Nothing Phone 3a: offizieller Start ab 329 Euro

Nothing hat die Phone (3a) Serie offiziell vorgestellt. Die Modelle bauen auf dem Phone (2a) auf und bieten ein Dreifach-Kamerasystem mit optischem Zoom, leistungsstarke Snapdragon®-Prozessoren, hellere und reaktionsschnellere Displays sowie neue Funktionen in Nothing OS, wie Essential Space. Die Serie umfasst zwei Designvarianten.

Design

Das Phone (3a) und das Phone (3a) Pro verfügen über eine optimierte Optik und Haptik. Die Glasrückseiten gewähren Einblick in interne Strukturen und Details. Das charakteristische Nothing-Design hebt die neuen Kamerasysteme durch Transparenz hervor und zeigt moderne Technologie offen. Mit einer IP64-Zertifizierung ist die Serie widerstandsfähiger. Der CO2-Fußabdruck beträgt 51,3 kg CO2e – der niedrigste Wert für ein Nothing-Smartphone bisher.

Kamerasysteme

Die Phone (3a) Serie führt Nothing’s fortschrittlichste Kameras ein: ein 50-MP-Hauptsensor, ein Sony-Ultraweitwinkelsensor und erstmals ein optischer Zoom. Die TrueLens Engine 3.0 integriert fortschrittliche Algorithmen, KI-Verarbeitung und Multi-Frame-Technologie für hochqualitative, realistische Aufnahmen.

Tele-Kamera des Phone (3a)

Die Telefotokamera des Phone (3a) kombiniert einen 50-MP-Sensor mit einer f/2.0-Blende und einer äquivalenten Brennweite von 50 mm. Sie ermöglicht detailreiche Aufnahmen auch aus der Distanz. Der 2-fache optische Zoom liefert präzise Nahaufnahmen, während die Sensorauflösung einen bis zu 4-fachen verlustfreien In-Sensor-Zoom unterstützt. Für höhere Vergrößerungen sorgt ein KI-optimierter 30-facher Ultrazoom

Preise und Verfügbarkeit

Phone (3a) ist verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß und Blau (letzteres nicht in den USA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz: 8+128GB – €329 / CHF 299 12+256GB – €379 / CHF 349

ist verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß und Blau (letzteres nicht in den USA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Phone (3a) Pro ist verfügbar in den Farben Grau und Schwarz 12+256GB – €459 / CHF 399

ist verfügbar in den Farben Grau und Schwarz

Kamera-Setup angeteasert [UPDATE Bilder]

Nothing will in diesem Jahr gleich mehrere neue Smartphones auf den Markt bringen und das Unternehmen hat auch schon angekündigt, wann es damit los gehen soll. Am 4. März um 11:00 Uhr MEZ soll das neue Nothing Phone 3a vorgestellt werden und wie immer teasert das Unternehmen dabei im Vorfeld schon stückchenweise die neue Technik an um die mediale Aufmerksamkeit hoch zu halten. Daher gibt es nun auch bereits offizielle Details zur neuen Kamera in den Modellen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das neue Kamerasystem der Phone (3a) Serie wurde gegenüber dem Vorgängermodell Phone (2a) deutlich verbessert und um eine 50-MP-Periskopkamera mit 3-fachem optischem Zoom, 6-fachem In-Sensor-Zoom und 60-fachem Ultrazoom erweitert. Unterstützt durch einen KI-Algorithmus zur Schärfenoptimierung liefert die neue Periskopkamera des Phone (3a) detailreiche Makroaufnahmen und beeindruckende 70-mm-Porträtfotos auf dem Niveau eines Flaggschiff-Smartphones. … Der 50-MP-Hauptsensor der Phone (3a) Serie kann 64 % mehr Licht auf Pixelebene einfangen als jener des Vorgängermodells Phone (2a), was einer 300 % höheren Vollkapazität (Full Well Capacity) entspricht. Ergebnis: Aufnahmen mit mehr Tiefe, klaren Details und reduziertem Bildrauschen, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen.

Zusätzlich ermöglichen die vier Kamerasensoren der Phone (3a) Serie das Aufnehmen von Ultra-HDR-Fotos. Sowohl die Haupt- als auch die Frontkamera können 4K-Videos mit Stabilisierung und Nachtoptimierung aufnehmen.

Der erwartete Preisbereich für das Nothing Phone 3a liegt etwa bei unter 300 Euro für das Basismodell und unter 350 Euro für das Pro-Modell. Diese Schätzungen sind allerdings noch nicht offiziell bestätigt. es ist allerdings jetzt schon klar, dass die Smartphones eher Mittelklasse-Geräte werden und daher nicht zu teuer ausfallen sollte.

