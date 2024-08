Samsung Galaxy S22: August Update wird bereits getestet

Samsung hat den Rollout des Sicherheits-Updates für den August für die Galaxy S24 Serie gestartet. Auch in Europa und in Deutschland ist die neue Version bereits verfügbar und kann daher installiert werden. Die Build-Nummern lauten: Allerdings handelt es sich dabei wirklich nur um das Sicherheitsupdate und die Version basiert auf dem normalen One UI 6.1. … Weiterlesen