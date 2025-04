Apple profitiert von Zoll-Ausnahmen für Smartphones und PC

Gute Nachrichten für Apple. US-Präsident Trump rudert bei den Zöllen weiter zurück und will die 145 Prozent Besteuerung für Produkte aus China für bestimmte Bereiche aussetzen. Das hat die Zoll- und Grenzschutzbehörde in den USA mitgeteilt. Unter anderem sollen PC und auch Smartphones davon profitieren. Apple dürfte also zumindest kurzfristig keine höhere Produktionspreise zu befürchten haben. Allerdings ist kaum vorhersagbar, was Trump als nächstes plant, daher bleibt unsicher, wie sich die Preise auf dem internationalen Markt entwickeln werden. Daher wird es wohl eine gewissen Sicherheitspuffer bei den zukünftig Preisen geben, den die Verbraucher tragen müssen.

So ganz klar ist die Ausnahmeregelung dazu nicht. Das jüngste Update des US-Zoll- und Grenzschutzes (CBP, CSMS Nr. 64724565) ermöglicht es Importeuren seit dem 9. April, die Ausnahme vom gegenseitigen Zoll unter der Position 9903.01.63 (ein 125%iger Zoll auf China) zu erklären. Das Weiße Haus erhöhte die Zölle auf China jedoch per Executive Order vom 11. April auf 145 %. Diese Änderung ist noch nicht im Update des CBP enthalten. Generell muss man festhalten, dass die iPhone-Fertigungslinien in China, die US-Modelle produzieren, am 9. April ihre Produktion eingestellt haben und diese bisher nicht wieder aufgenommen wurde. Daran hat auch diese Ausnahmeregelung bisher nichts geändert.

Zölle belasten das Unternehmen massiv

Die neuen Zölle, die Donald Trump verkündet hat, kamen in der Wirtschaft generell nicht gut an und haben vor allem US-amerikanische Unternehmen massive Kursverluste beschwert. Auch Apple ist betroffen. Die Aktie des Unternehmens hat teilweise einen Zehntel des Wertes an nur einem Tag verloren.

Hintergrund ist, dass Apple zwar selbst ein US-Unternehmen ist, aber viele Vorprodukte für die iPhone und die anderen Geräte und auch die Smartphones selbst in anderen Ländern hergestellt werden. Da 85–90 % der Apple-Hardware in China und der Rest in Indien und Vietnam produziert werden, werden die neuen Zolltarife der Trump-Administration – 54 %, 26 % bzw. 46 % – die Kosten für den Hardwareexport in die USA spürbar erhöhen. Sollte Apple die Preise nicht anpassen, könnte die Bruttomarge des Unternehmens um etwa 8,5–9 % zurückgehen.

Trump will mit seinen Zöllen eigentlich erreichen, dass die Produktion zurück in die USA geholt wird. Das scheint aber zumindest kurz- und mittelfristige kaum machbar, weil dafür die Standorte fehlen und dazu wäre die Produktion dann wohl auch noch teuer als in der aktuellen Situation mit den neuen Zöllen.

Bis 2025 wird erwartet, dass mindestens 15 % der weltweiten iPhone-Produktion nach Indien verlagert werden (im Vergleich zu 10–12 % im Jahr 2024). Da China der Trump-Administration voraussichtlich keine Zollbefreiungen gewähren wird, könnte Apple den Rückgang der Bruttomarge ohne Preisanpassungen auf 5,5–6 % begrenzen, vorausgesetzt, Indien und Vietnam profitieren von neuen US-Abkommen mit Zollbefreiungen.

Es scheint daher wahrscheinlich, dass Apple die Preise erhöhen muss und das könnte dazu führen, dass das Unternehmen weniger Technik verkauft. Aktuell sehen die meisten Investoren daher ein schwieriger Marktumfeld für Apple und greifen lieber zu anderen Aktien.