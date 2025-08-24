Xiaomi 15T (Pro): es bleibt bei MediaTek Dimensity Prozessoren

Die Xiaomi 15T-Serie setzt den jährlichen Innovationszyklus des Herstellers fort und bringt im Vergleich zur 14T-Reihe einige bemerkenswerte Verbesserungen mit sich – sowohl technisch als auch strategisch. Während die 14T-Modelle bereits solide Mittelklasse-Smartphones mit Flaggschiff-Ambitionen waren, hebt Xiaomi mit dem 15T und 15T Pro die Messlatte erneut an, ohne die Preisgrenze zu sprengen.

Das reguläre Xiaomi 15T wird mit dem MediaTek Dimensity 8400 Ultra ausgestattet – ein Chip, der speziell für Gaming und Multitasking optimiert wurde. Im Vergleich zum Vorjahresmodell, das noch auf den Dimensity 8200 setzte, bietet der neue Prozessor eine höhere Energieeffizienz und bessere Grafikleistung. Das 15T Pro hingegen erhält den brandneuen Dimensity 9400+, der aktuell als schnellster MediaTek-Chip gilt und damit eine klare Kampfansage an die Snapdragon-Elite darstellt.

Auch beim Akku legt Xiaomi nach: Der Energiespeicher wächst beim Pro-Modell auf 5.500 mAh – rund 10 % mehr als beim 14T Pro – und unterstützt nun 90 Watt Schnellladen. Das Standardmodell bleibt bei 67 Watt, was im Mittelklasse-Segment weiterhin überdurchschnittlich ist. Die Kameraausstattung wurde ebenfalls überarbeitet: Das 15T Pro bietet ein Triple-Setup mit zwei 50-MP-Sensoren (Haupt- und Teleobjektiv) sowie einem 13-MP-Ultraweitwinkel. Die Selfie-Kamera stammt von Samsung und liefert 32 MP – ein Upgrade gegenüber dem 20-MP-Sensor des Vorjahres.

Erste Hinweise zum Design geleakt

Neue geleakten Informationen zur Xiaomi 15T-Serie geben einen spannenden Ausblick auf das Design und die Ausstattung der kommenden Smartphones. Das Xiaomi 15T setzt auf eine flache Rückseite und richtet sich mit seinem klassischen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss an Nutzer, die Wert auf bewährte Funktionen legen. Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 8400+, unterstützt von 67-Watt-Schnellladen. Das Xiaomi 15T Pro hingegen präsentiert sich mit einem eleganten, gebogenen Gehäuse und verzichtet auf den Kopfhöreranschluss zugunsten eines modernen, kabellosen Nutzungskonzepts. Es wird vom leistungsstärkeren Dimensity 9400+ angetrieben und bietet eine beeindruckende Ladegeschwindigkeit von 90 Watt. Beide Modelle zeigen Xiaomis Strategie, Funktionalität und Premium-Design zu kombinieren, wobei sich das Pro-Modell klar an anspruchsvollere Nutzer richtet. Die weltweite Markteinführung wird für August oder September 2025 erwartet und dürfte Xiaomi erneut als starken Player im oberen Mittelklasse-Segment positionieren.

Xiaomi 15T Pro in IMEI-Datenbank aufgetaucht

Das kommende Xiaomi-Flaggschiff 15T Pro ist in der GSMA-IMEI-Datenbank unter den Modellnummern 2506BPN68R und 2506BPN68G registriert worden. Die Einträge deuten auf eine baldige Markteinführung in verschiedenen Regionen hin. Demnach soll das Gerät unter anderem in Europa, der Türkei, Indonesien, Taiwan, Russland und Japan verfügbar sein. Indien hingegen wird das Modell offenbar nicht erhalten. Für den chinesischen Markt ist eine nahezu baugleiche Variante unter dem Namen Redmi K80 Ultra vorgesehen.

Die Eintragung belegt Xiaomis fortgesetzte Strategie einer differenzierten Produktvermarktung. Während wichtige Regionen gezielt mit dem 15T Pro bedient werden, erfolgt der Marktzugang in China über ein branding-spezifisches Schwestermodell. In Indien dürfte Xiaomi mit einem alternativen Gerät oder späteren Launch planen.

UPDATE Nun ist auch das normale Xiaomi 15T Modell bei der IMEI aufgetaucht. Die technischen Daten sehen wie folgt aus:

Angetrieben durch den Dimensity 8400+ Chipsatz

50-MP- und 32-MP-Kamerasystem

5500-mAh-Akku mit 67-W-Schnellladefunktion

GLobale Version nur in Europa, der Türkei, Indonesien und Taiwan.

Erste Leaks zum Xiaomi 15T

Xiaomi arbeitet auch in diesem Jahr an T-Modellen zur Xiaomi 15 Serie und wenn die aktuellen Leaks stimmen, verbaut das Unternehmen dabei wieder richtig interessante Technik. Das Xiaomi 15T pro soll ein 6,8 Zoll Display bekommen und für die Power der Modelle sorgt der neue Dimensity 9400+ Prozessor. Dazu soll der Akku 7000mAh Leistung bieten – das ist aber noch eher unsicher.

Leider bleibt es wohl auch in diesem Jahr dabei, dass die Serie nur aus Xiaomi 15T und Xiaomi 15T pro bestehen wird. Das Xiaomi 15 Ultra bekommt also keine T-Version.

Diese Details sind bereits zum Xiaomi 15T bekannt

Zum Xiaomi 15T sind bereits einige Informationen bekannt, die größtenteils aus Leaks und Hinweisen in Xiaomis HyperOS 2.1-Software stammen. Hier ein Überblick über das, was bisher durchgesickert ist:

Codename : Das Xiaomi 15T trägt den internen Codenamen „Klimt“, benannt nach dem österreichischen Künstler Gustav Klimt. Dies folgt Xiaomis Tradition, T-Modelle nach berühmten Malern zu benennen.

: Das Xiaomi 15T trägt den internen Codenamen „Klimt“, benannt nach dem österreichischen Künstler Gustav Klimt. Dies folgt Xiaomis Tradition, T-Modelle nach berühmten Malern zu benennen. Prozessor : Es wird erwartet, dass das Xiaomi 15T mit dem MediaTek Dimensity 8400 Ultra Chip ausgestattet ist. Dieser Prozessor soll eine starke Leistung für Gaming und Multitasking bieten, allerdings weniger leistungsstark als der Dimensity 9400+, der vermutlich im Xiaomi 15T Pro zum Einsatz kommt.

: Es wird erwartet, dass das Xiaomi 15T mit dem MediaTek Dimensity 8400 Ultra Chip ausgestattet ist. Dieser Prozessor soll eine starke Leistung für Gaming und Multitasking bieten, allerdings weniger leistungsstark als der Dimensity 9400+, der vermutlich im Xiaomi 15T Pro zum Einsatz kommt. Markteinführung : Die Xiaomi 15T-Serie, bestehend aus dem 15T und dem 15T Pro, wird voraussichtlich im September 2025 im Rahmen eines Xiaomi-Events vorgestellt. Dies basiert auf dem bisherigen Muster des Unternehmens, T-Modelle und Foldables wie das Mix Flip gemeinsam zu veröffentlichen.

: Die Xiaomi 15T-Serie, bestehend aus dem 15T und dem 15T Pro, wird voraussichtlich im September 2025 im Rahmen eines Xiaomi-Events vorgestellt. Dies basiert auf dem bisherigen Muster des Unternehmens, T-Modelle und Foldables wie das Mix Flip gemeinsam zu veröffentlichen. Verfügbarkeit : Leaks zu Modellnummern (z. B. „25069PTEBG“ für das 15T) deuten darauf hin, dass das Gerät global erhältlich sein wird, einschließlich Europa und Deutschland. Indien wird jedoch, wie bei früheren T-Serien, ausgeschlossen.

: Leaks zu Modellnummern (z. B. „25069PTEBG“ für das 15T) deuten darauf hin, dass das Gerät global erhältlich sein wird, einschließlich Europa und Deutschland. Indien wird jedoch, wie bei früheren T-Serien, ausgeschlossen. Positionierung: Die T-Serie von Xiaomi ist bekannt dafür, Premium-Leistung zu einem erschwinglicheren Preis als die Flaggschiff-Modelle (wie das Xiaomi 15 oder 15 Ultra) zu bieten. Das 15T wird vermutlich etwas abgespeckte Spezifikationen im Vergleich zum 15T Pro haben, etwa einen weniger leistungsstarken Prozessor und möglicherweise langsameres Laden.

Da es sich um vorläufige Informationen handelt, die auf Leaks basieren, könnten sich Details bis zur offiziellen Ankündigung noch ändern. Xiaomi hat auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 bereits das Xiaomi 15 und 15 Ultra vorgestellt, was den Fokus aktuell auf diese Modelle lenkt, während die T-Serie als nächste Welle später im Jahr erwartet wird. Weitere technische Details wie Kamera, Display oder Akkukapazität sind für das 15T bisher nicht konkret bekannt, aber es wird erwartet, dass es in der Tradition der Serie ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

BILD Xiaomi 15