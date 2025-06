Samsung Galaxy S25 Ultra: Akku Probleme auch nach dem Juni-Update

Das Juni-Update für die Galaxy S25 Serie und auch für das Samsung Galaxy S25 Ultra steht bereit. Allerdings scheint es keine Lösung für die geringe Akku-Laufzeit der Ultra-Modelle mitzubringen, denn Nutzer, die das Update bereits installiert haben, berichten davon, dass sich der Akku weiter ziemlich schnell entleert. Die Akkulaufzeiten sollen nach dem Update sogar noch geringer ausfallen.

Allerdings ist es nach einem Update nicht unbedingt ungewöhnlich, dass der Akku schneller leer geht, weil meistens im Hintergrund größere Datenoptimierungen vorgenommen werden. Daher sollte man noch 48 Stunden warten, um die tatsächlichen Laufzeiten zu beurteilen. Generell sieht es aber so aus, als hätte Samsung weiter ein Problem mit der Akkuleistung beim Galaxy S25 Ultra.

Google hatte angeblich den Fehler beim Akku des Galaxy S25 Ultra identifiziert und die Instagram-App für das Problem als Ursache ausgemacht. Eine neue Version der App wurde darauf hin veröffentlicht und Nutzer sollten auf diese Version updaten. Leider gibt es aber nach wie vor Meldungen, dass auch nach dem Update der Akku schneller geleert wird als erwartet.

Auf X schreibt ein Nutzer dazu:

Auch das Update der Instagram App scheint daher keine definitive Besserung bei den Akku Problemen der Modelle zu bringen.

Viele Nutzer hatten gehofft, dass sich die Laufzeiten der Samsung Galaxy S25 Ultra Modelle mit dem Mai-Update verbessern würden. Leider hat sich das nicht bestätigt. Die ersten Berichte deuten darauf hin, dass es nach wie vor ein Problem mit den Akkulaufzeiten gibt und die Geräte recht schnell nachgeladen werden müssen. Teilweise sind Nutzer sogar der Meinung, dass das Mai-Update das Problem noch verschlimmert hat – der Akku der Galaxy S25 Ultra also noch schneller leer geht als vorher.

Das April-Update für die Galaxy S25 Modelle ist durch, allerdings berichten viele Nutzer, dass sich an den Akku-Laufzeiten wenig geändert hat. Auch mit der neusten Version ist der Akku vergleichsweise schnell leer. Selbst bei eher moderater Nutzung kommen viele Verbraucher nicht auf 24 Stunden Laufzeit und eine Verbesserung ist bisher nicht zu sehen.

Die Nutzer der Samsung Galaxy S25 Ultra sind weiterhin teilweise unzufrieden mit der Akku Leistung der Premium-Modelle, denn diese fällt manchmal sehr unterschiedlich aus und es kann sein, dass die Geräte daher nur wenige Stunden nutzbar sind, bis der Akku zu schwach wird.

Im Samsung Forum schreibt ein Nutze beispielsweise zu seinem Samsung Galaxy S25 Ultra:

Meins ist sehr unzuverlässig, an manchen Tagen verbraucht es kaum Akkuleistung, an anderen ist es nach etwa 4 Stunden leer. Mir ist aufgefallen, dass es an manchen Tagen auch nicht lädt. Ich habe es gestern tagsüber aufgeladen, weil der Akkustand auf 15 % gefallen war, aber als ich es über Nacht aufgeladen habe, hat es nicht geladen, sodass es morgens bei 60 % lag. Ich bin mit diesem Telefon wirklich nicht zufrieden und bereue den Umstieg von meinem S20FE.