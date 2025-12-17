Samsung Galaxy A34: Dezember-Sicherheitspatch wird verteilt

Die Galaxy‑A34‑Reihe erhält nun auch international das Dezember‑Update. Mit den Build‑Versionen A346EXXSBEYL1, A346EODMBEYL1 und A346EXXSBEYL1 verteilt Samsung die aktuelle Firmware, die vor allem sicherheitsrelevante Verbesserungen und Stabilitätsoptimierungen mitbringt. Nutzer können das Update wie gewohnt über die Systemeinstellungen abrufen.

06.10.2025 – One UI 8 & Android 16 Rollout gestartet

Samsung hat mit der Verteilung des One UI 8 Updates für das Galaxy A34 in Europa begonnen. Die neue Firmware trägt die Build-Nummern A346BXXUBEYI7, A346BOXMBEYI7 und A346BXXUBEYI7 und bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen auf das beliebte Mittelklasse-Smartphone. Nutzer in mehreren europäischen Ländern berichten bereits über den Erhalt des Updates, das über die Geräteeinstellungen drahtlos (OTA) installiert werden kann.

Mit One UI 8 setzt Samsung auf eine weiterentwickelte Benutzeroberfläche, die nicht nur optisch modernisiert wurde, sondern auch funktional deutlich zulegt. Dazu gehören unter anderem eine verbesserte Systemleistung, optimierte Energieverwaltung sowie neue Datenschutzfunktionen, die dem Nutzer mehr Kontrolle über App-Berechtigungen und Hintergrundaktivitäten geben. Auch die Integration von KI-gestützten Funktionen zur Bildbearbeitung und Texterkennung wurde erweitert, was insbesondere für Nutzer des Galaxy A34 mit seiner leistungsfähigen Kamera und dem AMOLED-Display von Vorteil ist.

Neben den funktionalen Neuerungen bringt das Update auch die aktuellen Android-Sicherheitspatches mit sich, wodurch bekannte Schwachstellen geschlossen und die allgemeine Gerätesicherheit erhöht wird. Die Build-Nummer A346BXXUBEYI7 deutet auf eine stabile Version hin, die nach internen Tests nun für den breiten Rollout freigegeben wurde. Samsung empfiehlt, das Update über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen und vor der Installation ein Backup der wichtigsten Daten anzulegen.

August Update bringt Circle to Search

Samsung hatte angekündigt, die Circle to Search Funktion auch für ältere Modelle anbieten zu wollen und beim Samsung Galaxy A34 ist es soweit: das Update mit dem neuen Feature läuft. In Verbindung mit dem Sicherheitspatch für den August wird auch die neue Funktion ausgeliefert und damit lohnt es sich doppelt, das Update für die Mittelklasse-Modelle zu installieren.

Leider gibt es nicht die vollen Galaxy AI Funktionen für die Samsung Galaxy A34, da die technische Ausstattung dafür nicht ausreicht. Aber zumindest bekommen die Smartphones die neue Suchfunktion und vielleicht schaltet Samsung zukünftig ja auch noch weitere Funktionen frei, die bislang nur die Topmodelle haben.

So funktioniert Circle to Search

Circle to Search ist eine innovative Funktion, die die Art und Weise, wie wir auf unseren Smartphones nach Informationen suchen, grundlegend verändert. Mit nur einer einfachen Geste – dem Einkreisen, Markieren oder Kritzeln – kannst du direkt auf dem Bildschirm eines kompatiblen Android-Geräts nach Inhalten suchen, ohne die aktuell geöffnete App verlassen zu müssen.

Wie funktioniert es?

Du siehst ein Wort oder einen Begriff, der dich interessiert? Einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm einkreisen und schon startet die Google-Suche. Markieren: Möchtest du mehr über einen bestimmten Abschnitt in einem Text oder Bild erfahren? Markiere ihn einfach.