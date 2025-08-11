Samsung Galaxy S21: One UI 8 für die FE Version aufgetaucht

Gute Nachrichten für Nutzer des Samsung Galaxy S21 FE: es ist eine Testversion aufgetaucht, die sowohl Android 16 als auch One UI 8 beinhaltet. Damit bestätigt sich, dass auch diese Modelle noch das Update auf die neuste Version bekommen werden. Leider gibt es bisher noch keine Zeitpunkt, wann das Update zur Verfügung stehen wird. Man kann aber davon ausgehen, dass zuerst die neueren Modelle One UI 8 bekommen werden und das Galaxy S21 FE noch etwas warten muss.
Inhaltsverzeichnis
One UI 7 Update läuft (zumindest in Süd-Korea)
Es hat lange gedauert, aber nun scheint Samsung das One UI 7 Update richtig schnell ausrollen zu wollen. In Süd-Korea haben mittlerweile alle Top-Modelle bis zum Galaxy S21 die neue Version bekommen und auch beim Galaxy S21 kann man bereits One UI 7 inklusive Android 15 installieren.
Für Deutschland gibt es dieses Update bisher leider noch nicht. Man kann aber recht sicher davon ausgehen, dass die neue Version zeitnah auch in Deutschland ankommen wird. Ursprünglich war vom 23. Mai als Datum für das Update die Rede. Wir rechnen aber damit, dass die neue Version wohl schneller auch in Deutschland verfügbar sein wird.
So macht man ein Update beim Galaxy S21
Um dein Samsung Galaxy S21 zu aktualisieren, folge diesen Schritten:
- WLAN-Verbindung herstellen: Stelle sicher, dass dein Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, da Updates oft groß sind und mobile Daten Kosten verursachen können.
- Einstellungen öffnen: Gehe auf deinem Galaxy S21 in die Einstellungen-App.
- Software-Update auswählen: Scrolle nach unten und tippe auf Software-Update.
- Nach Updates suchen: Wähle Herunterladen und installieren. Dein Gerät sucht nun nach verfügbaren Updates.
- Update herunterladen: Wenn ein Update verfügbar ist, tippe auf Herunterladen. Nach dem Download kannst du entscheiden, ob du das Update sofort oder später installieren möchstest. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Gerät neu starten: Während der Installation kann sich dein Smartphone mehrmals neu starten. Stelle sicher, dass der Akku mindestens zu 50 % geladen ist oder das Gerät am Ladegerät angeschlossen ist.
Zusätzliche Tipps:
- Backup erstellen: Es wird empfohlen, vor einem Update ein Backup deiner Daten zu machen, um Datenverlust zu vermeiden.
- Speicherplatz prüfen: Stelle sicher, dass genügend Speicherplatz auf dem Gerät verfügbar ist. Falls nicht, lösche ungenutzte Apps oder temporäre Dateien.
- Automatische Updates: Du kannst automatische Updates aktivieren, indem du in den Software-Update-Einstellungen Automatisch herunterladen aktivierst. So wirst du benachrichtigt, sobald Updates verfügbar sind.
- Probleme nach Update: Falls Probleme auftreten, überprüfe die FAQ auf der Samsung-Website oder kontaktiere den Support.
Hinweis zu Android 15 / One UI 7:
Das Galaxy S21 hat kürzlich das Update auf Android 15 mit One UI 7 erhalten, was das letzte große Betriebssystem-Update für diese Serie ist. Sicherheitsupdates werden noch bis Januar 2026 bereitgestellt, allerdings nur noch vierteljährlich statt monatlich. Falls das Update nicht angezeigt wird, kann es sein, dass es in deiner Region noch nicht ausgerollt wurde. Wiederhole die Suche in ein paar Tagen oder starte das Gerät neu.
Weitere Links rund um die Samsung Galaxy S21 Serie
- Galaxy S21 mit Vertrag im Preisvergleich
- Galaxy S21 ohne Vertrag im Preisvergleich
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Screenshot erstellen und speichern
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Handbuch und Anleitung in Deutsch
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra Backup machen und wieder einspielen
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Reset und Werkseinstellungen
- Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Simkarte einlegen
