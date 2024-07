Huawei: Triple Fold Smartphone kurz vor der Markteinführung

UPDATE Huawei CEO Yu Chengdong hat Details zur Entwicklung des neuen dreifach faltbaren Smartphones des Unternehmens gegeben und nach seiner Aussage stehen die Modelle kurz vor der Markteinführung. Erwartet wird, das Huawei die neue Technik im September vorstellt.

Gestern Abend moderierten Yu Chengdong, CEO des Verbrauchergeschäfts von Huawei, und Dong Yuhui gemeinsam eine Live-Übertragungsveranstaltung, bei der nicht nur Huawei-Telefone und F&E-bezogene Themen besprochen wurden, sondern Yu Chengdong auch enthüllte, dass es sich bei Huawei um ein Gerät der nächsten Generation handelt, das eine Branchenneuheit darstellt laut ChinaZ ein dreifach faltbares Smartphone. Yu Chengdong sagte stolz, dass dieses Produkt in der Branche weithin als schwierig zu erreichen galt, aber nach fünf Jahren Forschung und Entwicklung stehe Huawei endlich kurz vor der Markteinführung.

Samsung hatte im Bereich der faltbaren Smartphones lange Zeit die Nase vorn, aber mittlerweile hat die Konkurrenz aufgeholt und wie es aussieht auch in einigen Bereichen überholt. Nach Angaben von Leaker Ice Universe soll Huawei wohl soweit sein, das erste dreifach faltbare Smartphone auf den Markt zu bringen. Damit kann das Unternehmen diese Technik deutlich vor Samsung anbieten und dieser Vorsprung soll wohl auch nicht so einfach aufzuholen sein.

Der Leaker schreibt dazu selbst:

Huawei wird das weltweit erste dreifach faltbare Mobiltelefon auf den Markt bringen. Nach der Veröffentlichung wird es lange Zeit keine Konkurrenz geben, da Samsung, der einzige Konkurrent, immer noch daran arbeitet, herkömmliche Faltgeräte dünner zu machen. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Samsungs Technologie weit zurückgefallen ist. Eine der Voraussetzungen für das Dreifach-Falten ist, dass es dünn genug sein muss, was die Stärke von Huawei ist. Dies ist auch die Schwäche von Samsung. Als Samsung nach mehreren Jahren der Selbstzufriedenheit und ständigen Faulheit wieder aufwachte, hatte sich die Welt verändert. Als seine Marktanteile aufgeteilt wurden, erkannte es, dass es verloren hatte, aber es war zu spät. Selbst wenn das Galaxy Z Fold6 Slim auf den Markt kommt, ist seine Dicke immer noch nicht mit der neuesten Faltmaschine der chinesischen Marke vergleichbar. Wenn man einmal zurückfällt, ist es schwer, aufzuholen.

Leider gibt der Leaker keine Hinweise, unter welchem Namen die neuen Modelle auf den Markt kommen sollen und wann genau man mit den Geräten rechnen kann. Dazu bleibt auch die Frage offen, ob diese Smartphones dann auch in Deutschland zur Verfügung stehen werden. Aktuell ist es leider so, dass viele Huawei Geräte nicht in Deutschland angeboten werden und vor allem die technisch hochwertigen Smartphones nur in China auf den Markt kommen.

BILD Samsung Tri-Fol (Quelle: Samsung Display)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2024