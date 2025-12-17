Xiaomi 13 ultra: Rollout von HyperOS 3 ist gestartet

Xiaomi bereitet den globalen Rollout von HyperOS 3 für das Xiaomi 13 Ultra vor. Die neue Version basiert auf Android 16 und erscheint als OS3.0.1.0.WMAMIXM für die globale Variante sowie als OS3.0.1.0.WMAEUXM für die EEA‑Modelle. Nutzer dürfen sich auf eine spürbar verbesserte Bedienerfahrung, erweiterte KI‑Funktionen und die neue „Super Island“-Live‑Aktivitätsoberfläche freuen, die Benachrichtigungen und Interaktionen dynamischer darstellen soll.

23.02.2025 – Update auf HyperOS 2.1 international gestartet

Xiaomi 13 und 13T werden die neue HyperOS 2.1 Version auf jeden Fall bekommen und das Unternehmen hat den Rollout dafür auch bereits gestartet.Die neue Version sollte zeitnah auch in Deutschland zur Verfügung stehen und ist satte 5.7GB groß.

Die Neuerungen sehen wie folgt aus:

Verbesserte Vollbildanzeige

Gleichzeitige App-Animationen

Anpassbares Startbildschirmraster

Helligkeitssteuerung der Taschenlampe

Neues Leistungs-Dashboard in Game Turbo

Die neue Version kann kostenfrei installiert werden, man sollte aber im WLAN unterwegs sein, um die Handyflat noch übermäßig zu belasten. Sonst ist nach dem Update evenentuell kein Datenvolumen mehr übrig.

So macht man ein Update bei Xiaomi 13 und 13/

Um ein Update auf deinem Xiaomi 13 durchzuführen, folge diesen Schritten:

Öffne die Einstellungen auf deinem Smartphone. Tippe auf Über das Telefon. Tippe auf System-Updates. Tippe auf Nach Updates suchen. Dein Gerät wird nach verfügbaren Updates suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, tippe auf Herunterladen und Installieren.

Falls das Update nicht automatisch angezeigt wird, kannst du es manuell herunterladen und installieren:

Besuche die offizielle Xiaomi-Website oder eine vertrauenswürdige Quelle, um die neueste Firmware für dein Gerät herunterzuladen. Speichere die heruntergeladene Datei auf deinem Smartphone. Öffne die Einstellungen und gehe zu Über das Telefon. Tippe mehrmals auf das MIUI-Logo, bis eine Meldung erscheint, dass die zusätzlichen Funktionen aktiviert wurden. Tippe auf die drei Punkte oben rechts und wähle Update-Paket auswählen. Wähle die heruntergeladene Datei aus und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu installieren.

Stelle sicher, dass dein Akku mindestens zu 50 % geladen ist und du eine stabile Internetverbindung hast, bevor du das Update startest.

Weitere Artikel rund um die Xiaomi 13 Serie