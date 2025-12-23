Samsung Galaxy S23: Sicherheitsupdate für den Dezember gestartet

Die Galaxy‑S23‑Reihe erhält derzeit das Dezember‑Update in Europa, darunter auch in Deutschland. Das Update wird mit den Build‑Versionen S918BXXS8EYK5, S918BOXM8EYK5 und S918BXXU8EYI5 verteilt und erreicht nach und nach alle Modelle der Serie.

Erste FE-Testversion für Android 16

Gute Nachrichten: Für das Galaxy S23 FE ist gestern erstmals eine interne Testversion von One UI 8.5 auf den Update‑Servern aufgetaucht. Die entdeckte Build‑Version S711BXXUCGYLF/S711BOXMCGYLF/S711BXXUCGYLF deutet darauf hin, dass Samsung bereits aktiv an der nächsten großen Softwaregeneration für das Modell arbeitet.

Samsung Galaxy S23: finale One UI 8 Version erreicht Europa

Samsung verteilt aktuell One UI 8 für die Samsung Galaxy S23 Modelle auch in Europa. In Frankreich steht das Update bereits bereit und es dürfte nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, bis auch deutsche Nutzer One UI 8 auf den Samsung Galaxy S23 nutzen können.

UPDATE Auch der deutsche Rollout ist mittlerweile bestätigt:

Das Update basiert dabei auf Android 16, so dass man auch gleich die neuste Android Version mit auf die Geräte bekommt.

August Update steht bereit

Das August-Update 2025 für die Galaxy S23-Serie wird mittlerweile verteilt. Samsung hat mit dem Rollout in Europa begonnen. Die Modelle Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra erhalten das Sicherheitsupdate unter den Firmware-Versionen S911BXXS8DYG5, S916BXXS8DYG5 und S918BXXS8DYG5.

Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Systemsicherheit, höherer Stabilität und einer flüssigeren Bedienung. Es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate ohne neue Funktionen, aber mit wichtigen Optimierungen. Parallel dazu bereitet Samsung den Start des One UI 8 Beta-Programms vor, das im September auch für die Galaxy S23-Reihe verfügbar sein könnte.

Erste One UI 8 Testversion gesichtet

Die erste Beta-Version von One UI 8 für die Galaxy S23-Serie wurde auf einem Testserver entdeckt. Dies deutet darauf hin, dass Samsung mit internen Tests der neuen Benutzeroberfläche begonnen hat. Die gesichteten Build-Nummern – S918BXXU8ZYH7, S918BOXM8ZYH7 und S918BXXU8EYH7 – lassen vermuten, dass die Entwicklung bereits fortgeschritten ist. Nutzer der Galaxy S23-Reihe dürfen sich somit bald auf neue Funktionen und Verbesserungen freuen, die mit One UI 8 eingeführt werden. Ein offizieller Beta-Start könnte in Kürze folgen, sobald die internen Tests abgeschlossen sind und die Software stabil genug für öffentliche Tests ist.

Wie kann man die neue Version finden?

Um auf deinem Samsung Galaxy S23 nach Software-Updates zu suchen, kannst du diese Schritte befolgen:

Über die Einstellungen

Installiere das Update: Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren.

Öffne die Einstellungen: Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade.

Wähle „Software-Update": Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update". Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates").

Starte die Suche: Tippe auf „Herunterladen und installieren". Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen.

Bevor du ein Update installierst, sollte dein Akku zu mindestens 50% geladen sein. Es ist immer ratsam, deine wichtigen Daten zu sichern, bevor du ein großes Software-Update durchführst. Dazu ist eine WLAN Verbindung sinnvoll um das Datenvolumen des Handyvertrags nicht zu sehr zu belasten.

