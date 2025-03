Apple: 1 Milliarde Dollar für AI-Rechenzentren

Apple scheint mittlerweile doch mehr in Sachen AI unternehmen zu wollen und setzt zukünftig nicht nur auf die Technik von Drittanbietern um die eigenen Geräte mit AI-Funktionen auszustatten. Angeblich baut das Unternehmen nun eigene Rechenzentren auf und hat daher 1 Milliarde Dollar in NVIDIA Technik investiert um entsprechende Power zu haben. Bestellt wurden wohl teure GB300 NVL72-Systeme – offen bleibt, wann diese zur Verfügung stehen werden.

Bei patentlyapple schreibt man dazu:

Apple verhielt sich einst abwartend, als andere große Technologieunternehmen massiv in Rechenzentren für künstliche Intelligenz investierten. Diese Situation scheint sich jedoch nun geändert zu haben, und Apple hat erkannt, dass es sich dem Wettbewerb um Rechenzentren für künstliche Intelligenz anschließen muss. Laut einem Bericht des Loop Capital-Analysten Ananda Baruah vom Montagabend bestellt Apple GB300 NVL72-Systeme im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar bei Nvidia. Er wies darauf hin, dass dies etwa 250 Servern entspricht, deren Preis jeweils zwischen 3,7 und 4 Millionen US-Dollar liegt. Ein GB300 NVL72-System ist eine umfassende Plattform, die mehrere GPUs, fortschrittliche Netzwerktechnologien und optimierte Software-Stacks kombiniert, um außergewöhnliche Leistung zu erzielen. Es eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen wie generative KI und Hochleistungsrechnen.

Was genau Apple mit der neuen Technik plant, ist noch nicht bekannt, aber es sieht so aus, als würde man an eigenen Lösungen für Apple Intelligence und die neuen Siri-Funktionen arbeiten und benötigt dafür richtig viel Rechenpower um die AI Modelle zu trainieren. Damit könnte man zukünftig unabhängig von anderen LLM Modellen werden und kann unter Umständen auch Neuerungen anbieten, die es bei anderen Systemen bisher nicht gibt.