Samsung Galaxy S26 Ultra: das bessere Galaxy S25 Ultra? [UPDATE Kameravergleich]

Die Hoffnung war groß, dass Samsung bei der Hauptkamera des Galaxy S26 im kommenden Jahr auf zwei 200 MP Sensoren setzen könnte. Das wäre eine deutliche Verbesserung der Kamera im Vergleich zu den aktuellen Modellen.

Auf X hat nun aber ein Tippster zumindest Zweifel an diesem Update gestreut, denn der Prozessor in den neuen Geräten kann wohl nur einen Sensor mit 200 MP unterstützen. Der Snapdragon 8 Elite 2 kann also wohl nicht mit zwei 200 MP Sensoren arbeiten und daher dürfte sich diese Lösung für die Galaxy S26 Ultra Modelle auch nicht unbedingt anbieten.

Aktuell sieht es daher eher nach nur einem 200 MP Hauptsensor in Verbindung mit einem neuen 3x Telephoto-Objektiv aus.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch einen schönen Vergleich der neuen Kamera mit dem aktuellen Modell. Die Unterschiede sind wohl wirklich nicht sehr groß (aber vorhanden).

Das bessere Galaxy S25 Ultra?

Mit dem Start der neuen Galaxy S25 Ultra Modelle sind auch die Diskussionen los gegangen, ob es sich eventuell lohnt, noch ein Jahr zu warten und die Galaxy S26 Ultra zu nutzen statt in diesem Jahr die Modelle zu kaufen. Hintergrund sind die neuen Hinweise zum Kamera-Upgrade im kommenden Jahr. Das Samsung Galaxy S26 soll eine verbesserte Kamera bekommen und zwar auch auf Hardware-Ebene. Das gibt es so beim Galaxy S25 Ultra nur begrenzt.

Hier sind einige der möglichen Neuerungen:

200-Megapixel-Zoom-Kamera: Samsung könnte eine neue Zoom-Kamera mit einem riesigen 1/1,5-Zoll-Sensor und einer Auflösung von 200 Megapixeln integrieren. Dies würde die Zoom-Kapazitäten und die Bildqualität bei hohem Zoom-Niveau erheblich verbessern. Verbesserte Hauptkamera: Die Hauptkamera könnte ebenfalls auf 200 Megapixel aufrüstet werden, was mehr Details und bessere Bildqualität ermöglichen würde. Ultraweitwinkel- und Super-Telekamera: Es wird spekuliert, dass das Galaxy S26 Ultra auch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine zusätzliche Super-Telekamera haben könnte. Neue KI-Funktionen: Samsung könnte auch neue KI-Features einführen, um die Bildqualität weiter zu verbessern und neue Bearbeitungsmöglichkeiten zu bieten.

Diese Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung den Fokus auf die Verbesserung der Kameraqualität und die Integration neuer Technologien legt.

Tatsächlich deutet viele darauf hin, dass Samsung beim Galaxy S26 Ultra die Kamera mit einem deutlichen Update versehen wird. Das Unternehmen hat diesen Schritt zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber die meisten Experten gehen von verbesserter Hardware und neuer Technik für die Kamera aus. In Verbindung mit den langen Updates der Topmodelle kann es sich daher durchaus lohnen, den Wechsel auf ein neues Modell noch ein Jahr aufzuschieben und bis 2026 auf die Galaxy S26 Ultra zu warten.

Allerdings kann es dann auch sein, dass Samsung am Design weitere Änderungen vornimmt und man daher eventuell mit dem Aussehen nicht mehr so zufrieden ist. Daher bleibt immer eine gewissen Unsicherheit – grundsätzlich sind natürlich auch die aktuellen Samsung Galaxy S25 keine schlechten Modelle und durchaus den Preis wert.