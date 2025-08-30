Exynos 2600: über 11.000 Punkte bei Geekbench

Mittlerweile scheint sicher, dass Samsung den neuen Exynos 2600 Chipsatz bei der Galaxy S26 Serie in Europa zum Einsatz bringen wird und wohl auch noch bei weiteren Modellen. Dazu gibt es inzwischen auch erste Testergebnisse des neuen Chipsatzes bei Geekbench und aktuell bringt der Prozessor solide Ergebnisse, kann aber noch nicht mit den Testwerten der 2025er Prozessor-Generation mithalten. Allerdings kann es durchaus sein, dass Samsung noch Optimierungen vornimmt und die Leistungsdaten daher noch steigen werden. Die aktuelle Werte müssen daher noch nicht die finalen Leistungsdaten des Exynos 2600 sein.

UPDATE Es gibt neue Teste bei Geekbench und da hat der neue Prozessor problemlos die Marke von 11.000 Punkten im Multi-Core Test geknackt.

Leistungsvergleich: Exynos 2600 vs. Snapdragon 8 Elite 2

Kriterium Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite 2 Fertigungsprozess 2 nm (Samsung Foundry) 3 nm (TSMC oder Samsung Foundry) CPU-Konfiguration 1x 3,55 GHz + 3x 2,96 GHz + 6x 2,46 GHz 2x 5 GHz + 6x 4 GHz (Phoenix-Kerne) GPU Xclipse 960 (RDNA 2) Adreno 840 Geekbench Single-Core ca. 2.155–3.300 Punkte ca. 3.655–4.000+ Punkte Geekbench Multi-Core ca. 7.788–11.000 Punkte ca. 11.000+ Punkte

Bisher alles ready für die Galaxy S26 Modelle

Der Exynos 2600 von Samsung ist ein kommender Spitzenprozessor, der voraussichtlich die Galaxy S26-Serie antreiben wird. Bei TheBell hat hat aktuell Details zum Chipsatz zusammengefasst und auch einige Details aus der Produktion:

Fertigungstechnologie : Der Exynos 2600 wird in einem 2nm-Prozess (SF2) gefertigt, was eine Leistungssteigerung von 12 % , eine Verbesserung der Energieeffizienz um 25 % und eine Verringerung der Chipfläche um 5 % gegenüber dem 3nm-Prozess (SF3) bietet.

: Der Exynos 2600 wird in einem (SF2) gefertigt, was eine Leistungssteigerung von , eine Verbesserung der Energieeffizienz um und eine Verringerung der Chipfläche um gegenüber dem 3nm-Prozess (SF3) bietet. Erste Tests : Bei den ersten Tests des 2nm Exynos 2600 wurde eine Ausbeute von 30 % erreicht, was bedeutet, dass bereits 3 von 10 hergestellten Chips funktionstüchtig sind. Die geringe Ausbeute, die beim Exynos 2500 Chipsatz für Probleme gesorgt hat, scheint beim Nachfolger kein Proble.

: Bei den ersten Tests des 2nm Exynos 2600 wurde eine Ausbeute von erreicht, was bedeutet, dass bereits 3 von 10 hergestellten Chips funktionstüchtig sind. Die geringe Ausbeute, die beim Exynos 2500 Chipsatz für Probleme gesorgt hat, scheint beim Nachfolger kein Proble. Produktion : Samsung arbeitet daran, die Ausbeute des 2nm-Prozesses zu stabilisieren, um in der vierten Quartal mit der Massenproduktion des Exynos 2600 beginnen zu können.

: Samsung arbeitet daran, die Ausbeute des 2nm-Prozesses zu stabilisieren, um in der vierten Quartal mit der Massenproduktion des Exynos 2600 beginnen zu können. Vorteile: Der Exynos 2600 soll die Benutzererfahrung mit der Galaxy S26-Serie erheblich verbessern.

Vor allem die hohe Fertigungsrate deutet darauf hin, dass Samsung den Prozessor ohne Probleme beim Samsung Galaxy S26 einsetzen können wird. Die Probleme aus diesem Jahr dürften sich also nicht wiederholen. Das bedeutet wohl auch, dass deutsche Nutzer ein Galaxy S26 oder Galaxy S26+ mit dem Exynos 2600 Chipsatz bekommen werden.