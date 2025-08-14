iPhone 17: Höhere Preise und mehr Speicher

Laut einem Bericht von Instant Digital soll das kommende iPhone 17 Pro mit einem Einstiegspreis von 1.049 US-Dollar starten – allerdings mit 256 GB Speicher. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 16 Pro beginnt bei 999 US-Dollar, bietet jedoch nur 128 GB Speicherplatz. Apple scheint damit nicht nur den Preis leicht anzuheben, sondern auch die Basiskonfiguration zu verdoppeln. Diese Änderung könnte auf gestiegene Anforderungen an Speicher durch neue Funktionen oder größere Dateien hinweisen. Ob weitere Modelle ebenfalls mit mehr Speicher starten, bleibt abzuwarten. Offizielle Informationen von Apple stehen bislang noch aus.

Bilder vom ersten echten Test-Exemplar aufgetaucht

Es gibt erste Aufnahmen von Tests der neuen iPhone 17 (pro) Modelle in freier Wildbahn. Ein Testexemplar wird dabei mit einem aktuellen iPhone abgefilmt. Dabei sieht man auch gut die Veränderungen am Kamera-Modul. Leider gibt es keine Hinweise auf den Ort der Aufnahmen.

Überblick über die Neuerungen in diesem Jahr

Zu den neuen iPhone 17 pro gibt es mittlerweile bereits eine ganze Menge geleakter Details und wird haben hier zusammengefasst, welche Neuerungen Nutzer bei den neuen Modellen in diesem Jahr erwarten können.

Die Verbesserungen im Überblick:

A19 Pro SoC (3 nm TSMC)

Apple WiFi 7 Chip

48 MP Kamera, rechteckiges Kamera-Modul und 24 MP Selfie Kamera

Dual-Aufnahmefunktion

Größerer Akku: iPhone 17 Pro Max könnte 5000 mAh haben

12 GB RAM

Dicker, bessere Kühlung

Aluminiumrahmen, Glas-Aluminium-Rückseite

Es kann darüber hinaus auch noch weitere Änderungen geben, die bisher noch nicht bekannt sind.

UPDATE Die komplette Farbpalette für die iPhone 17 Serie scheint mittlerweile geleakt. Die Modelle werden wie folgt aussehen:

Noch eine Design-Änderung bei der Rückseite

Laut Leaker MajinBu gibt es neben dem neuen horizontalen Kamera-Modul bei den neuen iPhone 17 pro eine weitere Änderung beim Design. Durch die neue Anordnung wird auch das Apple Logo weiter nach unten ersetzt um mittig im neuen unteren Bereich zu bleiben. Das Logo wird also nicht mehr in der Mitte der Geräte angebracht, sondern mittig in den unteren zwei Dritteln.

zwei neue Farbvarianten geleakt

Apple wird bei der iPhone 17 Serie wohl auf zwei neue Farbvarianten setzen. Angeblich testet das Unternehmen bereits Geräte in Purple und Green und wenn nichts dazwischen kommt, könnten diese Farben dann auch im Herbst zur Verfügung stehen. Allerdings Ist noch nicht ganz klar, ob alle Modelle darauf zurückgreifen können oder nur bestimmte Varianten die neue Farbpalette bekommen werden.

UPDATE Ein Bericht von Forbes bestätigt, dass Apple erstmals eine Vapor-Chamber-Kühlung in einem iPhone verbauen will – konkret im iPhone 17 Pro. Diese Technik soll die Wärmeentwicklung bei hoher Last (z. B. Gaming) deutlich besser abführen als bisherige Graphitlösungen. Damit könnte die Performane der Pro-Modelle in diesem Jahr nochmal deutlich höher ausfallen.

Vorjahresprozessor für das normale Modell?

Analyst Jeff Pu hat ein paar Details zur iPhone 17 Serie gekannt gegeben und wenn seine Daten stimmen, scheint vor allem das normale iPhone 17 Modell technisch deutlich abgekoppelt zu werden. Nach seinen Aussagen gibt es folgende Nachteile in diesem Jahr:

die Modelle bekommen den A18 Chipsatz, der bereits beim iPhone 16 zum Einsatz kommt. Das normale iPhone 17 wird daher das einzige Modell sein, dass keinen neuen Prozessor erhalten wird.

die Smartphones sollen doch nur 8 GB RAM bekommen. Alle andere Geräte der Serie werden auf 12 GB aufgerüstet, aber das iPhone 17 in der normalen Version bleibt bei 8 GB.

Der Schritt wirkt merkwürdig, denn aktuell verkauft sich das normalen iPhone 16 am besten. Mit den genannten Schritten scheint Apple die Attraktivität der Geräte aber senken zu wollen – schwächt Apple wirklich aktiv den eigenen Topseller?

UPDATE Auf X wurde auch ein Überblick über die Schutzabdeckungen für die Kamera der iPhone 17 Serie veröffentlicht. Es gibt dieses Jahr also große Unterschiede zwischen den Modellen in Sachen Kamera-Technik.

12 GB RAM für die Modelle der Serie

Gute Nachrichten für die iPhone 17: Alle Geräte werden mindestens 12 GB RAM bekommen und damit werden auch die normalen iPhone 17 und das iPhone 17 Air deutlich aufgewertet. Bisher waren die meisten Experten davon ausgegangen, dass nur die Pro-Modelle die 12 GB RAM erhalten werden, aber nach Informationen von Apple Analyst Ming-Chi Kuo soll die gesamte Reihe in diesem Jahr das Update beim RAM bekommen. Hintergrund sind wohl die KI Funktionen rund um Apple Intelligence. Diese benötigen viel RAM und mit dem Update auf 12 GB sind die iPhone 17 auf jeden Fall zukunftsfähig aufgestellt und sollten auch weitere Neuerungen bei Apple Intelligence erhalten können.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch eine schönen Vergleich von iPhone 16 Pro und iPhone 17 Pro. Man kann dabei die Unterschiede der Generationen recht gut erkennen.

Deutliche Preiserhöhungen sehr wahrscheinlich

Die iPhone 17 Serie wird in diesem Jahr wohl merklich teurer werden. Selbst die normalen iPhone 17 sollen bereits zu einem Preis von über 1.000 Euro starten. Die teuersten Modelle könnten sogar bei über 2.000 Euro landen.

Hintergrund für die Preiserhöhungen ist, dass Apple wohl generell mit höheren Preisen für die Technik zu kämpfen hat und daher höhere Preise ohnehin eingeplant waren. Durch die neuen Zölle von Trump werden die Komponenten und auch die gefertigten Geräten nochmal teurer und dazu kommen eventuell noch Gegenzölle aus anderen Ländern. Insgesamt kann Apple das nicht mehr abfedern und daher müssen wohl die Preise erhöht werden.

Genaue Angaben für Deutschland gibt es bisher noch nicht. Wahrscheinlich arbeitet Apple derzeit an den Kalkulationen unter den neuen Marktbedingungen und es wird noch etwas dauern, bis es Ergebnisse gibt.

Samsung liefert alle Displays

Samsung wird in diesem Jahr alle Modelle der iPhone 17 Serie mit Display ausrüsten. Das bedeutet: M14 AMOLED-Panel für die iPhone 17-Serie, einschließlich iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.

Das Display kennt man schon von den iPhone 16 Pro-Modelle aus diesem Jahr und Apple erweitert den Einsatz beim iPhone 17 nun auch auf die normalen Modelle bzw. das neue iPhone 17 Air. Damit bleibt abzuwarten, ob es große Verbesserungen beim Display geben wird – die Technik dahinter hat sich zumindest im Vergleich zum iPhone 16 kaum verändert.

Eigenes Vapor-Chamber-Kühlsystem soll Überhitzung vermeiden

Apple wird in diesem Jahr bei den iPhone 17 pro Modellen wohl auf ein eigenes Vapor-Chamber-Kühlsystem und eine Graphitplattenkühlung setzen um die Wärmeprobleme (die letztendlich bei den aktuellen Modellen zu Performance-Verlusten führen) zu beseitigen. Damit können die neue A18 pro Chips in diesem Jahr länger arbeiten, ohne wegen zu hoher Temperaturentwicklung gedrosselt werden zu müssen.

Bei PatentlyApple schreibt man dazu;

Die letztjährigen iPhone 15 Pro-Modelle von Apple waren mit dem A17 Pro Chip ausgestattet, was thermische Herausforderungen mit sich brachte und die Notwendigkeit einer besseren Kühllösung verdeutlichte. Überhitzung führte zu Leistungseinbußen des Chips, was den gesamten Zweck eines verbesserten SoCs zunichtemacht. Mit der Angelegenheit vertrauten Quellen zufolge strebt das Unternehmen nun höhere Ziele für die iPhone 17-Reihe an, da die Geräte Berichten zufolge über ein Vapor-Chamber-Kühlsystem verfügen sollen. Interessanterweise soll das iPhone 17 Pro Max Berichten zufolge über eine Kombination aus Vapor-Chamber- und Graphitplattenkühlung verfügen, die einen neuen Standard in puncto Wärmeleistung und Haltbarkeit setzen wird.

Damit wären neue Bestwerte im Benchmark möglich – bleibt abzuwarten, wann es die ersten Leistungstest mit den iPhone 17 pro Modellen geben wird.

Nur ein neuer Chip direkt von Apple

Apple Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Apple beim iPhone 17 verstärkt auf eigene Technik setzen wird. Konkret wird das Unternehmen wohl die WLAN Verbindungen durch hauseigene Wi-Fi-Chips ersetzen und damit keine Technik von Drittanbietern in diesem Bereich mehr Einsetzen. Überraschenderweise wird beim iPhone 17 aber nicht der C1 Chipsatz als Modem verbaut, der aktuell bereits im iPhone 16e zum Einsatz kommt. Stattdessen bleibt es wohl bei einem Qualcomm-Modelle in der 17er Serie. Ausnahme ist das neue iPhone 17 Air. Dieses soll den C1 Modell Chipsatz erhalten.

Kuo schreibt im Original dazu:

Nach Qualcomm werden auch die WLAN-Chips von Broadcom schneller durch die hauseigenen Chips von Apple ersetzt. Meine neueste Branchenumfrage zeigt, dass alle neuen 2H25-iPhone-17-Modelle mit den hauseigenen Wi-Fi-Chips von Apple ausgestattet sein werden (im Vergleich dazu wird nur das schlanke iPhone 17 mit dem C1-Modemchip von Apple ausgestattet sein). Über die Kostensenkung hinaus wird die Umstellung auf hauseigene Wi-Fi-Chips die Konnektivität zwischen Apple-Geräten verbessern.

Zurück zum Aluminium-Rahmen?

Die neuen iPhone 17 pro Modelle sollen in diesem Jahr keinen Rahmen aus Titanium mehr bekommen. Stattdessen setzt das Unternehmen wieder auf einen Body aus Aluminium. Hintergrund sollen wohl aber keine preislichen Erwägungen sein. Stattdessen hat Aluminium einfach die bessere Umwelt-Bilanz im Vergleich zu Titanium und deswegen nutzt Apple wieder Aluminium für den Body der iPhone 17 Serie. Ausnahme sollen dabei die iPhone 17 Air Modelle sein. Diese bekommen den bekannten Body aus Titanium.

Horizontales Kamera-Modul wie beim Google Pixel

Mittlerweile gibt es immer mehr Bestätigungen, dass Apple in diesem Jahr nicht nur beim iPhone 17 Air auf ein großes Kamera-Modul über die gesamte Breite setzt, sondern auch bei den Pro-Modellen dieses Design zum Einsatz kommen wird. Neue CAD Grafiken der iPhone 17 Modelle zeigen nun, wie dies in der Praxis aussehen könnte. Diese Entwürfe sind wohl deutlich näher am tatsächlichen Design als bisherige Konzepte.

Größere Änderungen der Rückseite erwartet

Apple wird beim iPhone 17 wohl größere Designänderungen an der Rückseite vornehmen. Dabei wird nicht nur die Kamera neu angeordnet und bekommt das unten beschriebene horizontale Design, sondern das Unternehmen wird auch auf zwei Farben auf der Rückseite setzen. Das neue Design soll dabei zwei Farbtöne erlauben und dies wird möglich, weil die Rückseite beim iPhone 17 zu einem Drittel aus Aluminium und zu zwei Dritteln aus Glas besteht. Selbst wenn dann gleiche Farben gewählt werden, sieht das Finish etwas anders aus. Apple setzt damit also nicht mehr auf eine einheitlich gefärbte Rückseite, sondern auf Akzente.

Dazu gibt es neue Leaks, die besagen, dass Apple auch das Kamera-Setup der Pro-Versionen überarbeiten wird.Zukünftig soll es drei 48MP Objektive bei den Modellen geben statt dem aktuellen Setup von 2x48MP und 1x12MP Teleobjektiv. Wie genau dann die Aufgabenverteilung bei den neuen Kameras sein wird, ist aber noch offen.

Es gibt auch bereits Konzepte, die zeigen, wie die neue Rückseite aussehen könnte:

iPhone 17: Dynamic Island soll kleiner ausfallen

Es gibt Hinweise auf eine kleinere Design-Änderung beim iPhone 17, denn zumindest beim iPhone 17 pro max soll laut Analyst Jeff Pu das Dynamic Island kleiner ausfallen als noch in diesem Jahr. Apple scheint dabei bei den iPhone 17 pro max eher auf einer Größe hinzuarbeiten, die man auch von Android Modelle mit Dual Lens Frontkamera her kennt. Bleibt abzuwarten, welche Informationen dann dort noch untergebracht werden können oder ob Apple diese Funktion dann auch einschränkt.

Akku soll leichter zu tauschen sein

Es gibt Hinweise, dass Apple bei den Pro-Modelle der iPhone 17 Serie die Reparierbarkeit verbessert und es einfacher machen wird, den Akku zu tauschen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple weiter daran arbeitet, die Vorgaben der EU aus diesem Bereich umzusetzen und für Verbraucher ist dies natürlich ein guter Schritt, weil damit der Wechsel des Akkus billiger wird und eventuell auch direkt selbst gemacht werden kann.

Neuer Button soll Volumen- und Action-Button ersetzen

Es gibt neue Hinweise auf die Planungen von Apple zum iPhone 17. Das Unternehmen arbeitet wohl derzeit daran, eine neue Button-Technik umzusetzen. Damit sollen iPhone 17 pro und iPhone 17 pro max ausgerüstet werden und damit wird der Unterschied zwischen den Modellvarianten wieder etwas größer gemacht. Die neue Buttontechnik soll sowohl die Lautstärke-Kontrolle als auch den Action-Button ersetzen. Leider gibt es noch keine Hinweise, was Apple genau plant, aber eventuell sind es bereits die Solid-State-Buttons, die zum Einsatz kommen werden und die alle physischen Komponenten komplett ersetzen sollen.

120Hz Displays auch für die normalen Modelle

Bereits Anfang des Jahres gab es Hinweise, dass Apple im kommenden Jahr die 60 Hz Serie endlich beenden will und auch für die normalen Modelle der iPhone 17 Reihe 120 Hz als Refreshrate beim Display anbieten wird. Diese bei Apple ProMotion genannte Technik steht bisher nur den Pro-Modellen zur Verfügung und die 60 Hz Displays sind mittlerweile ein großer Kritikpunkt am Unternehmen.

Mittlerweile bestätigen immer mehr Experten und Leaker dieses Update und daher kann man wohl recht sicher davon ausgehen, dass beim iPhone 17 alle Modelle auf ein ProMotion Display zurückgreifen können. Auch das neue iPhone 17 Air soll davon profitieren.

