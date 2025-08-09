Samsung Galaxy S26 Ultra: kein LPDDR6 RAM für die Smartphones

Es gibt weitere Details zur Technik der neuen Galaxy S26 Ultra. Demnach werden die Modelle mit 10.7Gbps LPDDR5X RAM ausgestattet sein. Das bedeutet leider auch, dass der LPDDR6 RAM (der bereits verfügbar ist) frühestens 2027 eingesetzt werden wird. Samsung verbaut hier also RAM Bausteine aus dem Jahr 2024 im Ultra-Modell. Hintergrund dürften wohl Kostengründe sein – die neuste Version ist noch zu teuer und daher verzichtet Samsung darauf.

schnellere Akku-Ladung, aber kein Top-Speed

Leaker UniverseIce hat nochmal bestätigt, dass die Samsung Galaxy S26 Ultra einen höheren Ladespeed bekommen werden. Allerdings steigt die Geschwindigkeit nur von 45 Watt (aus dem Vorjahr) auf 60 Watt beim Galaxy S26 Ultra. Damit kann man den Akku wohl in unter einer Stunde voll laden – im Vergleich zu andere Topmodellen ist die Ladeleistung aber weiter nicht konkurrenzfähig.

Strandfigur für das Topmodell

Samsung setzt in diesem Jahr besonders aus sehr dünne Geräte und beim Galaxy S26 Ultra will man daher alle aktuellen Ultra-Modelle aus den Vorjahren unterbieten. Das S26 Ultra soll unter 8 Millimeter dick werden und damit nochmal dünner als die Geräte im letzten Jahr. Die Entwicklung sieht dabei wie folgt aus:

Galaxy S23 Ultra – 8.9 mm

S23 Ultra – 8.9 mm Galaxy S24 Ultra – 8.6 mm

S24 Ultra – 8.6 mm Galaxy S25 Ultra – 8.2 mm

S25 Ultra – 8.2 mm Galaxy S26 Ultra – 7.4 bis 7,9 mm (noch nicht bestätigt)

Für die Dicke unter 8mm gibt es nun eine weitere Bestätigung und dazu auch Hinweise, dass die Modelle deutlich leichter werden als in diesem Jahr. Samsung setzt also nach dem Fold7 nun auch beim Ultra auf dünne und leichte Geräte. Bleibt abzuwarten, ob die Modelle damit schlanker werden als das erwartete Samsung Galaxy S26 edge.

Allerdings macht Samsung damit natürlich auch ein extra Edge-Modell überflüssig, das ja auch vor allem durch das dünnere Design punktet. Daher bleibt offen, was Samsung für die Galaxy S26 Edge Geräte plant. (Quelle)

Technische Daten mit Licht und Schatten

Es gibt neue Details zu den technischen Daten der Galaxy S26 ultra. Die Modelle werden wieder die Technik-Träger bei Samsung werden und daher setzt das Unternehmen und daher gibt es an der Stelle die beste Technik, die Samsung zu bieten hat:

6.9″± Straight Screen

Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy

200MP Hauptkamera

50MP (5x) Periscope Telephoto (S)

12MP (3x) Telephoto (S)

5000mAh

Faster Charging

7.4mm± Dicke

Vor allem beim Akku sieht man aber schon, dass Samsung nach wie vor nicht mit den Topmodelle anderer Hersteller bei Akkuleistung und wohl auch Ladespeed mithalten kann. Die neuen Geräte werden nur einen 5.000mAh Akku haben und wir gehen davon aus, dass dieser auch mit weniger als 100 Watt geladen werden kann.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Wenig Hardware-Neuerungen bei der Kamera

Die Hoffnung war groß, dass Samsung bei der Hauptkamera des Galaxy S26 im kommenden Jahr auf zwei 200 MP Sensoren setzen könnte. Das wäre eine deutliche Verbesserung der Kamera im Vergleich zu den aktuellen Modellen.

Auf X hat nun aber ein Tippster zumindest Zweifel an diesem Update gestreut, denn der Prozessor in den neuen Geräten kann wohl nur einen Sensor mit 200 MP unterstützen. Der Snapdragon 8 Elite 2 kann also wohl nicht mit zwei 200 MP Sensoren arbeiten und daher dürfte sich diese Lösung für die Galaxy S26 Ultra Modelle auch nicht unbedingt anbieten.

Aktuell sieht es daher eher nach nur einem 200 MP Hauptsensor in Verbindung mit einem neuen 3x Telephoto-Objektiv aus.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch einen schönen Vergleich der neuen Kamera mit dem aktuellen Modell. Die Unterschiede sind wohl wirklich nicht sehr groß (aber vorhanden).

Das bessere Galaxy S25 Ultra?

Mit dem Start der neuen Galaxy S25 Ultra Modelle sind auch die Diskussionen los gegangen, ob es sich eventuell lohnt, noch ein Jahr zu warten und die Galaxy S26 Ultra zu nutzen statt in diesem Jahr die Modelle zu kaufen. Hintergrund sind die neuen Hinweise zum Kamera-Upgrade im kommenden Jahr. Das Samsung Galaxy S26 soll eine verbesserte Kamera bekommen und zwar auch auf Hardware-Ebene. Das gibt es so beim Galaxy S25 Ultra nur begrenzt.

Hier sind einige der möglichen Neuerungen:

200-Megapixel-Zoom-Kamera: Samsung könnte eine neue Zoom-Kamera mit einem riesigen 1/1,5-Zoll-Sensor und einer Auflösung von 200 Megapixeln integrieren. Dies würde die Zoom-Kapazitäten und die Bildqualität bei hohem Zoom-Niveau erheblich verbessern. Verbesserte Hauptkamera: Die Hauptkamera könnte ebenfalls auf 200 Megapixel aufrüstet werden, was mehr Details und bessere Bildqualität ermöglichen würde. Ultraweitwinkel- und Super-Telekamera: Es wird spekuliert, dass das Galaxy S26 Ultra auch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine zusätzliche Super-Telekamera haben könnte. Neue KI-Funktionen: Samsung könnte auch neue KI-Features einführen, um die Bildqualität weiter zu verbessern und neue Bearbeitungsmöglichkeiten zu bieten.

Diese Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung den Fokus auf die Verbesserung der Kameraqualität und die Integration neuer Technologien legt.

Tatsächlich deutet viele darauf hin, dass Samsung beim Galaxy S26 Ultra die Kamera mit einem deutlichen Update versehen wird. Das Unternehmen hat diesen Schritt zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber die meisten Experten gehen von verbesserter Hardware und neuer Technik für die Kamera aus. In Verbindung mit den langen Updates der Topmodelle kann es sich daher durchaus lohnen, den Wechsel auf ein neues Modell noch ein Jahr aufzuschieben und bis 2026 auf die Galaxy S26 Ultra zu warten.

Allerdings kann es dann auch sein, dass Samsung am Design weitere Änderungen vornimmt und man daher eventuell mit dem Aussehen nicht mehr so zufrieden ist. Daher bleibt immer eine gewissen Unsicherheit – grundsätzlich sind natürlich auch die aktuellen Samsung Galaxy S25 keine schlechten Modelle und durchaus den Preis wert.