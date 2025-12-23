Samsung Galaxy S23: Sicherheitsupdate für den Dezember gestartet

Die Galaxy‑S23‑Reihe erhält derzeit das Dezember‑Update in Europa, darunter auch in Deutschland. Das Update wird mit den Build‑Versionen S918BXXS8EYK5, S918BOXM8EYK5 und S918BXXU8EYI5 verteilt und erreicht nach und nach alle Modelle der Serie.
Inhaltsverzeichnis
Erste FE-Testversion für Android 16
Gute Nachrichten: Für das Galaxy S23 FE ist gestern erstmals eine interne Testversion von One UI 8.5 auf den Update‑Servern aufgetaucht. Die entdeckte Build‑Version S711BXXUCGYLF/S711BOXMCGYLF/S711BXXUCGYLF deutet darauf hin, dass Samsung bereits aktiv an der nächsten großen Softwaregeneration für das Modell arbeitet.
Samsung Galaxy S23: finale One UI 8 Version erreicht Europa
Samsung verteilt aktuell One UI 8 für die Samsung Galaxy S23 Modelle auch in Europa. In Frankreich steht das Update bereits bereit und es dürfte nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, bis auch deutsche Nutzer One UI 8 auf den Samsung Galaxy S23 nutzen können.
UPDATE Auch der deutsche Rollout ist mittlerweile bestätigt:
Das Update basiert dabei auf Android 16, so dass man auch gleich die neuste Android Version mit auf die Geräte bekommt.
August Update steht bereit
Das August-Update 2025 für die Galaxy S23-Serie wird mittlerweile verteilt. Samsung hat mit dem Rollout in Europa begonnen. Die Modelle Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra erhalten das Sicherheitsupdate unter den Firmware-Versionen S911BXXS8DYG5, S916BXXS8DYG5 und S918BXXS8DYG5.
Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Systemsicherheit, höherer Stabilität und einer flüssigeren Bedienung. Es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate ohne neue Funktionen, aber mit wichtigen Optimierungen. Parallel dazu bereitet Samsung den Start des One UI 8 Beta-Programms vor, das im September auch für die Galaxy S23-Reihe verfügbar sein könnte.
Erste One UI 8 Testversion gesichtet
Die erste Beta-Version von One UI 8 für die Galaxy S23-Serie wurde auf einem Testserver entdeckt. Dies deutet darauf hin, dass Samsung mit internen Tests der neuen Benutzeroberfläche begonnen hat. Die gesichteten Build-Nummern – S918BXXU8ZYH7, S918BOXM8ZYH7 und S918BXXU8EYH7 – lassen vermuten, dass die Entwicklung bereits fortgeschritten ist. Nutzer der Galaxy S23-Reihe dürfen sich somit bald auf neue Funktionen und Verbesserungen freuen, die mit One UI 8 eingeführt werden. Ein offizieller Beta-Start könnte in Kürze folgen, sobald die internen Tests abgeschlossen sind und die Software stabil genug für öffentliche Tests ist.
Wie kann man die neue Version finden?
Um auf deinem Samsung Galaxy S23 nach Software-Updates zu suchen, kannst du diese Schritte befolgen:
Über die Einstellungen
- Installiere das Update: Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren.
- Öffne die Einstellungen: Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade.
- Wähle „Software-Update“: Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“).
- Starte die Suche: Tippe auf „Herunterladen und installieren“. Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen.
Bevor du ein Update installierst, sollte dein Akku zu mindestens 50% geladen sein. Es ist immer ratsam, deine wichtigen Daten zu sichern, bevor du ein großes Software-Update durchführst. Dazu ist eine WLAN Verbindung sinnvoll um das Datenvolumen des Handyvertrags nicht zu sehr zu belasten.
Weitere Links rund um das Galaxy S23
- Das ist die Galaxy S23 Serie
- Galaxy S23 mit Vertrag und Flat
- Samsung Galaxy S23 ohne Vertrag
- Galaxy S23 Handbuch und Anleitung
- Galaxy S23 Sim und eSIM
- Galaxy S23 – ist ein Ladegerät in der Box?
- Wird es ein Galaxy S23 FE geben?
Weitere Artikel rund um Samsung
- Neues Z-Modell: so will Samsung das faltbare iPhone konternChatGPT Perplexity WhatsApp LinkedIn X Grok Google AI Samsung und Apple steuern im kommenden Jahr auf ein direktes Duell im wachsenden Markt für Foldables zu. Beide Unternehmen arbeiten an neuen Geräten mit breiten Innenbildschirmen im 4:3‑Format – ein Ansatz, der sich deutlich von bisherigen Foldable‑Generationen unterscheidet und vor allem auf ein natürlicheres Nutzungserlebnis abzielt. Nach … Weiterlesen
- Samsung Galaxy S23: Sicherheitsupdate für den Dezember gestartetChatGPT Perplexity WhatsApp LinkedIn X Grok Google AI Die Galaxy‑S23‑Reihe erhält derzeit das Dezember‑Update in Europa, darunter auch in Deutschland. Das Update wird mit den Build‑Versionen S918BXXS8EYK5, S918BOXM8EYK5 und S918BXXU8EYI5 verteilt und erreicht nach und nach alle Modelle der Serie. Erste FE-Testversion für Android 16 Gute Nachrichten: Für das Galaxy S23 FE ist gestern erstmals … Weiterlesen
- Samsung Galaxy Z Fold8: S-Pen soll überarbeitet werden [UPDATE Kamera-Details]ChatGPT Perplexity WhatsApp LinkedIn X Grok Google AI Das Samsung Galaxy Z Fold8 wird voraussichtlich im Sommer 2026 vorgestellt und bringt laut aktuellen Leaks und Branchenberichten mehrere technische und konzeptionelle Neuerungen mit sich. Samsung testet derzeit zwei unterschiedliche Formfaktoren: ein klassisches Fold-Design und ein breiteres Modell im 18:18-Format, das sich stärker an einem Tablet orientieren … Weiterlesen
- Offiziell: das kann der neue Samsung Exynos 2600 ProzessorChatGPT Perplexity WhatsApp LinkedIn X Grok Google AI Samsung Semiconductor hat heute Details zu seinem neuesten Flaggschiff-Prozessor, dem Exynos 2600, bekannt gegeben. Als weltweit erster mobiler Prozessor, der im hochmodernen 2-Nanometer-GAA-Verfahren (Gate-All-Around) gefertigt wird, verspricht der Chip massive Sprünge bei der KI-Leistung und Effizienz. Samsung Electronics setzt mit der offiziellen Vorstellung des Exynos 2600 ein … Weiterlesen
- Samsung Galaxy A34: Dezember-Sicherheitspatch wird verteiltChatGPT Perplexity WhatsApp LinkedIn X Grok Google AI Die Galaxy‑A34‑Reihe erhält nun auch international das Dezember‑Update. Mit den Build‑Versionen A346EXXSBEYL1, A346EODMBEYL1 und A346EXXSBEYL1 verteilt Samsung die aktuelle Firmware, die vor allem sicherheitsrelevante Verbesserungen und Stabilitätsoptimierungen mitbringt. Nutzer können das Update wie gewohnt über die Systemeinstellungen abrufen. 06.10.2025 – One UI 8 & Android 16 Rollout … Weiterlesen
- Samsung: Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 erhalten Dezember SicherheitsupdateChatGPT Perplexity WhatsApp LinkedIn X Grok Google AI Die Besitzer der faltbaren Samsung-Smartphones Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 in Deutschland können sich bald auf das neueste Sicherheitsupdate freuen. Nachdem die Geräte in Südkorea bereits gestern die Dezember-Aktualisierung erhalten haben, steht ein zügiger Rollout in anderen Regionen, einschließlich Europa, bevor. Die in Korea veröffentlichte … Weiterlesen
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.