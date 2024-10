Samsung Galaxy S23: September-Update online, aber ohne Kamera Fix

Samsung stellt nun auch in Europa und in Deutschland das September-Update für die Samsung Galaxy S23 ultra bereit. Man bekommt damit nun für die Modelle die neusten Sicherheitspatches für den September. Leider ist im Changelog nach wie vor kein Hinweis auf ein Kamera-Update zu finden. Die lang erwartete Verbesserung für die Kamera im Samsung Galaxy S23 ultra wird also auch mit diesem Update noch nicht mit ausgeliefert.

Samsung Galaxy S23: One UI 6.1.1 mit Fehlern bei der Beleuchtung

Das neue Update auf One UI 6.1.1 bringt einen Fehler bei der sogenannten Edge-Beleuchtung oder auch dem Seitenlicht der Modelle. Einige Nutzer berichten darüber, dass sie diese Funktion im Einsatz hatten und diese aber nach dem Update abgeschaltet war. Wer auch damit Probleme hat, sollte prüfen, ob sich die Benachrichtigungen per Edge-Beleuchung einfach wieder einschalten lassen und dies machen, falls es möglich ist,

Um die Edge-Beleuchtung für Benachrichtigungen auf deinem Samsung Galaxy S23 zu aktivieren, folge diesen Schritten:

Öffne die Einstellungen-App auf deinem Galaxy S23. Scrolle nach unten und wähle “Benachrichtigungen”. Wähle “Einstellungen für kurze Pop-Ups”. Aktiviere das Seitenlicht, indem du den Benachrichtigungsstil auf “Kurz” setzt

One UI 6.1.1 Update wird getestet

Auf den Testservern von Samsung ist eine neue One UI Version aufgetaucht, die auf ONe UI 6.1.1 basiert und daher bereits die neuen KI Funktionen für die Samsung Galaxy S23 enthält.

Die Build-Nummern lauten:

S9180ZCU4CXHB/S9180CHC4CXHB/S9180ZCU4CXH7

Beim Samsung Galaxy S24 gibt es sogar bereits einen Release-Kandidaten für die One Ui 6.1.1 Version, beim Galaxy S23 scheint man noch nicht so weit zu sein. Es könnte also noch etwas dauern, bis Samsung auch für die S23 die neue Version verteilt.

August Update für die Galaxy S23 wird verteilt [UDATE S23 FE]

Samsung hat den Rollout für das August Update für die Galaxy S23 Serie gestartet und schließt damit die neusten Sicherheitslücken bei den Modellen. Wer ein Modell der S23 Reihe hat, sollte daher prüfen, ob es bereits eine neue Version gibt, die man installieren kann und wir empfehlen, das Update zeitnah einzuspielen. Die Sicherheitslücken, die mit dem Update geschlossen werden, sind spätestens jetzt bekommt und damit werden sie zeitnah sicher auch ausgenutzt werden (falls noch nicht geschehen).

Daneben gibt es wieder die üblichen Hinweise auch Verbesserungen bei der Stabilität und der Performance, wobei nicht näher genannt wird, an welchen Punkte Samsung genau Verbesserungen vorgenommen hat. Neue Funktionen scheint es aber nicht zu geben, diese sind wohl dem Update auf One UI 6.1.1 vorbehalten, das gegen Ende des Monats erwartet wird.

UPDATE Das Samsung Galaxy S23 FE wird ab 27. August den Sicherheitspatch bekommt. Nutzer dieser Modelle müssen also auch nicht mehr so lange warten, bis es eine neue Version mit weniger Sicherheitslücken gibt.

Wie kann man die neue Version finden?

Um auf deinem Samsung Galaxy S23 nach Software-Updates zu suchen, kannst du diese Schritte befolgen:

Über die Einstellungen

Installiere das Update: Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren.

Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren. Öffne die Einstellungen: Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade.

Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade. Wähle „Software-Update“: Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“).

Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“). Starte die Suche: Tippe auf „Herunterladen und installieren“. Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen.

Bevor du ein Update installierst, sollte dein Akku zu mindestens 50% geladen sein. Es ist immer ratsam, deine wichtigen Daten zu sichern, bevor du ein großes Software-Update durchführst. Dazu ist eine WLAN Verbindung sinnvoll um das Datenvolumen des Handyvertrags nicht zu sehr zu belasten.

Zuletzt aktualisiert: 8. Oktober 2024