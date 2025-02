Samsung Galaxy A55: Januar-Update wird verteilt

Samsung verteilt aktuell das neue Januar Update für die Galaxy A55 Modelle und auch deutsche Nutzer berichten bereits von der neuen Version. Wer ein Galaxy A55 hat, sollte daher prüfen, ob auch für das eigene Modell bereits eine neue Version angezeigt wird oder eventuell sogar bereits das Update bereit steht.

Es gibt aber leider kein Update von Android und One UI – der Sicherheitspatch basiert weiter auf Android 14 und One UI 6.1. Samsung arbeitet derzeit an Android 15 für alle Modelle, aber bisher ist nicht bekannt, wann es diese Version geben wird.

Die Daten des Update-Paketes:

Galaxy SM-A556B – EUX

Android 14

One UI6.1

Knox 3.10

A556BXXS6AYA3

Sicherheitspatch Januar 2025

OtA

283.91MB

Samsung Galaxy A55: August Update wird bereits getestet

Es gibt auf den Samsung Testservern neue Versionen für die Samsung Galaxy A55 und unter anderem wird der One UI 6.1 Testbuild für den August bereits intern geprüft. Diese Version ist wohl noch nicht für den Download und den Rollout gedacht, könnte aber Grundlage für die finale Version sein. Es sollte also nicht mehr lange dauern, bis Samsung das August Update für die Samsung Galaxy A55 freigibt.

Darüber hinaus gibt es auch bereits eine interne Version für die Galaxy A55, die mit One UI 7 arbeitet. Die Build-Nummern dafür lauten: A556BXXU4BXGA/A556BOXM4BXGA/A556BXXU4BXG1. Auch hier muss man davon ausgehen, dass es sich noch um eine Alpha-Version handelt und ein eventueller Beta-Test noch nicht geplant ist. Aktuell hat Samsung mit der Entwicklung von One UI 7 einige Probleme und daher dürfte es auch für die Galaxy A55 etwas länger dauern, bis eine fertige Version zur Verfügung steht.

Wie macht man ein Update beim Samsung Galaxy A55?

Um dein Samsung Galaxy A55 zu aktualisieren, folge diesen Schritten:

Öffne die Einstellungen auf deinem Gerät. Gehe zu „Softwareupdate“. Tippe auf „Jetzt überprüfen“, um nach verfügbaren Updates zu suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, tippe auf „Download und Installieren“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach dem Download wird das Update automatisch installiert und dein Gerät startet neu.

