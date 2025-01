Nothing: 4 neue Geräte in der Entwicklung

Nothing hat sich für dieses Jahr einige vorgenommen und vor allem will das Unternehmen die Produktpalette ausbauen um im Bereich der Mittelklasse mehr Kunden ansprechen zu können. Daher wird es gleich mehrere Modelle der Nothing Phone 3 geben und auch die Tochtermarke CMF wird ein neues Smartphone auf dem Markt bringen. Das Setup sieht dabei wohl wie folgt aus (offiziell ist davon bisher aber noch nichts bestätigt):

Nothing Phone 3a : Snapdragon 7s Gen 3 + 5000 mAh + Telephoto lens

Nothing Phone 3a Plus : Snapdragon 7s Gen 3 + Periscope lens

Nothing Phone 3 : wahrscheinlich Snapdragon 8s Elite oder Snapdragon 8 Gen 3

CMF Phone 2 : Mediatek Dimensity Prozessor

Das CMF Phone 2 wird dabei wohl erst im späteren Verlauf des Jahres erscheinen. Auf diese Geräte muss man also noch länger warten.

Was ist darüber hinaus bereits zum Nothing Phone 3 bekannt?

Das Nothing Phone 3 ist das nächste Flaggschiff-Smartphone des Londoner Technologieunternehmens Nothing und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erscheinen

Design : Das Nothing Phone 3 wird wahrscheinlich die charakteristische Glyph-LED-Rückseite beibehalten, die für personalisierte Benachrichtigungen und Anrufe sorgt.

: Das Nothing Phone 3 wird wahrscheinlich die charakteristische Glyph-LED-Rückseite beibehalten, die für personalisierte Benachrichtigungen und Anrufe sorgt. Display : Erwartet wird ein 6,67-Zoll LTPO AMOLED-Bildschirm mit einer 120Hz-Refresh-Rate und HDR10+ Unterstützung.

: Erwartet wird ein 6,67-Zoll LTPO AMOLED-Bildschirm mit einer 120Hz-Refresh-Rate und HDR10+ Unterstützung. Prozessor : Es könnte mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oder dem neuen Snapdragon 8 Elite ausgestattet sein.

: Es könnte mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oder dem neuen Snapdragon 8 Elite ausgestattet sein. Speicher : Bis zu 12 GB RAM und 512 GB UFS 4.0 Speicher sind möglich.

: Bis zu 12 GB RAM und 512 GB UFS 4.0 Speicher sind möglich. Software : Das Gerät wird mit NothingOS 3.0 ausgeliefert, das durch AI-gesteuerte Funktionen ergänzt wird.

: Das Gerät wird mit NothingOS 3.0 ausgeliefert, das durch AI-gesteuerte Funktionen ergänzt wird. Batterie : Eine 5000mAh Batterie mit Unterstützung für 45W schnelles Laden wird erwartet.

: Eine 5000mAh Batterie mit Unterstützung für 45W schnelles Laden wird erwartet. Preis: Der Preis wird wohl im Bereich des Vorjahres liegen

Carl Pei, der CEO von Nothing, hat betont, dass das Unternehmen 2025 ein bedeutendes Jahr plant und das Nothing Phone 3 als zentrales Produkt vorgesehen ist

Zuletzt aktualisiert: 14. Januar 2025