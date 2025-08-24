iPhone 18: erstmals 6 Modelle geplant

In dieser Woche sind neue Informationen zur kommenden iPhone-18-Serie aufgetaucht, die Apples Strategie für 2026 und 2027 deutlich machen. Laut aktuellen Leaks plant Apple erstmals sechs verschiedene Modelle innerhalb der iPhone-18-Reihe. Neben den bekannten Varianten iPhone 18 Pro, Pro Max und Air soll auch ein faltbares iPhone 18 Fold erscheinen – voraussichtlich im Herbst 2026. Ergänzt wird die Serie im Frühjahr 2027 durch das Standardmodell iPhone 18 sowie das günstigere iPhone 18e.

Besonders interessant: Die Pro-Modelle sollen erstmals vollständig auf die bisherige Notch verzichten und stattdessen ein Display mit integrierter Face-ID-Technologie erhalten. Zudem wird über den Einsatz eines neuen A20-Chips spekuliert, der eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem A19 bringen soll. Für die Kamera wird ein Samsung-Sensor mit bis zu 200 Megapixeln erwartet, insbesondere im Pro Max-Modell. Beim iPhone 17 gehen die meisten Experten noch davon aus, dass es in diesem Bereich keine größere Änderung gibt. Wahrscheinlich kommt die Neuerung daher erst ab den iPhone 18 Modellen in 2026.

Auch beim Speicher könnten neue Maßstäbe gesetzt werden: Bis zu 2 TB interner Speicher sind im Gespräch. Die gestaffelte Veröffentlichung der Modelle – teils im Herbst, teils im Frühjahr – deuApple arbeitet daran, die Dynamic Island Funktion der iPhone-Serie zu verbessern. Nach neuen Leaks soll es dabei in den kommenden Jahren eine deutliche Weiterentwicklung geben, wobei genaue Detaisl dazu bisher nicht verraten wurden.

Face ID kommt unter das Display

Beim der iPhone 18 pro Serie soll es größere Änderungen bei Face ID geben. Apple will das System angeblich unter das Display verlagern. Eine größere Aussparung für diese Technik im Display ist damit nicht mehr notwendig. Stattdessen soll es bei den Geräten nur noch ein Punch-Hole in der linken oberen Ecke für die Frontkamera geben. Diese wird also weiterhin nicht unter dem Display zu finden sein.

Bei MacRumors schreibt man dazu:

Laut The Information werden Apples iPhone 18 Pro-Modelle, die noch zwei Generationen entfernt sein werden, voraussichtlich über Face ID unter dem Bildschirm verfügen. Der heute hinter einer Paywall stehende Bericht zitierte eine Quelle, die sagte, das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max würden nur ein kleines Loch in der oberen linken Ecke des Bildschirms haben, um die Frontkamera unterzubringen. Die gesamte Face ID-Hardware sei unter den Bildschirm verlegt worden. Mit Face ID unter dem Bildschirm würden die iPhone 18 Pro-Modelle laut Bericht keine pillenförmige Aussparung mehr am oberen Bildschirmrand haben. Es ist jedoch unklar, ob dies bedeutet, dass die Dynamic Island-Funktion eingestellt wird. Der Display-Branchenanalyst Ross Young hatte zuvor bereits behauptet, dass iPhone 18 Pro-Modelle über Face ID unter dem Bildschirm verfügen würden. Dieses Gerücht wird nun von mehreren Quellen gestützt. Apple wird die Geräte voraussichtlich im September 2026 vorstellen.

Neuer 2nm Prozessor von TSMC soll für die Performance sorgen

Es gibt gute Nachrichten aus der Lieferkette bei Apple. TSMC hat den 2nm Prozessor für die Produktion von Prozessoren mittlerweile gut im Griff und erreicht eine Ausbeute von 60 bis 70 Prozent bei der Produktion der Chipsätze. Es gibt also im Vergleich mit der Konkurrenz vergleichsweise wenige fehlerhafte Chips, die nicht verwendet werden können. Apple Analyst Ming-CHio Kuo geht daher davon aus, dass die gesamten iPhone 18 im kommenden Jahr mit den neuen TSMC Prozessoren im 2nm Verfahren ausgestattet werden. Das dürfte einen deutlichen Zuwachs bei der Power bedeuten.

Weitwinkel-Kamera bekommt Update

Es gibt noch nicht sehr viele Details rund um die iPhone 18, die für 2026 erwartet werden, aber Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat ein interessantes Details enthüllt. Apple wird die Weitwinkel-Kamera der Modelle aufrüsten und für diese Objektive eine variable Blende anbieten. Damit sollen die Aufnahmen deutlich verbessert werden – wie genau sich dies niederschlagen wird, verrät der Analyst aber nicht.

Kuo schreibt dazu:

Ein wichtiges Upgrade für das High-End-iPhone 18 2026 ist die Aufrüstung des Weitwinkelkameraobjektivs auf eine Kamera mit variabler Blende, was das Fotoerlebnis des Benutzers erheblich verbessert. Meine neueste Branchenumfrage zeigt, dass Sunny Optical der Hauptlieferant für Verschlusssysteme (mit Luxshare als Zweitanbieter) und der zweite Lieferant von Objektiven mit variabler Apertur (nach Largan Precision) sein wird. Zu den Vorteilen von Sunny Optical gehört die Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kameras mit variabler Blende für Android-Kunden, während ihre starke Position bei Verschlussbestellungen ihre Aussichten auf Objektivbestellungen unterstützt.

Eine variable Blende ermöglicht es, die Öffnung der Linse je nach Lichtverhältnissen anzupassen. Bei wenig Licht kann die Blende weit geöffnet werden, um mehr Licht einzufangen und so bessere Ergebnisse bei schlechten Lichtbedingungen zu erzielen. Bei hellem Licht kann sie geschlossen werden, um eine größere Schärfentiefe zu erreichen und so mehr Details im Bild scharf zu stellen.

Durch die variable Blende können verschiedene Effekte erzielt werden. Eine weit geöffnete Blende erzeugt einen schönen Bokeh-Effekt, bei dem der Hintergrund unscharf wird und das Hauptmotiv hervorhebt. Eine geschlossene Blende sorgt für eine größere Schärfentiefe und ist ideal für Landschaftsaufnahmen.

Die Verträge mit Sunny Optical dürften dabei bald fertig sein, so dass man recht sicher davon ausgehen kann, dass dieses Update für die iPhone 18 Modelle kommt. Allerdings ist unklar, ob Apple diese Technik dann für alle Modelle der iPhone 18 Serie anbieten wird oder ob nur die Pro-Varianten des iPhone 18 diese neue Weitwinkel-Kamera bekommen werden. Auf jeden Fall scheint Apple an der Verbesserung der Kamera zu arbeiten und es wird spannend werden zu sehen, welche anderen Verbesserungen das Unternehmen noch plant.

Als Nächstes kommt aber natürlich das iPhone 17 in 2025 und das Setup der Kamera in diesen Modellen wird zeigen, in welche Richtung Apple die Technik weiterentwickeln will.

