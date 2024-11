Honor 300 – vier Modellnummern zertifiziert

Honor arbeitet aktuell bereits am Honor 300 und damit an der Verstärkung der eigenen Modellpalette in der oberen Mittelklasse. Bei der Zertifizierung der 3G in China sind jetzt bereits 4 Modellnummern der neuen Honor 300 aufgetaucht und das könnte bedeuten, dass die Serie aus vier Modellen besteht. Aktuell gibt es in Deutschland das Honor 200 und das Honor 200 pro – bei der nächsten Generation könnten weitere Modelle dazu kommen. Die Nummern lauf 3G lauten:

AMP-AN00

AMP-AN10

AMM-AN00

AMG-AN00

Leider gibt es bisher noch keine Namen für die Modellnummern, so dass offen bleibt, was Honor bei der Honor 300 Serie konkret plant. Es besteht durchaus auch die Chance, dass die weiteren Bezeichnungen für Sonder-Modelle stehen, die gar nicht in Deutschland auf den Markt kommen, sondern nur in China und Asien vertrieben werden.

Konkret wird die 3G dagegen bei der Ladeleistung. Alle Modelle dürften mit mindestens 100 Watt Aufladung auf den Markt kommen, wenn man die Werte bei den Spezifikationen betrachtet.

BILD Honor 200

Zuletzt aktualisiert: 5. November 2024