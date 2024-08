Samsung Galax S24: Update auf One UI 6.1.1 ebenfalls verschoben

Samsung hat derzeit Probleme bei der Entwicklung der neuen Versionen und bereits One UI 7 wurde verschoben. Nun verzögert sich nach Angaben von Leaker IceUniverse auch das Update der Galaxy S24 Serie auf One UI 6.1.1 (mit erweitern KI Funktionen). Er schreibt dazu:

Auch das große Update One UI 6.1 für die Galaxy S24-Serie auf Basis von One UI 6.1.1 verzögert sich.

Dies wurde lange getestet und hat den Push-Standard erreicht, aber ich weiß nicht, warum es verzögert wurde. Dieses Update enthält alle neuen Funktionen des Fold6 sowie Verbesserungen in vielen Aspekten der Kamera.