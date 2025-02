Google Pixel 9a: Es bleibt bei einem dicken Rand um den Bildschirm

Es gab in den letzten Tagen immer wieder Leaks mit Grafiken und Rendern zum Pixel 9a und was sich leider bestätigt hat ist die Front mit vergleichsweise dicken Rändern. Das Display fällt kleiner aus, als es die Abmessungen vermuten lassen, weil es einen dicken schwarzen Rand gibt, der gleichmäßig an allen Seiten des Display zu finden ist. Das wirkt nicht sehr modern, allerdings hatten die Pixel A-Modelle auch in den letzten Jahren immer so einen recht großen Rand – die Fans scheint es also wenig zu stören.

Launch Termin steht

Google wird die neuen Pixel 9a Mitte März vorstellen. Das Unternehmen hat bisher noch keinen Termin genannt, aber bei Android-Healines ist man gut uniformiert und hat den Fahrplan für den Launch geleakt. Demnach werden die Modelle bereits am 19. März offiziell vorgestellt und der Start für den Verkauf ist dann für den 26. März geplant. Man schreibt dazu:

Google wird das Pixel 9a voraussichtlich nächsten Monat ankündigen. Der offizielle Ankündigungstermin ist der 19. März und der Veröffentlichungstermin der 26. März, wie wir bereits exklusiv vorgestellt haben. Wir wissen auch, dass Google dieses Jahr ein kleines Redesign plant. Anstatt jedoch eine flache Kameraleiste wie der Rest der Pixel-9-Reihe zu haben, wird sie bündig mit der Rückseite des Telefons abschließen. Und jetzt können wir offizielle Renderings aller vier Farben des Pixel 9a teilen.

Start Ende März mit neuem Kamera-Design

Das Pixel 9a wird wieder eine günstigere Version der normalen Pixel 9 Modelle und soll bereits Ende März im Handel zu haben sein. Konkret wird der Vorverkauf der neuen Smartphones wohl bereits 19. März starten und im Handel sollen die Pixel 9a dann ab 26. März zu haben sein. Google selbst hat diese Deals aber noch nicht bestätigt, sie wurden nur durch Androidheadlines geleakt.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu im Original:

Da wir bereits so ziemlich alles andere über das Google Pixel 9a verraten haben, ist es an der Zeit, über Vorbestellungen und Versand zu sprechen. Wie wir bereits in früheren Berichten erwähnt haben, wird das Google Pixel 9a früher als üblich auf den Markt kommen. Normalerweise würde Google es pünktlich zur Google I/O im Mai starten. Aber dieses Jahr wird es auf Mitte März verschoben, ähnlich wie bei der Pixel-9-Serie, die letztes Jahr von Oktober auf August verschoben wurde. Laut einer Quelle wird Google am 19. März mit den Vorbestellungen für Pixel 9a beginnen. Die Auslieferung der Geräte beginnt am 26. März. Pixel 9a wird ab dem 26. März auch im Handel erhältlich sein. Wie wir Anfang dieser Woche bekannt gegeben haben, hat Google Pixel 9a kostet in den USA ab 499 US-Dollar das 128-GB-Modell, während das 256-GB-Modell 599 US-Dollar kostet. Für das mmWave-Modell von Verizon werden erneut 50 US-Dollar zusätzlich berechnet. Und in Kanada beträgt der Preis 679 bzw. 809 US-Dollar.

Das Design der Rückseite wird sich beim Pixel 9a deutlich verändern. Aktuelle Render zeigen die Modelle ohne Kamera-Buckel.

UPDATE Es gibt neue Details zur Technik und den neuen Features der Pixel 9a. Wenn die aktuelle Leaks stimmen können die Geräte:

Satelliten-SOS-Funktionen anbieten und zwar sowohl eine eigene Lösung von Google als auch externe Lösung von Drittanbietern. Von Haus aus werden wohl die Satelliten von Skylo genutzt. Wenn der eigene Mobilfunk-Anbieter weitere Satelliten-Netzwerke unterstützt, können aber auch diese genutzt werden

Es soll eine neue Hinweisfunktion für Wi-Fi-Anrufe geben. Hat man dieses Feature nicht aktiviert, weist das Pixel 9a darauf hin, dass man diese Funktion nutzen kann, wenn man in Bereichen ohne Empfang telefonieren möchte und dies nicht geht.

Das ist bereits zum Pixel 9a bekannt

Das Google Pixel 9a ist ein spannendes Budget-Smartphone, das bereits einige interessante Details durchgesickert sind. Hier sind einige der wichtigsten Informationen:

Markteinführung : Das Pixel 9a soll bereits Mitte März 2025 erscheinen, früher als üblich.

: Das Pixel 9a soll bereits Mitte März 2025 erscheinen, früher als üblich. Preis : Die Basisversion mit 128 GB Speicher wird für 499 US-Dollar angeboten, während die 256-GB-Variante 599 US-Dollar kosten wird.

: Die Basisversion mit 128 GB Speicher wird für 499 US-Dollar angeboten, während die 256-GB-Variante 599 US-Dollar kosten wird. Display : Es wird ein 6,28 Zoll großes Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz geben.

: Es wird ein 6,28 Zoll großes Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz geben. Akku : Der Akku des Pixel 9a soll eine Kapazität von 5.100 mAh haben, was eine längere Laufzeit ermöglicht.

: Der Akku des Pixel 9a soll eine Kapazität von 5.100 mAh haben, was eine längere Laufzeit ermöglicht. Kamera : Die Hauptkamera wird eine Auflösung von 48 MP haben, während die Ultraweitwinkelkamera weiterhin 13 MP sein wird.

: Die Hauptkamera wird eine Auflösung von 48 MP haben, während die Ultraweitwinkelkamera weiterhin 13 MP sein wird. Gewicht und Abmessungen : Das Gerät wird etwas größer und schwerer als das Vorgängermodell sein, aber trotzdem kompakt bleiben.

: Das Gerät wird etwas größer und schwerer als das Vorgängermodell sein, aber trotzdem kompakt bleiben. Prozessor: Der Tensor G4-Chipsatz wird für die Leistung sorgen.