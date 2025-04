OnePlus 13T: Erstes Modell ohne Alert-Slider

OnePlus wird auch in diesem Jahr wieder eine T-Serie anbieten. Die OnePlus 13 werden also in einigen Monaten durch die OnePlus 13T abgelöst werden und wenn di bisherigen Details zu den Modelle stimmen, wird das Unternehmen zum ersten Mal auf eine Alert-Slider verzichten. Stattdessen sollen die neuen Smartphones eine neue Action-Taste bekommen. Über diese kann man ebenfalls die Geräte stumm schalten und dazu gibt es noch weitere Funktionen. Diese neue Taste wird den Alert Slider ersetzen – wahrscheinlich dann auch beim kommenden OnePlus 15.

Was ist bereits zum OnePlus 13T bekannt?

Zum OnePlus 13T gibt es bisher keine offiziellen Angaben von OnePlus, aber basierend auf Leaks und Gerüchten, die in Tech-Medien und auf Plattformen wie X kursieren, lassen sich einige Details zusammenfassen. Hier ist, was bisher bekannt ist:

Das OnePlus 13T wird als kompaktes Flaggschiff positioniert, das sich vom größeren OnePlus 13 abhebt. Es soll ein 6,3-Zoll-Display (vermutlich ein 1,5K-OLED mit 120 Hz Bildwiederholrate) erhalten, was es deutlich handlicher macht als das 6,82-Zoll-Modell des OnePlus 13. Trotz der kleineren Größe wird eine beeindruckende Akkukapazität von 6200 mAh erwartet, die sogar die 6000 mAh des OnePlus 13 übertrifft, gepaart mit 80W-Schnellladung.

Angetrieben wird es vermutlich vom Snapdragon 8 Elite, dem gleichen High-End-Chip wie im OnePlus 13, was eine erstklassige Leistung verspricht. Speichervarianten könnten bis zu 16 GB RAM (LPDDR5X) und 512 GB Speicher (UFS 4.0) umfassen. Die Kamera könnte ein Dual-Setup mit einer 50-MP-Hauptkamera (mit optischer Bildstabilisierung) und einer 50-MP-Telekamera (2x Zoom) bieten, während die Frontkamera mit 32 MP spekulativ ist. Eine Zusammenarbeit mit Hasselblad, wie beim OnePlus 13, wird ebenfalls angenommen.

Designtechnisch wird ein Metallrahmen mit Glasrückseite erwartet, möglicherweise mit IP68/69-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz. Ein sogenannter „Action Button“ wird erwähnt, ähnlich wie bei Apples iPhone, dessen Funktion aber unklar bleibt. Das Gerät soll mit OxygenOS 15 auf Basis von Android 15 laufen.

Der Launch wird für Ende April 2025 in China prognostiziert, wobei unklar ist, ob und wann es international erscheint. Preislich könnte es günstiger als das OnePlus 13 sein, das bei etwa 899 € startet, um als „preiswertestes Snapdragon 8 Elite“-Smartphone zu konkurrieren.

Diese Informationen beruhen auf Leaks (z. B. von Digital Chat Station auf Weibo) und sind nicht bestätigt. OnePlus könnte die Spezifikationen noch ändern, daher sollten die Angaben mit Vorsicht betrachtet werden.

BILD OnePlus 12