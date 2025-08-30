Samsung Galaxy S23: August Update steht bereit

Das August-Update 2025 für die Galaxy S23-Serie wird mittlerweile verteilt. Samsung hat mit dem Rollout in Europa begonnen. Die Modelle Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra erhalten das Sicherheitsupdate unter den Firmware-Versionen S911BXXS8DYG5, S916BXXS8DYG5 und S918BXXS8DYG5.

Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Systemsicherheit, höherer Stabilität und einer flüssigeren Bedienung. Es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate ohne neue Funktionen, aber mit wichtigen Optimierungen. Parallel dazu bereitet Samsung den Start des One UI 8 Beta-Programms vor, das im September auch für die Galaxy S23-Reihe verfügbar sein könnte.

Erste One UI 8 Testversion gesichtet

Die erste Beta-Version von One UI 8 für die Galaxy S23-Serie wurde auf einem Testserver entdeckt. Dies deutet darauf hin, dass Samsung mit internen Tests der neuen Benutzeroberfläche begonnen hat. Die gesichteten Build-Nummern – S918BXXU8ZYH7, S918BOXM8ZYH7 und S918BXXU8EYH7 – lassen vermuten, dass die Entwicklung bereits fortgeschritten ist. Nutzer der Galaxy S23-Reihe dürfen sich somit bald auf neue Funktionen und Verbesserungen freuen, die mit One UI 8 eingeführt werden. Ein offizieller Beta-Start könnte in Kürze folgen, sobald die internen Tests abgeschlossen sind und die Software stabil genug für öffentliche Tests ist.

Samsung Galaxy S23: Juli-Update steht bereit

Samsung hat begonnen, das Juli-Update für die Galaxy S23 Serie zu verteilen. Aktuell kann man es nur in Süd-Korea nutzen, aber man kann davon ausgehen, dass die neue Version zeitnah auch in Deutschland zum Download bereit stehen wird. Das Update bringt die Sicherheitspatches für den Juli und basiert noch auf One UI 7. Ein Update auf One UI 8 und Android 16 steht bisher noch aus.

Mai Update wird verteilt

Das Mai-Sicherheitsupdate für die Galaxy S23 Reihe steht jetzt vollständig zur Verfügung. Die normalen Galaxy S23 Modelle und auch das Galaxy S23 FE können nun in Deutschland die neue Version installieren und damit die Geräte auf den (fast) aktuellen Stand in Sachen Sicherheit bringen. Mit dem Mai-Update werden die Geräte allerdings nur auf den Stand der Sicherheitspatches von April gebracht. Einige bekannte Sicherheitslücken sind damit weiter offen und werden wohl erst im kommenden Monat geschlossen.

One UI 7 Stable wird bereits verteilt [UPDATE auch für die FE Version]

Seit heute scheint klar, wie es beim One UI 7 Update für die Galaxy S23 Serie weiter geht. Samsung hat begonnen, in Süd-Korea die finale Version (ohne Beta) für die Geräte zu verteilen. Daher kann man davon ausgehen, dass auch in Deutschland keine weitere Beta-Version geplant ist, sondern zeitnah das Update auf One UI 7 für die Galaxy S23 Smartphones zur Verfügung stehen wird. Einen konkreten Termin dafür gibt es bisher aber leider noch nicht.

UPDATE Es gibt nun auch für die Galaxy S23 FE Version gute Nachrichten. Die ersten europäischen Modelle haben ein Update bekommen und daher kann man davon ausgehen, dass One UI 7 auch für die FE-Geräte als Update gestartet wurde.

Samsung Galaxy S23: One UI 6.1.1 mit Fehlern bei der Beleuchtung

Das neue Update auf One UI 6.1.1 bringt einen Fehler bei der sogenannten Edge-Beleuchtung oder auch dem Seitenlicht der Modelle. Einige Nutzer berichten darüber, dass sie diese Funktion im Einsatz hatten und diese aber nach dem Update abgeschaltet war. Wer auch damit Probleme hat, sollte prüfen, ob sich die Benachrichtigungen per Edge-Beleuchung einfach wieder einschalten lassen und dies machen, falls es möglich ist,

Um die Edge-Beleuchtung für Benachrichtigungen auf deinem Samsung Galaxy S23 zu aktivieren, folge diesen Schritten:

Öffne die Einstellungen-App auf deinem Galaxy S23. Scrolle nach unten und wähle “Benachrichtigungen”. Wähle “Einstellungen für kurze Pop-Ups”. Aktiviere das Seitenlicht, indem du den Benachrichtigungsstil auf “Kurz” setzt

Wie kann man die neue Version finden?

Um auf deinem Samsung Galaxy S23 nach Software-Updates zu suchen, kannst du diese Schritte befolgen:

Über die Einstellungen

Installiere das Update: Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren.

Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren. Öffne die Einstellungen: Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade.

Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade. Wähle „Software-Update“: Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“).

Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“). Starte die Suche: Tippe auf „Herunterladen und installieren“. Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen.

Bevor du ein Update installierst, sollte dein Akku zu mindestens 50% geladen sein. Es ist immer ratsam, deine wichtigen Daten zu sichern, bevor du ein großes Software-Update durchführst. Dazu ist eine WLAN Verbindung sinnvoll um das Datenvolumen des Handyvertrags nicht zu sehr zu belasten.

