bisher und in den Videos, die dazu beispielsweise auf Twitter zu finden sind, sieht man fast keine Verzögerung mehr bei der Freischaltung über den Sensor. An der Stelle wird deutlich, wie schnell die Ultrasonic-Technik in den Geräten arbeitet und was die Optimierung der Software bei der Erkennung ausmacht. Bleibt zu hoffen, dass dies dann auch in der finalen Version so schnell geht.

In der neuen One UI 7 Beta 3 Version hat Samsung den Fingerabdruck Sensor deutlich überarbeitet. Die Erkennung läuft deutlich schneller als bisher und in den Videos, die dazu beispielsweise auf Twitter zu finden sind, sieht man fast keine Verzögerung mehr bei der Freischaltung über den Sensor. An der Stelle wird deutlich, wie schnell die Ultrasonic-Technik in den Geräten arbeitet und was die Optimierung der Software bei der Erkennung ausmacht. Bleibt zu hoffen, dass dies dann auch in der finalen Version so schnell geht. Änderungen im Game Booster : Die Standardeinstellungen für die Bildschirmwiedergabe, die Bezeichnung und der Maximalwert der FPS-Einstellungen sowie die Standard-Scannrate (120 Hz) wurden angepasst.

: Die Standardeinstellungen für die Bildschirmwiedergabe, die Bezeichnung und der Maximalwert der FPS-Einstellungen sowie die Standard-Scannrate (120 Hz) wurden angepasst. Verbesserungen bei Samsung Nachrichten : Ein Fehler beim Speichern von MMS-Bildern wurde behoben.

: Ein Fehler beim Speichern von MMS-Bildern wurde behoben. Optimierte Bedienung des Schnellmenüs : Das Schließen des Schnellmenüs funktioniert jetzt reibungsloser.

: Das Schließen des Schnellmenüs funktioniert jetzt reibungsloser. Korrektur der Now Bar : Ein Fehler, der dazu führte, dass die Now Bar in bestimmten Situationen nicht angezeigt wurde, wurde behoben.

: Ein Fehler, der dazu führte, dass die Now Bar in bestimmten Situationen nicht angezeigt wurde, wurde behoben. Fehlerbehebungen bei Sperrbildschirm, Always-on-Display und Statusleiste : Probleme bei der Ausrichtung von Batterie- und Benachrichtigungssymbolen wurden korrigiert.

: Probleme bei der Ausrichtung von Batterie- und Benachrichtigungssymbolen wurden korrigiert. Korrekturen bei der Bearbeitung des Sperrbildschirms : Fehler im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Sperrbildschirms wurden behoben.

: Fehler im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Sperrbildschirms wurden behoben. Behebung eines Fehlers mit dem Shortcut-Icon auf dem Sperrbildschirm : Ein Problem, das dazu führte, dass das Shortcut-Icon auf dem Sperrbildschirm verschwand, wurde gelöst.

: Ein Problem, das dazu führte, dass das Shortcut-Icon auf dem Sperrbildschirm verschwand, wurde gelöst. Korrektur eines Fehlers bei der Lautstärkeregelung in Verbindung mit Routine+ : Ein Fehler bei der Bedienung der Lautstärketasten in Kombination mit Routine+ wurde behoben.

: Ein Fehler bei der Bedienung der Lautstärketasten in Kombination mit Routine+ wurde behoben. Behebung eines Fehlers bei den Edge-Panels : Ein Problem, das verhinderte, dass Tools im Edge-Panel angezeigt wurden, wurde korrigiert.

: Ein Problem, das verhinderte, dass Tools im Edge-Panel angezeigt wurden, wurde korrigiert. Weitere Verbesserungen: Neben den genannten Punkten gibt es zahlreiche kleinere Optimierungen.

Die Systemleistung wurde ebenfalls optimiert, mit schnelleren Reaktionszeiten für ein flüssigeres Nutzererlebnis und einer verbesserten Akkulaufzeit durch Optimierungen, die den Energieverbrauch reduzieren.

UPDATE Sammobile hat dazu auch ein schönes Video zusammengestellt. Auch wer nicht am Beta-Programm teilnimmt, kann sich dort zeigen lassen, was neu in der Beta 3 von One UI 7 ist.

One UI 7 Beta 3 IS HERE - SO CLOSE!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Maximale Ladung für den Akku nun einstellbar

Durch den Beta-Test von One UI 7 kommen immer mehr Details zur neuen Version an die Öffentlichkeit und die Tester haben ein interessantes neue Feature gefunden. Zukünftig kann man für die Samsung Modelle hinterlegen, wie weit der Akku geladen werden soll. Wer also den Akku schonen will, kann mit One UI 7 angeben, dass dieser nur bis 80%, 85%, 90% oder 95% geladen wird und dann stoppt die Aufladung automatisch. Damit hat man zwar etwas weniger Akkuladung, aber dafür erhöht sich wohl die Lebensdauer des Akkus, da vor allem die letzten Prozent sehr intensive Ladeleistung benötigen.

Beta-Tests starten als erstes in Deutschland

Es ist soweit! Nach langen Wartezeiten hat Samsung den Beta-Test für das Galaxy S24 und One UI 7 in Deutschland eingeführt – als erstes Land weltweit (auch wenn die anderen Märke sicher schnell folgen werden). Jetzt ist es möglich, die neueste Version auf den Spitzenmodellen zu testen. Wer sich für die Funktionen von One UI 7 interessiert und erfahren möchte, wie Android 15 performt, hat nun die Gelegenheit dazu. Um am Samsung One UI Beta-Test teilzunehmen, folge bitte diesen Schritten:

Samsung Members App herunterladen: Stelle sicher, dass du die Samsung Members App auf deinem Gerät installiert hast. Diese ist im Galaxy Store oder im Google Play Store verfügbar. Anmelden: Melde dich mit deinem Samsung-Konto an. Falls du noch kein Konto hast, musst du eines erstellen. Registrierung für das Beta-Programm: Öffne die Samsung Members App und gehe zu „Benachrichtigungen“. Suche nach der Option „Registrierung für One UI Beta“ und tippe darauf. Gerätekompatibilität: Stelle sicher, dass dein Gerät für das Beta-Programm geeignet ist. In der Regel sind nur Geräte ohne Provider Branding für die Teilnahme zugelassen. Beta-Version herunterladen: Nach der Registrierung erhältst du eine Benachrichtigung, wenn die Beta-Version verfügbar ist. Folge den Anweisungen in der App, um die Beta-Software herunterzuladen und zu installieren.

