Apple iPhone Fold: 8 Zoll Display erwartet

Laut Marc Gurman im Power On-Newsletter wird das Gerät ein völlig neues Designkonzept verfolgen, das sich wie ein Buch öffnen lässt. Im aufgeklappten Zustand soll ein großzügiges 8-Zoll-Innendisplay zur Verfügung stehen, während das Außendisplay mit etwa 5 bis 6 Zoll die gewohnte iPhone-Nutzung ermöglicht. Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung, auf Face ID zu verzichten und stattdessen Touch ID in der Seitentaste zu integrieren – eine Maßnahme, die dem extrem schlanken Gehäuse von nur 9,5 mm geschuldet ist.

Apple entwickelt zudem eine neue Benutzeroberfläche, die speziell auf Multitasking und die Dual-Screen-Nutzung ausgelegt ist. Auch technisch setzt das Unternehmen auf Innovation: Ein leistungsstarker 5500 mAh Akku sowie das hauseigene C2-Modem sollen für hohe Effizienz und Geschwindigkeit sorgen. Der SIM-Slot entfällt vollständig, was auf eine eSIM-only Strategie hindeutet. Preislich wird das iPhone Fold im Premiumsegment angesiedelt sein – mit einem erwarteten Einstiegspreis von rund 2.000 US-Dollar. Apple reagiert damit auf den wachsenden Foldable-Markt, insbesondere in Asien, und positioniert das Gerät als strategisches Produkt mit hoher Symbolkraft. Es ist Teil eines umfassenden Redesign-Plans, der das iPhone grundlegend neu definieren soll.

Samsung liefert die Falt-Technik

Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat weitere Details zum faltbaren iPhone im kommenden Jahr veröffentlicht. Demnach wird Samsung wohl die wesentliche Technik für das faltbare Display liefern und vor allem das Scharnier zur Verfügung stellen. Kuo schreibt dazu:

Meine jüngste Branchenumfrage zeigt, dass Apple voraussichtlich die faltenfreie Displaylösung von SDC (Samsung Display) anstelle eines eigenen Designs übernehmen wird, um eine stabile Massenproduktion des faltbaren iPhones in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu gewährleisten. Diese Entscheidung kommt Zulieferern zugute, die eng mit SDC verbunden sind. Fine M-Tec, ein Lieferant von Display-Metallplatten (auch als interne Scharniere bezeichnet), ist dabei der größte Nutznießer.

Daneben soll auch Finne M-Tec weitere Komponenten für das Display der faltbaren iPhone zur Verfügung stellen:

Fine M-Tec wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 mit der Auslieferung von Display-Metallplatten für das faltbare iPhone beginnen. Die Stückpreise liegen zwischen 30 und 35 US-Dollar. Die Auslieferungen werden voraussichtlich 13 bis 15 Millionen Einheiten im Jahr 2026 erreichen und damit aufgrund von Produktionsverlusten und Lagerbedarf für Reparaturen die endgültigen Produktionsmengen übersteigen. Dank der engen Partnerschaft mit SDC wird Fine M-Tec voraussichtlich zum Hauptlieferanten mit einem geschätzten Lieferanteil von 80 % oder mehr werden.

Der Zeitplan für die neuen Geräte im kommenden Jahr scheint damit gesichert.

Apple iPhone Fold soll im 2. Halbjahr 2026 kommen

Apple Analyst Ming-Chio Kuo hat den Zeitplan für die faltbaren iPhone präzisiert. Nach seinen Daten kommen die neuen iPhone Fold in der ersten Version im zweiten Halbjahr 2026 und Apple plant wohl auch bereits einen Nachfolger für 2027. Die Fold-Modelle werden daher wohl auch jährlich aktualisiert und mit einer neuen Modellversion versehen. Unklar ist, ob die iPhone Fold zusammen mit mit iPhone 18 vorgestellt werden, oder ob Apple dafür ein extra Event plant.

Scharnierkomponenten aus Flüssigmetall

Apple arbeitet beim kommenden faltbaren iPhone an einer neue Technik für die kritischen Stellen: die Scharniere. Diese sollen bei den neuen Geräten im Druckgussverfahren aus Flüssigmetall gefertigt werden und daher deutliche Vorteile gegenüber den aktuellen Ansätzen bieten. Apple Analyst Ming-Chi Kuo geht aber davon aus, dass diese Technik bald auch von anderen Herstellern adaptiert wird.

Kuo schreibt dazu:

Laut aktuellen Branchenstudien konzentriert sich Apple darauf, die Haltbarkeit zu verbessern, die Bildschirmflachheit zu optimieren und Knickspuren im Design seines faltbaren iPhones zu minimieren. Um diese Ziele zu erreichen, werden Schlüsselkomponenten wie die Scharniere im Druckgussverfahren aus Flüssigmetall gefertigt. Als exklusiver Flüssigmetalllieferant dürfte EonTec von dieser Entwicklung vor allem profitieren. Apple verwendet Flüssigmetall bereits seit Jahren für kleine Komponenten (wie SIM-Auswerferstifte), doch das faltbare iPhone markiert den ersten größeren Einsatz des Materials in einem wichtigen mechanischen Bauteil. Bis Ende 2024 hat EonTec über 10 Millionen zentrale Wellen – wichtige Scharnierkomponenten aus Flüssigmetall – ausgeliefert. Da sich Android-Smartphone-Marken auf den Wettbewerb mit dem kommenden faltbaren iPhone vorbereiten, wird erwartet, dass sie zunehmend Flüssigmetall für ihre Scharniere einsetzen und so das rasante Wachstum des Flüssigmetallmarktes vorantreiben.

Eventuell ist diese neue Technik auch ein Grund, warum Apple so lange mit der Entwicklung von faltbaren Modellen benötigt, weil der Einsatz noch neu ist und daher umfangreiche Tests und Neu-Entwicklungen notwendig sind.

iPhone Fold soll über 2.000 Dollar kosten

Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat eine Reihe von neue Details rund um das faltbare iPhone von Apple veröffentlicht und bestätigt somit, dass Apple weiter in diesem Bereich entwickelt. Die Geräte sollen aber erst im 4. Quartal 2026 zur Verfügung stehen und dazu zwischen 2.000 und 2.500 Euro kosten. Die iPhone Fold (der genaue Name ist noch nicht bekannt) werden also die teuersten iPhone werden, die Apple anbietet.

Hardwarespezifikationen

Touch ID kehrt als Seitentaste zurück, da Face ID aufgrund von Dicke und Platzmangel im Inneren fehlen könnte.

Das faltbare iPhone wird ein Design im Buchstil haben und über ein faltenfreies Innendisplay von ca. 7,8 Zoll und ein Außendisplay von ca. 5,5 Zoll verfügen.

Die Rückkamera verfügt über eine Dual-Linsen-Konfiguration, wobei eine Frontkamera sowohl im gefalteten als auch im entfalteten Zustand verfügbar ist.

Im gefalteten Zustand wird es 9–9,5 mm dick sein und im entfalteten Zustand 4,5–4,8 mm.

Das Scharnier wird aus Edelstahl und Titanlegierung bestehen, während das Gehäuse aus Titanlegierung besteht.

Es werden dieselben hochdichten Batteriezellen wie das ultradünne iPhone 17 verwendet.

Es bleibt also dabei: Fans müssen noch mehr als ein Jahr auf die neuen Modelle warten.

Apple iPhone Fold bekommt Codenamen V68

Apple hat nach Angaben von Zulieferern bei verschiedenen Anbietern Informationen und Spezifikationen rund um faltbare Displays und Komponenten abgefragt. Das bestätigt einmal mehr, dass Apple in diesem Bereich entwickelt, aber zeigt auch, dass mit fertigen Produkten wohl noch nicht unbedingt kurzfristig zu rechnen ist. Patentlyapple schreibt dazu:

Branchenquellen zufolge hat Apple kürzlich eine Informationsanfrage (RFI) im Zusammenhang mit der Entwicklung faltbarer Produkte an Samsung Display und LG Display gesendet. RFI ist ein Dokument, das in einer Phase vor der Angebotsanfrage (RFQ) ausgetauscht wird, die vom Hersteller des Sets an den Teilehersteller gesendet wird, nachdem die Produktspezifikationen festgelegt wurden. In der RFI-Phase erkundigen sie sich nach technologiebezogenen Informationen, die für die Produktentwicklung erforderlich sind.

Dabei geht es allerdings nicht unbedingt nur um iPhone Fold Modelle, sondern generell um faltbare Produkte von Apple. Es kann durchaus sein, dass im iPad Bereich oder bei den Mac faltbare Devices entwickelt werden, die noch vor einem faltbaren iPhone auf den Markt kommen können. Dazu dürfte auch eine spannende Frage sein, wie weit die Konkurrenz mittlerweile in diesem Segment ist, wenn Apple zum ersten Mal eigene Geräte mit faltbarem Display auf den bringt.

UPDATE Laut TheInformation gibt es mittlerweile auch einen internen Code-Namen für das faltbare iPhone. Dieser soll V68 lauten und damit bestätigt sich einmal mehr, dass Apple weiter an diesem Projekt arbeitet und es daher früher oder später auch ein faltbares Smartphone von Apple geben wird.

UPDATE II Apple hat laut dem Portal TheElec mit verschiedenen Zulieferern aus Korea Geheimhaltungserklärungen unterzeichnet, die verschiedene Projekte mit faltbaren Geräten betreffen. Die Entwicklung und Produktion der neuen Modelle wird also langsam vorbereitet.

Foldables: Samsung liefert das Ultra Thin Glas an Apple

Das Ultra Thin Glass von Samsung wird wohl zum ersten Mal bei den neuen Samsung Galaxy Z Fold 6 Modellen zum Einsatz kommen und es gibt eine Vereinbarung, nach der auch Apple Zugriff auf Display mit dieser Technik bekommt. Ein faltbares Apple Gerät könnte daher auch mit Ultra Thin Glass ausgestattet sein – wann auch immer die neue Technik von Apple auf den Markt gebracht wird.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu:

Samsungs neues, dickeres Glas würde pünktlich zu den ersten faltbaren Geräten von Apple eintreffen. Kürzlich berichtete DigiTimes, dass Samsung und Apple eine Vereinbarung zur Lieferung von Faltbildschirmen an den Cupertino-Riesen getroffen hätten. Einer der größten Zweifel von Apple an diesen Geräten war offenbar die Haltbarkeit. Die Quelle behauptet jedoch, Samsung habe es geschafft, sie von der Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit seiner Faltbildschirme zu überzeugen. Es ist noch nicht bekannt, welches das erste Apple-Gerät mit faltbarem Bildschirm sein wird. Es ist unklar, ob es ein iPhone, ein iPad oder sogar ein Mac (oder sogar alle) sein wird. Jeff Pu, ein Analyst von Haitong International Securities, hat angedeutet, dass Apple einen faltbaren 20,3-Zoll-Bildschirm für einen Mac testet. Darüber hinaus würde das Unternehmen faltbare Bildschirme mit 7,9 und 8,3 Zoll testen. Letzteres wäre für ein mögliches faltbares iPhone.

Laut The Elec soll das Glas des Galaxy Z Flip 6 im Vergleich zum Vorgänger Z Flip 5 deutlich dicker sein. Mit einer Dicke von 50 Mikrometern gegenüber 30 Mikrometern beim Vorgängermodell erhöht sich die Dicke des ultradünnen Glases (UTG) des neuen Z Flip somit um rund 65 %.

Diese zusätzliche Dicke des Glases könnte mehrere Vorteile in puncto Haltbarkeit und Ästhetik bringen:

Erhöhte Kratzfestigkeit: Die Bildschirmoberfläche dürfte deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abnutzungen durch den täglichen Gebrauch sein.

Die Bildschirmoberfläche dürfte deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abnutzungen durch den täglichen Gebrauch sein. Reduzierte Sichtbarkeit der Falte: Die Falte im Display, ein oft kritisierter Punkt bei faltbaren Geräten, sollte durch das dickere Glas weniger stark wahrnehmbar sein. Insbesondere beim Falten und Entfalten des Telefons dürfte die Falte in der Mitte deutlich weniger auffallen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erwartete Glasverdickung beim Galaxy Z Flip 6 sowohl die Robustheit des Geräts verbessern als auch sein Erscheinungsbild optimieren könnte.

Verbesserungen im Detail:

Von 30 auf 50 Mikrometer: Deutliche Zunahme der Glasdicke

Deutliche Zunahme der Glasdicke Ultradünnes Glas (UTG): Bietet weiterhin Vorteile in puncto Flexibilität und Gewicht

Bietet weiterhin Vorteile in puncto Flexibilität und Gewicht Erhöhte Kratzfestigkeit: Verbesserte Haltbarkeit im Alltag

Verbesserte Haltbarkeit im Alltag Reduzierte Faltenwahrnehmung: Ästhetisch ansprechenderes Design

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese erwarteten Vorteile in der Praxis tatsächlich bewahrheiten und inwieweit die Verdickung des Glases Auswirkungen auf andere Aspekte des Geräts wie Gewicht oder Haptik hat.