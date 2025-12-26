Samsung Galaxy Z TriFold fällt bei den Bend-Tests durch

In seinem erst gestern (25. Dezember 2025) veröffentlichten Video zieht Zack Nelson von JerryRigEverything ein ernüchterndes Fazit zum Samsung Galaxy Z TriFold. Während Samsung-Foldables der letzten Jahre oft als „Panzer“ unter den Biegsamen galten, bricht das TriFold mit dieser Tradition – im wahrsten Sinne des Wortes.

Zack hebt hervor, dass die extreme Schlankheit von nur 3,9 mm im ausgeklappten Zustand physikalische Grenzen aufzeigt. Beim berüchtigten Bend-Test versagte das Gerät fast augenblicklich: Sobald Druck gegen die natürliche Faltrichtung ausgeübt wurde, knickte der Aluminiumrahmen an den Antennenaussparungen ein, die Scharniere sprangen aus der Verankerung und das 10-Zoll-Display erlitt einen sofortigen Pixeltod. Er bezeichnet es als das erste Samsung-Foldable, das seinen strukturellen Stabilitätstest katastrophal nicht bestanden hat.

Auch beim Schmutz-Test gab es Kritik: Trotz der IP48-Zertifizierung drangen feine Partikel hörbar in die beiden Scharniere ein, was zu einem mahlenden Geräusch beim Öffnen führte. Im anschließenden Teardown entlarvte Zack zudem ein Sicherheitsrisiko: Die drei separaten Akkus sind so fest verklebt, dass sie sich beim Entfernen gefährlich verbiegen. Sein abschließendes Urteil ist deutlich: Das TriFold ist ein technologisches Wunderwerk für den Schreibtisch, aber aufgrund der mangelnden strukturellen Integrität wenig für den rauen Alltag oder die Hintertasche geeignet.

Samsung TriFold Durability Test: We found the limit.

Samsung Galaxy Z TriFold: deutlich teurer als das Fold in China

Samsung hat in China sein neuestes Innovations-Flaggschiff, das Galaxy Z Trifold, offiziell vorgestellt. Das dreifach faltbare Smartphone, das sich zu einem vollwertigen Tablet entfaltet, markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in der Entwicklung faltbarer Technologie. Das Gerät wird zunächst auf dem chinesischen Markt eingeführt und ist dort in zwei Speicherkonfigurationen erhältlich.

Das Basismodell des Galaxy Z Trifold mit beeindruckenden 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher kostet in China 19.999 ¥, was zum aktuellen Wechselkurs in etwa 2.429 € entspricht. Für Nutzer, die maximalen Speicherplatz benötigen, steht eine Premium-Variante zur Verfügung: Das Modell mit 16 GB RAM und 1 TB Speicherplatz wird für 21.999 ¥ angeboten, was umgerechnet circa 2.672 € entspricht.

Es ist zu beachten, dass diese Preise die chinesische unverbindliche Preisempfehlung (UVP) darstellen. Bei einer möglichen Markteinführung in Europa ist aufgrund von Importkosten, Steuern und Abgaben in der Regel mit einem deutlich höheren Endkundenpreis zu rechnen, der voraussichtlich über die hier genannten, direkt umgerechneten Euro-Preise hinausgehen wird.

Start in Deutschland bereits im Januar?

Samsung hat das Galaxy Z TriFold vorgestellt – ein Smartphone, das mit seiner dreifach faltbaren Bauweise neue Maßstäbe setzt. Nach über zehn Jahren Erfahrung mit Foldables kombiniert das Gerät Portabilität, Premium-Leistung und Produktivität in einem einzigartigen Formfaktor.

Design & Display : Mit nur 3,9 mm an der dünnsten Stelle bleibt das TriFold handlich. Zweimal aufgeklappt, entfaltet sich ein 10-Zoll-Display , das Multitasking und Kino-Erlebnisse ermöglicht.

: Mit nur 3,9 mm an der dünnsten Stelle bleibt das TriFold handlich. Zweimal aufgeklappt, entfaltet sich ein , das Multitasking und Kino-Erlebnisse ermöglicht. Leistung : Ausgestattet mit dem Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, einer 200-MP-Kamera und einem 5.600 mAh Dreizellen-Akku mit 45-W-Schnellladen.

: Ausgestattet mit dem Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, einer und einem mit 45-W-Schnellladen. Technik : Neue Armor FlexHinges , verstärkte Display-Schichten und Materialien wie Titan und Armor Aluminum sorgen für Stabilität und Langlebigkeit.

: Neue , verstärkte Display-Schichten und Materialien wie Titan und Armor Aluminum sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Produktivität : Erstmals bietet ein Galaxy-Smartphone Standalone Samsung DeX , mit bis zu vier Arbeitsbereichen und fünf Apps pro Workspace. Multimodal-AI-Funktionen wie Gemini Live und Galaxy AI unterstützen kreatives Arbeiten und smarte Assistenz.

: Erstmals bietet ein Galaxy-Smartphone , mit bis zu vier Arbeitsbereichen und fünf Apps pro Workspace. Multimodal-AI-Funktionen wie und unterstützen kreatives Arbeiten und smarte Assistenz. Entertainment: Das Dynamic AMOLED 2X-Display mit bis zu 120 Hz und 2.600 Nits Helligkeit liefert brillante Bilder – ideal für Filme, Serien und Gaming.

TM Roh, CEO von Samsung DX, betonte: „Galaxy Z TriFold löst eine der größten Herausforderungen der Branche – die perfekte Balance zwischen Mobilität, Leistung und Produktivität.“

Die neuen Smartphones werden ab dem 12. Dezember in Korea starten. Weitere Starts später sind für China, Taiwan, Singapore, UEA und USA angekündigt. Europa und Deutschland werden leider bisher nicht erwähnt. Samsung hat mittlerweile aber für den 4. Januar international ein Event angekündigt. Bisher wurde nicht erwähnt, welche Technik genau vorgestellt werden soll, aber viele Experten gehen davon aus, dass Samsung die Trifold-Modelle international zeigen wird. Daher könnte es auch in Deutschland im Januar losgehen.

Precision Engineering in Every Fold | Galaxy Z TriFold

UPDATE Das Galaxy Z TriFold ist erstmals auf Geekbench aufgetaucht und liefert dabei beeindruckende Leistungswerte. Im Single‑Core‑Test erreicht das neue Foldable einen Score von 2853, während im Multi‑Core‑Benchmark 8501 Punkte erzielt wurden. Das getestete Gerät lief mit der Build‑Version F968NKSU1AYK8, was auf eine frühe, aber bereits stabile Softwarebasis hindeutet. Das TriFold wurde erst Anfang der Woche offiziell vorgestellt und setzt auf Qualcomms aktuellen Snapdragon 8 Elite, kombiniert mit One UI 8, das speziell für Multitasking und flexible Display‑Layouts optimiert wurde. Damit bestätigt der Geekbench‑Eintrag die hohe Performance, die Samsung für sein erstes dreifach faltbares Smartphone verspricht.

Die technischen Daten des Samsung Galaxy Z TriFold

Kategorie Spezifikation Display – Main 10,0″ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptiv Display – Cover 6,5″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 × 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptiv Abmessungen Gefaltet: 159,2 × 75,0 × 12,9 mm<br>Entfaltet: 159,2 × 214,1 × 3,9–4,2 mm Gewicht 309 g Kamera – Ultraweit 12 MP, Dual Pixel AF, f/2.2, 1.4 μm, 120° FOV Kamera – Weitwinkel 200 MP, Quad Pixel AF, OIS, f/1.7, 0.6 μm, 85° FOV, 2x optische Qualität Kamera – Tele 10 MP, PDAF, OIS, f/2.4, 1.0 μm, 36° FOV, 3x optisch, bis 30x digital Frontkamera – Cover 10 MP, f/2.2, 1.12 μm, 85° FOV Frontkamera – Main 10 MP, f/2.2, 1.12 μm, 100° FOV Prozessor (AP) Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform (3 nm) Speicher 16 GB RAM + 1 TB / 512 GB Speicher, kein microSD Akku 5.600 mAh Dreizellen-System, typische Kapazität 5437 mAh Laden 45 W Super-Fast Charging (50 % in ~30 Min.), 15 W Wireless Charging, Wireless PowerShare Wasserresistenz IP48 Materialien Front: Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2<br>Rückseite: Keramik-Glas-Faser-Verbund<br>Rahmen: Titan-Hinge + Armor Aluminum OS / UI Android 16, One UI 8 Netzwerk 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Sensoren Fingerabdruck (seitlich), Beschleunigung, Barometer, Gyro, Magnetometer, Hall, Näherung, Licht Sicherheit Samsung Knox mit Knox Vault SIM Bis zu 2× Nano-SIM + Multi-eSIM Farbe Crafted Black

Name bestätigt + mehr Details

Evan Blass hat die finalen Details zum kommenden Galaxy Z TriFold geleakt. Das neue Modell trägt seinen Namen nicht ohne Grund: Es verfügt über ein innovatives Falt-Design mit einem 6,5-Zoll-Cover-Display und einem großen 10,0-Zoll-Innendisplay, das sich für Multitasking und Entertainment besonders eignet. Die Bildschirme erreichen eine Spitzenhelligkeit von 2600 Nits außen und 1600 Nits innen, wodurch Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar bleiben.

Die Bauweise ist bemerkenswert schlank – die einzelnen „Blätter“ des TriFold variieren in ihrer Dicke zwischen 3,9, 4,0 und 4,2 Millimetern. Für Fotografie setzt Samsung auf eine 200-Megapixel-Hauptkamera, die neue Maßstäbe bei Detailtreue und Schärfe verspricht. Im Inneren arbeitet ein Akku mit einer Nennkapazität von 5437 mAh, was für ein Gerät dieser Größe eine solide Laufzeit erwarten lässt. Angetrieben wird das Galaxy Z TriFold von einem aktuellen Snapdragon-Prozessor, der für hohe Performance und Energieeffizienz sorgt.

Damit kombiniert Samsung modernste Display-Technologie, starke Kamera-Features und ein außergewöhnliches Falt-Design zu einem Smartphone, das die Grenzen klassischer Geräte deutlich erweitert.

Chancen auf Start in Europa steigen

Samsung steht kurz vor der offiziellen Vorstellung seines ersten tri-folding Smartphones – voraussichtlich noch im Laufe dieses Monats. Ursprünglich wurde angenommen, dass das innovative Gerät ausschließlich in ausgewählten Märkten wie China und Südkorea erscheinen würde. Doch neue Informationen deuten darauf hin, dass Samsung den Launch deutlich breiter plant.

Das Modell mit dem vorläufigen Namen Galaxy Z TriFold soll nicht nur in Asien, sondern laut Sammobile auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar sein. Darüber hinaus wird ein Marktstart in weiteren Ländern – darunter möglicherweise auch den USA und eventuell auch Deutschland – in Betracht gezogen. Diese Entscheidung lässt darauf schließen, dass Samsung großes Vertrauen in die technischen Fähigkeiten und die Marktakzeptanz des faltbaren Geräts hat. Mit dem erweiterten Rollout möchte das Unternehmen offenbar ein breiteres Publikum für seine neueste Display-Innovation begeistern.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch ein erstes Bild von den neuen Modellen, das zeigt, dass es wohl kein Außendisplay separat geben wird, sondern das Außendisplay Teil des gesamten Display ist.