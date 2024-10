iPhone 17: Akku soll leichter zu tauschen sein

Es gibt Hinweise, dass Apple bei den Pro-Modelle der iPhone 17 Serie die Reparierbarkeit verbessert und es einfacher machen wird, den Akku zu tauschen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple weiter daran arbeitet, die Vorgaben der EU aus diesem Bereich umzusetzen und für Verbraucher ist dies natürlich ein guter Schritt, weil damit der Wechsel des Akkus billiger wird und eventuell auch direkt selbst gemacht werden kann.

Neuer Button soll Volumen- und Action-Button ersetzen

Es gibt neue Hinweise auf die Planungen von Apple zum iPhone 17. Das Unternehmen arbeitet wohl derzeit daran, eine neue Button-Technik umzusetzen. Damit sollen iPhone 17 pro und iPhone 17 pro max ausgerüstet werden und damit wird der Unterschied zwischen den Modellvarianten wieder etwas größer gemacht. Die neue Buttontechnik soll sowohl die Lautstärke-Kontrolle als auch den Action-Button ersetzen. Leider gibt es noch keine Hinweise, was Apple genau plant, aber eventuell sind es bereits die Solid-State-Buttons, die zum Einsatz kommen werden und die alle physischen Komponenten komplett ersetzen sollen.

120Hz Displays auch für die normalen Modelle

Bereits Anfang des Jahres gab es Hinweise, dass Apple im kommenden Jahr die 60 Hz Serie endlich beenden will und auch für die normalen Modelle der iPhone 17 Reihe 120 Hz als Refreshrate beim Display anbieten wird. Diese bei Apple ProMotion genannte Technik steht bisher nur den Pro-Modellen zur Verfügung und die 60 Hz Displays sind mittlerweile ein großer Kritikpunkt am Unternehmen.

Mittlerweile bestätigen immer mehr Experten und Leaker dieses Update und daher kann man wohl recht sicher davon ausgehen, dass beim iPhone 17 alle Modelle auf ein ProMotion Display zurückgreifen können. Auch das neue iPhone 17 Slim soll davon profitieren.

Die schlechte Nachricht: bei den iPhone 16 Modellen in diesem Jahr bleibt es bei 60 Hz. Wer im Herbst ein Display mit 120 Hz haben möchte, muss zu den Pro-Modellen greifen.

Neues Mainboard-Material steht noch nicht zur Verfügung

Apple wollte eigentlich in den kommenden Jahren die Platinen in den iPhone auf Resin Coated Copper (RCC) umstellen, da dieses neue Material viele Vorteile im Vergleich zur aktuellen Herstellung hat. 2025 mit dem iPhone 17 sollte es soweit sein. Laut Apple Analyst Ming-Chi Kuo kann dies aber wohl doch nicht bereits im kommenden Jahr umgesetzt werden, da aktuell die Produktion mit RCC die hohen Qualitätsanforderung von Apple noch nicht erfüllt. Was genau das Problem ist, hat Kuo leider nicht mitgeteilt, aber man muss wohl davon ausgehen, dass die Haltbarkeit zu gering oder die Fehlerquote der Bauteile zu hoch ist. Die iPhone 17 werden daher wohl auch noch mit herkömmlicher Technik produziert. Beim iPhone 16 gab es diese Frage generell nicht.

Was ist RCC im Mainbord Bereich?

Resin Coated Copper (RCC), auf Deutsch harzbeschichtetes Kupfer, ist ein neues Material für die Herstellung von Leiterplatten (PCBs), das in Mainboards verwendet werden kann. Es besteht aus einer Schicht Kupferfolie, die mit einer ungesättigten Harzschicht beschichtet ist.

RCC bietet im Vergleich zu herkömmlichen Leiterplattenmaterialien mehrere Vorteile:

Geringere Dicke: RCC-Leiterplatten können deutlich dünner sein als herkömmliche Leiterplatten, da die Harzschicht die Funktion des Glasfasergewebes übernimmt, das normalerweise als Trägermaterial verwendet wird. Dies kann zu dünneren und leichteren elektronischen Geräten führen.

RCC-Leiterplatten können deutlich dünner sein als herkömmliche Leiterplatten, da die Harzschicht die Funktion des Glasfasergewebes übernimmt, das normalerweise als Trägermaterial verwendet wird. Dies kann zu dünneren und leichteren elektronischen Geräten führen. Verbesserte Wärmeableitung: Die Harzschicht in RCC leitet Wärme besser ab als Glasfasergewebe, was zu einer besseren Kühlung der elektronischen Komponenten auf der Leiterplatte führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Komponenten verlängern und die Leistung des Geräts verbessern.

Die Harzschicht in RCC leitet Wärme besser ab als Glasfasergewebe, was zu einer besseren Kühlung der elektronischen Komponenten auf der Leiterplatte führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Komponenten verlängern und die Leistung des Geräts verbessern. Vereinfachter Herstellungsprozess: Die Herstellung von RCC-Leiterplatten ist einfacher als die Herstellung von herkömmlichen Leiterplatten, da kein Glasfasergewebe verwendet wird. Dies kann die Produktionskosten senken und die Produktionszeit verkürzen.

Es gibt jedoch auch einige potenzielle Nachteile bei der Verwendung von RCC:

Höhere Kosten: RCC ist teurer als herkömmliche Leiterplattenmaterialien.

RCC ist teurer als herkömmliche Leiterplattenmaterialien. Geringere Festigkeit: RCC ist weniger fest als Glasfasergewebe, was bedeutet, dass RCC-Leiterplatten anfälliger für Beschädigungen durch Stöße und Vibrationen sein können.

RCC ist weniger fest als Glasfasergewebe, was bedeutet, dass RCC-Leiterplatten anfälliger für Beschädigungen durch Stöße und Vibrationen sein können. Neure Technologie: RCC ist eine relativ neue Technologie, und es ist noch nicht klar, wie gut sie sich in der Langzeitanwendung bewährt.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Zuletzt aktualisiert: 11. Oktober 2024