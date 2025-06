OnePlus 15 soll keine Hasselblad Kamera mehr bekommen

Es gibt neue Details zum Aufbau der Kamera der neuen OnePlus Smartphones. Wenn die Daten stimmen wir es wieder 50 MP Sensoren in allen Objektiven geben. Neu ist aber, dass diesmal nicht mehr Hasselblad als Partner für die Kamera zur Verfügung steht. Der Namenszug wird daher auch nicht mehr auf dem Case erscheinen.

Die Spezifikationen zur Kamera sehen wie folgt aus:

50MP Sony LYT-808 1/1.4” Hauptkamera

50MP JN5 1/2.76″ UW

50MP JN5 1/2.76″ 3x Periscope-Kamera

Bisher gibt es keine Hinweise, warum OnePlus beim OnePlus 15 den Kamera-Parter weg lässt. Möglicherweise will man so Kosten sparen und die Geräte damit erschwinglich halten.

Plus-Key soll den Alert-Slider ersetzen

Es gibt neue Details zum Nachfolger des Alert Sliders bei den OnePlus 15 Modelle (und wohl auch bei zukünftige Generationen). Das Unternehmen wird die neue Button Technik, die den Alert-Slider ersetzt, Plus Key nennen. Darin ist wieder eine Anspielung auf den Firmennamen OnePlus enthalten und das Plus im Namen macht dazu deutlich, dass der Button mehr können wird als der aktuelle Alert Slider. Der genaue Funktionsumfang ist aber noch nicht bekannt.

Aus für den Alert-Slider offiziell bestätigt

Im OnePlus Forum hat Peter Lau einen größeren Beitrage veröffentlicht, der sich um den Alert Slider dreht und in dem bestätigt wird, dass OnePlus diesen Slider durch einen neuen Button ersetzen wird. Es bleibt also bei der Funktionalität, aber es wird einen neuen Button stammt den Slider geben.

Im Forum heißt es dazu:

Smartphones sind heute nicht nur Werkzeuge mit branchenführenden Spezifikationen (obwohl wir das abgedeckt haben). Sie sind intelligente Begleiter. Der neue Smart Button ist für diese Zukunft konzipiert und bietet ein persönlicheres Erlebnis. Stellen Sie sich einen Button vor, der sich an Sie anpasst. Egal, ob Sie ein Power-User sind oder Einfachheit bevorzugen, dieser Button arbeitet für Sie, nicht umgekehrt. Wohin auch immer das Leben Sie führt, er passt sich nahtlos Ihrem Lebensstil an. Es ist eine Innovation, die nicht nur intelligent ist, sondern auch intuitiv zu Ihnen passt. Diese Änderung ermöglicht es uns, den Platz des Geräts besser zu nutzen, neue Layouts zu erkunden und strukturelle Verbesserungen vorzunehmen, während die Leistung erstklassig bleibt. Ich kann noch nicht alles verraten, aber glauben Sie mir, dieser Button ist zukunftssicher und unglaublich intuitiv.

Pete Lau hat noch keine Details genannt, aber man kann davon ausgehen, dass diese Neuerung bereits beim OnePlus 15 umgesetzt wird. Wie oben gesehen unterstützen die ersten Bilder diese Annahme.

Kein OnePlus 14 – aber dafür gleich das OnePlus 15

Die Zahlenmystik in China ist immer noch stark und die 14 gilt (wie auch die 4) als Unglückszahlen. Daher will OnePlus angeblich wie auch beim OnePlus 4 auf diesen Namen verzichten. Es wird also kein OnePlus 14 geben, sondern die Namensgebung springt gleich zum OnePlus 15 weiter. In diesem Jahr gibt es also auch wieder ein neues Topmodell – nur mit einem anderen Namen. Dies gilt dann auch für Europa und Deutschland, auch wenn wir mit der 14 keine so großen Probleme haben.

OnePlus 14 soll keinen Alert-Slider mehr haben

Bisher ist noch nicht viel dazu bekannt, was OnePlus in diesem Jahr beim OnePlus 14 plant, aber es gibt Hinweise, dass das Unternehmen den Alert-Slider der Geräte nicht mehr anbieten wird. Stattdessen soll es einen Kamera-Button geben, mit dem man die Kamera der Modelle steuern kann. Damit würden sich die die neuen Modelle doch deutlich vom aktuellen OnePlus 13 abheben.

Allerdings muss man festhalten, dass es in jedem Jahr Gerüchte gab, dass sich OnePlus vom Alert Slider trennt. Bisher hat sich dies aber noch nie bewahrheitet, daher sollte man auch dieses mal eher kritisch sein und warten, ob es andere Bestätigungen für diese Information gibt.

Der Alert Slider ist ein markantes Merkmal der OnePlus-Smartphones. Es handelt sich um einen physischen Schalter auf der linken Seite des Geräts, mit dem man bequem zwischen den Modi Laut, Vibrieren und Stumm wechseln kann. Dies geschieht, ohne das Smartphone zu entsperren oder in den Benachrichtigungsbereich zu gehen.

Der Slider hat drei Positionen:

Laut: Anrufe und Benachrichtigungen klingeln. Vibrieren: Anrufe und Benachrichtigungen vibrieren, Alarms klingeln jedoch weiterhin. Stumm: Alle Anrufe und Benachrichtigungen werden stummgeschaltet, Alarms klingeln jedoch weiterhin.

Man kann den Alert Slider auch so konfigurieren, dass bestimmte Kontakte den Stummmodus übersteuern. Dies ist besonders praktisch, wenn man bestimmte Anrufe oder Benachrichtigungen nicht stören möchte.

Die erwarteten technischen Daten der Geräte

6,7–6,8 Zoll große, abgewinkelte Ecken, ultraschmaler Rahmen – LIPO-Flachbildschirm

Snapdragon 8 Elite 2

7xxx mAh Akku

100 W | 50/80 W kabelloses Laden

Ultraschall-Sensor im Display

IP69

Diese Daten sind bisher natürlich noch nicht bestätigt.