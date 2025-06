Google Pixel 10: Startschuss am 28. August

Es gibt einen neuen Bericht bei Androidheadlines und wenn die Daten stimmen, wird Google in diesem Jahr die Pixel 10 Serie am 28. August offiziell vorstellen. Das wäre etwas später als im Vorjahr, denn das Pixel 9 wurde bereits am 13. August 2024 veröffentlicht. Erwartet werden 4 Modelle:

Google Pixel 10: Das Basismodell mit einem 6,3-Zoll-AMOLED-Display (120 Hz, FHD+), Tensor G5-Chip (3-nm-Verfahren von TSMC), einer Triple-Kamera (50 MP Hauptkamera, 13 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Teleobjektiv mit 5-fach-Zoom) und 12 GB RAM. Erstmals erhält das Standardmodell ein Teleobjektiv, was ein bedeutendes Upgrade gegenüber früheren Basisversionen darstellt. Google Pixel 10 Pro: Ein High-End-Modell mit einem 6,3-Zoll-QHD+-OLED-Display (120 Hz, LTPO), Tensor G5-Chip, 16 GB RAM und einer Triple-Kamera (50 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Teleobjektiv mit 5-fach-Zoom). Es soll sich designmäßig stark am Vorgänger orientieren, mit minimalen Änderungen (0,1 mm dicker). Google Pixel 10 Pro XL: Das größere Pro-Modell mit einem 6,8-Zoll-Display (QHD+, 120 Hz), Tensor G5-Chip, bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Es soll ähnliche Kamera-Spezifikationen wie das Pixel 10 Pro bieten, aber mit größerem Akku (ca. 5060 mAh). Google Pixel 10 Pro Fold: Ein faltbares Modell, das an das Pixel 9 Pro Fold anknüpft. Es soll günstiger werden (ca. 1600 USD statt 1800 USD beim Vorgänger) und mit dem Tensor G5-Chip ausgestattet sein. Genauere Kamera-Details sind noch unklar, aber eine überarbeitete Hauptkamera wird erwartet.

Zusätzlich wird ein Pixel 10a erwartet, das jedoch voraussichtlich erst 2026 als Mittelklasse-Modell erscheint.

Google Pixel 10: jetzt auch offizielle Aufnahmen

Es gibt neues Bildmaterial zum Pixel 10. Bei einem Dreh zum Werbespot für die Geräte wurde auch direkt das Pixel 10 genutzt und Aufnahmen davon bereits jetzt veröffentlicht. Damit bestätigen sich auch die bisherigen Konzepte zum Kamera-Modul und generell dem Design der Pixel 10 Serie.

UPDATE Es gibt weitere Leaks zum Pixel 10 (pro). Demnach sollen die Modelle unter anderem mit 16 GB RAM und256 GB internem Speicher kommen. Dazu hat der Tensor G5 8 Kerne (1+2+3+2 mit 1 × X4 ; 2 × A725 ; 3 × A725 ; 2 × A520). Das Kamera-Modul soll darüber hinaus noch etwas dicker sein als beim Vorgänger.

Mehr neue Details zur Kamera

Die Leaks und Informationen rund um die Google Pixel 10 Serie werden mehr. Klar ist, dass die Geräte den Tensor G5 Prozessor bekommen werden und das dieser von TSMC im 3nm Verfahren gefertigt wird.

Dazu gibt es aber mittlerweile auch Hinweise zur Kamera in den Pixel 10 Modellen. Es wird dabei wohl bei 50 MP Hauptsensor bleiben, aber dazu gibt es in diesem Jahr auch noch einen 5fachen Telephoto Sensor.

Die Kameratechnik im Pixel 10 soll wie folgt aussehen:

50MP Samsung GN8 OIS

10MP Samsung Isocell 3J1 5x Telephoto lens

13MP Sony IMX712m Ultrawide

Eine Bestätigung durch Google für diese Details gibt es aber bisher noch nicht.

Google Pixel 10 soll deutlich schneller booten

Die neue Pixel 10 Serie soll schneller starten als die aktuellen Modelle. Das Booten soll ein Drittel schneller ablaufen (zumindest unter optimalen Umständen) und damit sind die Geräte nach dem Start auch schneller einsetzbar. Hintergrund ist allerdings keine neue Hardware, sondern eine Verbesserung in Android 16 beim Laden der Kernelmodule

Bei piunikaweb schreibt man dazu:

Ein Google-Ingenieur verriet Details: Diese Optimierung verkürzt die Modulladezeit auf dem Pixel 10 um 30 %. Das ist eine deutliche Verbesserung. Erwarten Sie aber nicht, dass Ihr Smartphone insgesamt 30 % schneller startet. Das Booten eines Smartphones ist wie ein Staffellauf mit vielen Schritten – das Laden der Kernelmodule ist nur ein Teil davon. Die Beschleunigung dieses Teils hilft zwar, aber die Gesamtzeitersparnis ist möglicherweise nicht enorm. Trotzdem zählt jede Sekunde, wenn man in Eile ist. Und das Tolle daran: Das gilt nicht nur für das Pixel 10. Die Optimierung ist in Android 16 integriert und wird daher irgendwann auf allen Android-Geräten verfügbar sein. Egal, ob Sie auf das Pixel 10 warten oder bei einer anderen Marke bleiben – schnellere Starts könnten bald möglich sein. Ein Gewinn für alle Android-Nutzer.

Wahrscheinlich wird Google aber diese Änderung zuerst auf den Google 10 umsetzen und danach möglicherweise auf den anderen Pixel Modelle, die Android 16 bekommen. Danach könnten die Geräte der Konkurrenz folgen.

Google Pixel 10: erste Render der neuen Modelle verfügbar

OnLeaks hat für Androidheadlines Render für die Pixel 10 Serie erstellt und es soll wohl wieder ein Pixel 10, ein Pixel 10 pro und ein pro XL geben. Die Render basieren auf den bereits bekannten Details und Abmessungen der Modelle. Es sieht dabei so aus, als würde Google keine größere Änderung beim Design vornehmen. Es bleibt also beim Kamera-Modul, das bereits aus diesem Jahr bekannt ist.

Das ist bereits zur Pixel 10 Serie bekannt

Zum Google Pixel 10 gibt es bereits eine Reihe von Informationen, die auf Leaks, Gerüchten und Berichten basieren. Hier ist ein Überblick über das, was bis zum aktuellen Stand (12. März 2025) bekannt ist:

1. Erscheinungsdatum

Google hat seine Pixel-Geräte traditionell im Herbst vorgestellt, aber die Pixel-9-Serie kam bereits im August 2024. Es wird erwartet, dass die Pixel-10-Serie ebenfalls im Sommer 2025, möglicherweise im August, erscheint. Einige Quellen spekulieren auch über eine Vorstellung rund um die Google I/O im Mai 2025, wobei dies eher für die Ankündigung neuer Features oder einer Mittelklasse wie dem Pixel 10a gelten könnte.

2. Modelle

Die Pixel-10-Serie wird voraussichtlich wieder aus vier Modellen bestehen: Pixel 10 (Basismodell) Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL (größere Variante) Pixel 10 Pro Fold (faltbares Modell)

Die Modellnummern und Codenamen sind teilweise durchgesickert, was auf eine Fortsetzung der aktuellen Strategie hindeutet.

3. Design

Basierend auf geleakten CAD-Rendern wird das Design der Pixel-10-Serie dem der Pixel-9-Serie stark ähneln. Es gibt keine radikalen Änderungen: Das Pixel 10 soll die gleichen Maße wie das Pixel 9 haben (ca. 152,8 x 72,0 x 8,6 mm), mit einem 6,3-Zoll-Display. Das Pixel 10 Pro XL wird ähnliche Dimensionen wie sein Vorgänger haben (ca. 162,7 x 76,6 x 8,5 mm), möglicherweise mit einem 6,8-Zoll-Display. Der Rahmen des Basismodells könnte matt sein, während die Pro-Modelle einen glänzenden Rahmen behalten.

Die ikonische horizontale Kameraleiste bleibt erhalten.

4. Kamera

Eine spannende Neuerung ist beim Basismodell Pixel 10 zu erwarten: Es soll erstmals eine Triple-Kamera mit einem Teleobjektiv erhalten, was es von der günstigeren A-Serie abhebt. Bisher hatten nur die Pro-Modelle drei Kameras.

zu erwarten: Es soll erstmals eine Triple-Kamera mit einem Teleobjektiv erhalten, was es von der günstigeren A-Serie abhebt. Bisher hatten nur die Pro-Modelle drei Kameras. Die Pixel-10-Serie wird weiterhin auf KI-gestützte Fotografie setzen, mit neuen Funktionen wie verbesserter Nachbearbeitung und möglicherweise der Integration externer Kameras als Zusatzgeräte.

5. Prozessor: Tensor G5

Der Tensor G5 wird das Herzstück der Serie sein. Im Gegensatz zu früheren Tensor-Chips, die auf Samsungs Exynos-Technologie basierten, wird der G5 von TSMC gefertigt. Dies verspricht: Bessere Energieeffizienz und Wärmemanagement. Höhere KI-Leistung dank eines neuen Designs mit ARM Cortex-Kernen und einer GPU von Imagination Technologies.

wird das Herzstück der Serie sein. Im Gegensatz zu früheren Tensor-Chips, die auf Samsungs Exynos-Technologie basierten, wird der G5 von TSMC gefertigt. Dies verspricht: Das Modem könnte von MediaTek stammen (statt Samsungs Exynos 5400), was ebenfalls die Akkulaufzeit und Konnektivität verbessern soll.

6. Software: Android 16 und Pixel Sense

Die Pixel-10-Serie wird mit Android 16 ausgeliefert, das neue Features wie Lock Screen Widgets (bereits auf Pixel Tablets verfügbar) und erweiterte Multi-Display-Funktionen für Desktop-Nutzung bringt.

ausgeliefert, das neue Features wie Lock Screen Widgets (bereits auf Pixel Tablets verfügbar) und erweiterte Multi-Display-Funktionen für Desktop-Nutzung bringt. Eine neue App namens Pixel Sense wird erwartet: Ein KI-basierter Assistent, der Daten aus Google-Diensten (z. B. Gmail, Kalender, Chrome) lokal analysiert, ohne sie in die Cloud zu senden. Funktionen wie kontextuelle Vorschläge (z. B. Adressen oder Interessen) und die Analyse von Screenshots zur Produktivität.

wird erwartet:

7. Preis

Der Einstiegspreis des Pixel 10 könnte bei etwa 799 US-Dollar liegen, ähnlich wie bei früheren Modellen. Eine Preiserhöhung wird jedoch nicht ausgeschlossen, insbesondere bei den Pro-Modellen.

8. Weitere Details

Es gibt Hinweise auf Verbesserungen bei der Akkulaufzeit, unterstützt durch den neuen Tensor G5 und das MediaTek-Modem.

Die Serie könnte mit einem Fokus auf KI und Produktivität beworben werden, um Android als Alternative zu Desktop-Systemen zu positionieren.

Das Google Pixel 10 scheint eine evolutionäre Weiterentwicklung zu sein: Keine großen Designänderungen, dafür Verbesserungen bei Kamera, Prozessor und Software. Besonders die Einführung von Pixel Sense und der Wechsel zu TSMC für den Tensor G5 könnten Highlights sein. Da es sich um Leaks handelt, sind einige Details noch spekulativ, und weitere Informationen werden in den kommenden Monaten erwartet.