Samsung Galaxy S24: One UI 6.1.1 Release-Kandidat wird bereits getestet

Samsung scheint derzeit mit der Entwicklung der neusten One UI Version für die Galaxy S24 Modelle weitgehend fertig zu sein, denn auf den Testservern wurde eine neue Version von One UI 6.1 (basieren auf One UI 6.1.1) mit der Endung AHXB aufgespielt. Die AHX Versionen sind meistens die finalen Versionen, die nur noch getestet und dann ausgerollt werden.

Die vollständigen Build-Nummern lauten:

S928BXXU3AXHB/S928BOXM3AXHB/ S928BXXU3AXHB

Nutzer der Galaxy S24 Modelle sollten aber noch nicht zu optimistisch werden, denn die Probleme bei der Entwicklung der neuen Versionen können auch beim Release einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn beispielsweise in dieser Version doch noch ein schwerer Fehler entdeckt wird, könnte es noch länger dauern, bis das Update kommt. Wir hoffen natürlich, dass dies nicht der Fall sein wird und die neue Version mit dem Update der KI Funktionen bereits zeitnah ausgerollt wird.

Samsung Galaxy S24: August-Patch wird bereits getestet

Nutzer mit einem Galaxy S24 können sich wohl im August auf ein schnelles Sicherheitsupdate für die Geräte freuen, denn auf den Testservern wird die entsprechende Version bereits zur Verfügung gestellt. Sie könnte daher in wenigen Tagen auch auf die Modelle verteilt werden und damit wäre Samsung deutlich schneller als noch im Juli beim Umsetzen der neusten Sicherheitspatches. Leider gibt es noch keinen offiziellen Termin für den Rollout, aber es kann nicht schaden in den kommenden Tagen zu prüfen, ob auf dem eigenen Galaxy S24 bereits eine neue Version angezeigt wird.

So führen Sie ein Update auf Ihrem Samsung Galaxy S24 durch

Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptmethoden, um Ihr Galaxy S24 auf die neueste Software-Version zu aktualisieren:

1. Direkt über das Gerät:

Einstellungen öffnen: Suchen Sie auf Ihrem Homescreen oder im App-Drawer nach dem Zahnrad-Symbol und tippen Sie darauf. Software-Update: Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt “Software-Update” finden. Tippen Sie darauf. Auf Updates prüfen: Das Gerät wird nun automatisch nach verfügbaren Updates suchen. Update herunterladen und installieren: Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Download und die Installation zu starten.

2. Über Samsung Members App:

Samsung Members App öffnen: Diese App ist in der Regel bereits vorinstalliert. Nach Updates suchen: In der App gibt es in der Regel eine Funktion, mit der Sie nach Software-Updates für Ihr Gerät suchen können.

Wichtige Hinweise:

Wichtige Daten sichern: Es wird empfohlen, vor einem größeren Update alle wichtigen Daten zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden.

Stabile WLAN-Verbindung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden ist, um einen reibungslosen Update-Vorgang zu gewährleisten.

Ausreichend Akkulaufzeit: Während des Updates sollte Ihr Gerät ausreichend Akku haben.

Zuletzt aktualisiert: 1. September 2024